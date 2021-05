Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

[{"available":true,"c_guid":"a5a60c7f-91ed-4e88-8318-bb0faadf824e","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"A Times vasárnapi kiadása szerint brit kémek is elképzelhetőnek tartják, hogy egy vuhani laborból ered a koronavírus-járvány.

","shortLead":"A Times vasárnapi kiadása szerint brit kémek is elképzelhetőnek tartják, hogy egy vuhani laborból ered...","id":"20210530_Elkepzelheto_hogy_egy_laborbol_szabadult_el_a_koronavirus","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=a5a60c7f-91ed-4e88-8318-bb0faadf824e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c2175775-6854-4a0e-a67a-3fee57521780","keywords":null,"link":"/vilag/20210530_Elkepzelheto_hogy_egy_laborbol_szabadult_el_a_koronavirus","timestamp":"2021. május. 30. 12:15","title":"Brit hírszerzők szerint \"elképzelhető\", hogy egy laborból ered a koronavírus","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"af2fb6b7-2538-496d-a27d-f0e19c7603f9","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A motorkerékpár egy erőteljesen módosított 1952-es Harley.","shortLead":"A motorkerékpár egy erőteljesen módosított 1952-es Harley.","id":"20210529_Elado_az_Szelid_Motorosok_amerikai_zaszlos_Harelyje","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=af2fb6b7-2538-496d-a27d-f0e19c7603f9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c0ec4769-62fb-49f3-a5e0-be52d67649e2","keywords":null,"link":"/cegauto/20210529_Elado_az_Szelid_Motorosok_amerikai_zaszlos_Harelyje","timestamp":"2021. május. 29. 08:45","title":"Eladó az Szelíd motorosok amerikai zászlós Harley-je","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fdeab7b7-7419-4029-8610-f778c0a1ca0c","c_author":"HVG360","category":"360","description":"Karácsony Gergely azt ígérte, angolul nyilatkozik majd, ha megnyeri a jövő évi választást. De értik-e majd a betonkeverő zajától a Fudant építő kínaiak? Litkai Gergely személyesíti meg a miniszterelnök-jelöltet, Kovács András Péter pedig tolmácsként segít értelmezni szavait. ","shortLead":"Karácsony Gergely azt ígérte, angolul nyilatkozik majd, ha megnyeri a jövő évi választást. De értik-e majd...","id":"20210528_Duma_Aktual_Karacsony_beszede","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=fdeab7b7-7419-4029-8610-f778c0a1ca0c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e5d6c881-949a-4573-bf30-0f928ed7c00b","keywords":null,"link":"/360/20210528_Duma_Aktual_Karacsony_beszede","timestamp":"2021. május. 28. 19:00","title":"Tenk jú, Hángeri – a Duma Aktuál megszerezte Karácsony Gergely angol nyelvű beszédét","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"19f9b302-9a2a-4522-bb4a-d6793c887a36","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Lelassulhat a digitális átállás a világjárvány enyhülésével, a látványos fellendülést akár kismértékű visszalépés is követheti – derül ki a McKinsey & Company tanácsadó cég friss felméréséből. A kutatás adatai szerint 65 millió európai, ezen belül 800 ezer magyar tervezi, hogy kevesebb időt fog eltölteni az online térben végzett tevékenységekkel, miután a pandémia véget ér.","shortLead":"Lelassulhat a digitális átállás a világjárvány enyhülésével, a látványos fellendülést akár kismértékű visszalépés is...","id":"20210529_mckinsey_global_digital_sentiment_digitalizacio_tanulmany","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=19f9b302-9a2a-4522-bb4a-d6793c887a36&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bc61c0a6-bfc7-4e00-b914-9fdcd67e1e8d","keywords":null,"link":"/tudomany/20210529_mckinsey_global_digital_sentiment_digitalizacio_tanulmany","timestamp":"2021. május. 29. 11:03","title":"Lecsengőben a Covid-hatás, 800 ezer magyar szakadna el a képernyőjétől","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3446ec7f-2bb1-4bf1-82c4-a2cabb6182f3","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A Telex információi szerint az Európa nevű rendezvényhajó utasa előbb belekapaszkodott a Lánchíd állványzatába, majd miután a hajó \"kiúszott\" alóla, kénytelen volt a vízbe ugrani.

","shortLead":"A Telex információi szerint az Európa nevű rendezvényhajó utasa előbb belekapaszkodott a Lánchíd állványzatába, majd...","id":"20210530_A_Dunaba_ugrott_egy_ferfi_a_Lanchidnal","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=3446ec7f-2bb1-4bf1-82c4-a2cabb6182f3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e1973531-89ce-4f0c-a679-a6a585f35660","keywords":null,"link":"/itthon/20210530_A_Dunaba_ugrott_egy_ferfi_a_Lanchidnal","timestamp":"2021. május. 30. 08:21","title":"A Dunába ugrott egy férfi a Lánchídnál","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"786c1594-2689-42f4-8890-e2d0afc65f33","c_author":"Nagy Iván László","category":"vilag","description":"Diplomáciai csata válhat a koronavírus-járvány eredetének kiderítéséből, legalábbis ha a jelenlegi folyamatokat nézzük: bár minden adott, hogy megfékezzük a járványt, a Biden-adminisztráció mélyebbre ásná magát az ügyben, célozgatva a laborból szabadult vírus elméletére. Kína sem könnyíti a helyzetet: ahelyett, hogy átláthatósággal tisztázná magát, több téren is megnehezíti a kutatásokat.","shortLead":"Diplomáciai csata válhat a koronavírus-járvány eredetének kiderítéséből, legalábbis ha a jelenlegi folyamatokat nézzük...","id":"20210528_koronavirus_eredet_who_kina_joe_biden","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=786c1594-2689-42f4-8890-e2d0afc65f33&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6c632d3d-a1fd-4b40-8d79-e557b8467fb5","keywords":null,"link":"/vilag/20210528_koronavirus_eredet_who_kina_joe_biden","timestamp":"2021. május. 28. 20:00","title":"Vissza a konteóba: mi van, ha mégis laborból szabadult a koronavírus?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"02f6abc0-a184-48b2-8139-04baf9ec14a0","c_author":"Lindner András, Horváth Zoltán","category":"360","description":"A 80 évesen elhunyt Jankovics Marcell rajzfilmrendező, művelődéstörténésszel – akkor a Nemzeti Kulturális Alap elnökével – a HVG 1998-ban készített portré-interjút. Ezt közöljük most újra, változtatás nélkül. ","shortLead":"A 80 évesen elhunyt Jankovics Marcell rajzfilmrendező, művelődéstörténésszel – akkor a Nemzeti Kulturális Alap...","id":"20210529_Jankovics_Marcell_1998_hvgportre","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=02f6abc0-a184-48b2-8139-04baf9ec14a0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9d7ee7e5-e284-4f63-9a74-27f1767ebc66","keywords":null,"link":"/360/20210529_Jankovics_Marcell_1998_hvgportre","timestamp":"2021. május. 29. 12:50","title":"Jankovics Marcell: \"Nem nekem, hanem a filmjeimnek van stílusuk\" – portréinterjú 1998-ból","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5b964fe0-aa1b-4dd8-97d5-99e37d0e43dc","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A Yukon nevű járműben jelentős műszaki kár keletkezett. ","shortLead":"A Yukon nevű járműben jelentős műszaki kár keletkezett. ","id":"20210529_Vizimentoktol_loptak_benzint","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=5b964fe0-aa1b-4dd8-97d5-99e37d0e43dc&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d95c7fcc-2dab-43a7-b4a0-5342050bcdc5","keywords":null,"link":"/cegauto/20210529_Vizimentoktol_loptak_benzint","timestamp":"2021. május. 29. 16:45","title":"Kilopták a benzint a vízimentők hajójából, és vízzel töltöttek az üzemanyagtartályba","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]