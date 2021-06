Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

[{"available":true,"c_guid":"4e8946a2-c1d7-4e8d-9e97-53a1970126ad","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A Wind Catcher (Szélfogó) rendszere nem csak a megtermelt energia miatt különleges. A gyártó azt állítja, sokkal hosszabb ideig használható, mint a hagyományos szélerőművek.","shortLead":"A Wind Catcher (Szélfogó) rendszere nem csak a megtermelt energia miatt különleges. A gyártó azt állítja, sokkal...","id":"20210610_wind_cather_szeleromu_elektromos_aram_haztartas","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=4e8946a2-c1d7-4e8d-9e97-53a1970126ad&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"78c7cf6d-2e25-42f8-b7e7-dd15c3351956","keywords":null,"link":"/tudomany/20210610_wind_cather_szeleromu_elektromos_aram_haztartas","timestamp":"2021. június. 10. 11:33","title":"Az Eiffel-toronynál is nagyobb szélerőművet terveztek, ha bejön, 80 ezer otthont láthat el árammal","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ba107acc-d44e-4184-b776-5680346d8bd1","c_author":"HVG","category":"360","description":"A myopiától szenvedő emberek rosszabbul alszanak, mint az egészséges szeműek – derül ki egy, a rövidlátókat vizsgáló ausztrál kutatásból. ","shortLead":"A myopiától szenvedő emberek rosszabbul alszanak, mint az egészséges szeműek – derül ki egy, a rövidlátókat vizsgáló...","id":"202122_rossz_latas_es_alvas_rovid_miatt_rovidebb","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=ba107acc-d44e-4184-b776-5680346d8bd1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"590e4c2f-1fc9-4e0b-8ffe-22760ba2efc3","keywords":null,"link":"/360/202122_rossz_latas_es_alvas_rovid_miatt_rovidebb","timestamp":"2021. június. 09. 10:30","title":"Különös kapcsolatot találtak a rövidlátás és az alvás között","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8f74d711-7ba0-42ce-9648-d92050b59ee4","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"cegauto","description":"Új hídsarukat építenek be, hogy biztosítható legyen a híd közép- és hosszú távú biztonságos műszaki állapota.","shortLead":"Új hídsarukat építenek be, hogy biztosítható legyen a híd közép- és hosszú távú biztonságos műszaki állapota.","id":"20210609_egesz_nyarra_lezarjak_az_M0s_hidjat","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=8f74d711-7ba0-42ce-9648-d92050b59ee4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1c9aff03-d3fa-472f-8332-20ab4daea619","keywords":null,"link":"/cegauto/20210609_egesz_nyarra_lezarjak_az_M0s_hidjat","timestamp":"2021. június. 09. 16:16","title":"Egész nyárra lezárják az M0-s nemrég felújított hídját","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f042a095-b02d-4486-9f57-2d856c42d011","c_author":"hvg.hu","category":"sport","description":"Stephen Kenny szerint a szurkolók reakciója az egész országra rossz fényt vet.","shortLead":"Stephen Kenny szerint a szurkolók reakciója az egész országra rossz fényt vet.","id":"20210609_ir_kapitany_magyarok_kifutyultek_leterdelo_ir_jatekos","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=f042a095-b02d-4486-9f57-2d856c42d011&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6f5e4bed-09a9-4b6f-b5b1-73ef8ba0e8a4","keywords":null,"link":"/sport/20210609_ir_kapitany_magyarok_kifutyultek_leterdelo_ir_jatekos","timestamp":"2021. június. 09. 12:11","title":"Érthetetlennek nevezte az ír kapitány, hogy a magyar drukkerek kifütyülték a letérdelő játékosait","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"681a622c-5584-49a9-bb8b-002c8553bf9a","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Településtípus szerint nincsenek lényegi eltérések, a nők körében viszont nagyobb az oltottság, mint a férfiak esetében.","shortLead":"Településtípus szerint nincsenek lényegi eltérések, a nők körében viszont nagyobb az oltottság, mint a férfiak esetében.","id":"20210609_tarki_kutatas_koronavirus_vakcina_vedettseg","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=681a622c-5584-49a9-bb8b-002c8553bf9a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ec301c95-0dd5-4d28-83af-4c6f9bd457a0","keywords":null,"link":"/tudomany/20210609_tarki_kutatas_koronavirus_vakcina_vedettseg","timestamp":"2021. június. 09. 12:14","title":"Megkutatták, hogy kiket támad a koronavírus, és kiket véd a vakcina itthon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a2361a17-ebba-4e0d-8d9a-0668d2d3191b","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Augusztus 12-én érkezik a Kuflik folytatása, az A kuflik és az Akármi mozifilm. ","shortLead":"Augusztus 12-én érkezik a Kuflik folytatása, az A kuflik és az Akármi mozifilm. ","id":"20210608_Erre_ultessuk_be_a_gyereket_moziba_iden_nyaron","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=a2361a17-ebba-4e0d-8d9a-0668d2d3191b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5492924b-9c38-42e4-8904-381b5fa34e2e","keywords":null,"link":"/kultura/20210608_Erre_ultessuk_be_a_gyereket_moziba_iden_nyaron","timestamp":"2021. június. 08. 13:54","title":"Erre ültessük be a gyereket moziba idén nyáron","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f1391852-536d-4411-800e-88a010722dfa","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Az új platformra épülő terepjáró biturbó V6-os benzinmotort kapott. ","shortLead":"Az új platformra épülő terepjáró biturbó V6-os benzinmotort kapott. ","id":"20210610_itt_a_teljesen_uj_toyota_land_cruiser","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=f1391852-536d-4411-800e-88a010722dfa&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"21457651-0bc8-47bc-8c0a-408eae6ef572","keywords":null,"link":"/cegauto/20210610_itt_a_teljesen_uj_toyota_land_cruiser","timestamp":"2021. június. 10. 11:21","title":"Itt a teljesen új Toyota Land Cruiser","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9921d145-0fea-4f94-bf86-48a57da07a62","c_author":"HVG","category":"kultura","description":"A címben feltett morális dilemmát veti fel Ripp Zoltán A zsarnok halála című új regényében. A politikai elemző-íróval az e heti HVG készített interjút.\r

\r

","shortLead":"A címben feltett morális dilemmát veti fel Ripp Zoltán A zsarnok halála című új regényében. A politikai elemző-íróval...","id":"20210609_Szabade_gyilkossag_aran_megdonteni_egy_nevenincs_orszag_despotikus_rendszeret","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=9921d145-0fea-4f94-bf86-48a57da07a62&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"cce6913c-682e-4394-b37d-8211922e0f54","keywords":null,"link":"/kultura/20210609_Szabade_gyilkossag_aran_megdonteni_egy_nevenincs_orszag_despotikus_rendszeret","timestamp":"2021. június. 09. 14:52","title":"Szabad-e gyilkosság árán megdönteni egy nevenincs ország despotikus rendszerét?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]