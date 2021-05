Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

[{"available":true,"c_guid":"a390f2c5-91c0-4154-8bfb-239a7bbe46da","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Az Amazon bejegyzésének 27. évfordulójára időzítik a vezérigazgató-váltást.","shortLead":"Az Amazon bejegyzésének 27. évfordulójára időzítik a vezérigazgató-váltást.","id":"20210527_jeff_bezos_amazon_tavozas","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=a390f2c5-91c0-4154-8bfb-239a7bbe46da&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c31c7833-2b1b-409c-8e17-cdec4446c0d4","keywords":null,"link":"/kkv/20210527_jeff_bezos_amazon_tavozas","timestamp":"2021. május. 27. 10:12","title":"Július 5-én távozik Jeff Bezos az Amazon éléről","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3976e655-df2e-4faf-b400-ae38908a2cde","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"A járvány lecsengőben van, de még nem múlt el, ez pedig egészen új kérdéseket is felvet a munka világával kapcsolatban is. Pál Lajos munkajogászt kérdeztük a legfontosabb tudnivalókról.","shortLead":"A járvány lecsengőben van, de még nem múlt el, ez pedig egészen új kérdéseket is felvet a munka világával kapcsolatban...","id":"20210526_munkajog_oltas_jarvany","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=3976e655-df2e-4faf-b400-ae38908a2cde&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3b9c28c8-a705-4895-905a-a87cd7e57e64","keywords":null,"link":"/kkv/20210526_munkajog_oltas_jarvany","timestamp":"2021. május. 26. 14:40","title":"Kötelezheti-e a főnök a beosztottjait az oltásra?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"333f4d63-40aa-4a46-b5e4-adb321a47c61","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az évismétlő fiúk óra közben akartak kisétálni a teremből, majd amikor a tanáruk rájuk szólt, fenyegetni kezdték.","shortLead":"Az évismétlő fiúk óra közben akartak kisétálni a teremből, majd amikor a tanáruk rájuk szólt, fenyegetni kezdték.","id":"20210526_somogy_diakok_altalanos_iskola","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=333f4d63-40aa-4a46-b5e4-adb321a47c61&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"15c9e4e8-731b-4a83-8dc2-a1ae8428690b","keywords":null,"link":"/itthon/20210526_somogy_diakok_altalanos_iskola","timestamp":"2021. május. 26. 08:09","title":"Fertőzéssel és öngyújtóval fenyegette meg tanárát két somogyi általános iskolás","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"03d0c20c-42fe-4d34-8f56-6203b4ca7dd7","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Horváth Péter szerint a pedagógusok fizetése nem követte a minimálbér növekedését.","shortLead":"Horváth Péter szerint a pedagógusok fizetése nem követte a minimálbér növekedését.","id":"20210526_nemzeti_pedagogus_kar_beremeles","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=03d0c20c-42fe-4d34-8f56-6203b4ca7dd7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0ff55c87-b7f2-44ac-ab2d-ff0a5eed1add","keywords":null,"link":"/elet/20210526_nemzeti_pedagogus_kar_beremeles","timestamp":"2021. május. 26. 19:40","title":"Nemzeti Pedagógus Kar elnöke: 65 százalékos pedagógusbér-emelésre lenne szükség","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7890d46f-637c-47bc-b3f6-d93cf59aea9f","c_author":"hvg.hu","category":"sport","description":"Ciprus és Írország ellen is játszik Marco Rossi csapata, a jegyeket szerdán kezdik árusítani a több mint tízezer fős Szusza Ferenc Stadionba.","shortLead":"Ciprus és Írország ellen is játszik Marco Rossi csapata, a jegyeket szerdán kezdik árusítani a több mint tízezer fős...","id":"20210525_magyar_valogatott_felkeszulesi_ujpest","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=7890d46f-637c-47bc-b3f6-d93cf59aea9f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4e07d2a4-2c57-4b4d-820f-46ddb9509487","keywords":null,"link":"/sport/20210525_magyar_valogatott_felkeszulesi_ujpest","timestamp":"2021. május. 25. 15:48","title":"Ha lemaradt az Eb-jegyekről, Újpesten még kétszer is szurkolhat a fociválogatottnak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e0ba663a-d5da-44c7-9a18-a26d79186f08","c_author":"HVG360","category":"360","description":"A fehérorosz diktátor átlépett egy fontos határvonalat, ám egyben fontos üzenetet küldött: megmutatta, hogy nem ismer mérsékletet az ellenzékkel vívott harcban, és akik szembeszegülnek vele, azok árulók, levadásszák őket, napjaik meg vannak számlálva. Ezt tartja a példátlan állami gépeltérítés egyik legfőbb mozgatórugójának Slawomir Sierakowski, a varsói Haladó Tanulmányok Intézetének igazgatója, a Német Külkapcsolati Tanács kutatója.\r

\r

","shortLead":"A fehérorosz diktátor átlépett egy fontos határvonalat, ám egyben fontos üzenetet küldött: megmutatta, hogy nem ismer...","id":"20210526_Nemet_elemzo_Lukasenko_meglovagolta_a_nyugati_engedekenyseget","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=e0ba663a-d5da-44c7-9a18-a26d79186f08&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0180f29e-bd1e-47f1-afff-8fa4ae4d0e6e","keywords":null,"link":"/360/20210526_Nemet_elemzo_Lukasenko_meglovagolta_a_nyugati_engedekenyseget","timestamp":"2021. május. 26. 07:46","title":"Lengyel elemző: Lukasenka meglovagolta a nyugati engedékenységet","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d97267dc-bca4-4bb2-9082-57025dd5a700","c_author":"Muharay Katalin","category":"gazdasag","description":"Bírálta a féléves elnökséget adó Portugália külügyminisztere a magyar kormányt az izraeli-palesztin konfliktus miatt tervezett nyilatkozat vétója miatt. ","shortLead":"Bírálta a féléves elnökséget adó Portugália külügyminisztere a magyar kormányt az izraeli-palesztin konfliktus miatt...","id":"20210525_Heteken_belul_folytatodik_a_hetes_cikk_szerinti_eljaras_Magyarorszaggal_szemben","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=d97267dc-bca4-4bb2-9082-57025dd5a700&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d23203df-dd38-4d9f-92ae-5f4969cd3547","keywords":null,"link":"/gazdasag/20210525_Heteken_belul_folytatodik_a_hetes_cikk_szerinti_eljaras_Magyarorszaggal_szemben","timestamp":"2021. május. 25. 15:34","title":"Heteken belül folytatódik a hetes cikk szerinti eljárás Magyarországgal szemben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b84202df-89a8-4644-a96a-1644d4780c5d","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Ha valakinek elege lenne a szupersportkocsik egymás elleni csatájából, érdemes megnézni az indiai 1,2 millió forintos autó kihívását. ","shortLead":"Ha valakinek elege lenne a szupersportkocsik egymás elleni csatájából, érdemes megnézni az indiai 1,2 millió forintos...","id":"20210526_Melyik_gyorsabb_egy_profi_kerekparos_vagy_a_vilag_legolcsobb_autoja__video","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=b84202df-89a8-4644-a96a-1644d4780c5d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d76bbe58-87c6-4b1d-a8fc-eaf13609c35f","keywords":null,"link":"/cegauto/20210526_Melyik_gyorsabb_egy_profi_kerekparos_vagy_a_vilag_legolcsobb_autoja__video","timestamp":"2021. május. 26. 15:15","title":"Melyik gyorsabb: egy kerékpáros vagy a világ legolcsóbb autója? – videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]