Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

Chrome 61+, Firefox 57+, Safari 10.1+ Köszönjük, hogy feliratkozott! Hoppá! Valami hiba történt a feliratkozás során, az oldal frissítése után kérjük próbálja meg újra a fejlécben található csengő ikonnal. A böngészőjében az értesítés funkció le van tiltva! Ha értesítéseket szeretne, kérjük engedélyezze a böngésző beállításai között, majd az oldal frissítése után kérjük próbálja meg újra a fejlécben található csengő ikonnal.

[{"available":true,"c_guid":"2d6d4fc9-708e-44ca-8340-4f83998ec08d","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Az elhunytak száma kis mértékben emelkedett, a súlyosan és a könnyen sérülteké jelentősen visszaesett az év első hónapjaiban.","shortLead":"Az elhunytak száma kis mértékben emelkedett, a súlyosan és a könnyen sérülteké jelentősen visszaesett az év első...","id":"20210609_Az_ev_eleji_korlatozasok_megint_jo_hatassal_voltak_a_kozlekedesi_balesetekre","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=2d6d4fc9-708e-44ca-8340-4f83998ec08d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a5c2c4f5-c887-473c-8525-90f5def42578","keywords":null,"link":"/cegauto/20210609_Az_ev_eleji_korlatozasok_megint_jo_hatassal_voltak_a_kozlekedesi_balesetekre","timestamp":"2021. június. 09. 15:24","title":"Jól látszanak a baleseti számokon az év eleji korlátozások","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f1391852-536d-4411-800e-88a010722dfa","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Az új platformra épülő terepjáró biturbó V6-os benzinmotort kapott. ","shortLead":"Az új platformra épülő terepjáró biturbó V6-os benzinmotort kapott. ","id":"20210610_itt_a_teljesen_uj_toyota_land_cruiser","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=f1391852-536d-4411-800e-88a010722dfa&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"21457651-0bc8-47bc-8c0a-408eae6ef572","keywords":null,"link":"/cegauto/20210610_itt_a_teljesen_uj_toyota_land_cruiser","timestamp":"2021. június. 10. 11:21","title":"Itt a teljesen új Toyota Land Cruiser","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a2df44a9-4f97-4b95-a577-d9654edadfe0","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A legtöbb böngésző általában csak egy-két funkciót kínál, a Vivaldi azonban a másokkal való kommunikációt is segít lebonyolítani.","shortLead":"A legtöbb böngésző általában csak egy-két funkciót kínál, a Vivaldi azonban a másokkal való kommunikációt is segít...","id":"20210610_vivaldi_4_0_bongeszo_levelezo_naptar_rss_olvaso","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=a2df44a9-4f97-4b95-a577-d9654edadfe0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"331847f5-0b4d-491e-a1af-9c68815a9795","keywords":null,"link":"/tudomany/20210610_vivaldi_4_0_bongeszo_levelezo_naptar_rss_olvaso","timestamp":"2021. június. 10. 08:03","title":"Telepítse a gépére: ez a program böngésző, naptár, fordító és levelező is egyszerre","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"cae91985-90dd-48c9-944d-51c9ca0bdec7","c_author":"Kovács Gábor","category":"gazdasag","description":"A gazdaság a vártnál sokkal jobban teljesít, így több adóbevétele lesz az államnak. A miniszterelnök rögtön ad félezer milliárd forintnyi adóvisszatérítést a gyerekes munkavállalóknak. Nem világos, miért pont nekik, és miért nem a nagyon magas hiányt és államadósságot csökkentik inkább. Mármint azon túl, hogy a kifizetést éppen a választások elé időzítenék.","shortLead":"A gazdaság a vártnál sokkal jobban teljesít, így több adóbevétele lesz az államnak. A miniszterelnök rögtön ad félezer...","id":"20210609_Orban_Viktor_tucsok_nem_hangya_penzt_lat_azonnal_elkolti_a_valasztasok_elott","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=cae91985-90dd-48c9-944d-51c9ca0bdec7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"cb454d4e-81d0-4bfc-a22a-f4c020ba78da","keywords":null,"link":"/gazdasag/20210609_Orban_Viktor_tucsok_nem_hangya_penzt_lat_azonnal_elkolti_a_valasztasok_elott","timestamp":"2021. június. 09. 16:42","title":"Orbán Viktor tücsök, nem hangya: ha pénzt lát, azonnal elkölti a választások előtt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7aa2bca3-f054-416a-a42f-16425594850f","c_author":"HVG Könyvek","category":"hvgkonyvek","description":"Tanácsok a ruhatár átválogatásához az ismert vlogger, Viszkok Fruzsi Tedd rendbe az életed című könyvéből. A módszer talán kicsit drasztikus, cserébe roppant hatásos.","shortLead":"Tanácsok a ruhatár átválogatásához az ismert vlogger, Viszkok Fruzsi Tedd rendbe az életed című könyvéből. A módszer...","id":"20210609_Viszkok_Fruzsi_Igy_fogj_hozza_a_ruhaid_szelektalasahoz","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=7aa2bca3-f054-416a-a42f-16425594850f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6797e6fc-9a48-4089-b986-a2f2db59d335","keywords":null,"link":"/hvgkonyvek/20210609_Viszkok_Fruzsi_Igy_fogj_hozza_a_ruhaid_szelektalasahoz","timestamp":"2021. június. 09. 19:15","title":"Viszkok Fruzsi: Így fogj hozzá a ruháid szelektálásához!","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5685063e-3d83-46e9-b802-dcbd639cb123","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Megjelent a következő tanév rendjéről szóló rendelet.\r

\r

","shortLead":"Megjelent a következő tanév rendjéről szóló rendelet.\r

\r

","id":"20210609_Szerdai_napon_kezdodik_a_kovetkezo_tanev","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=5685063e-3d83-46e9-b802-dcbd639cb123&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"81fd88f1-7fff-4366-87b8-0a09432577de","keywords":null,"link":"/elet/20210609_Szerdai_napon_kezdodik_a_kovetkezo_tanev","timestamp":"2021. június. 09. 12:44","title":"Szerdai napon kezdődik a következő tanév","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4e8946a2-c1d7-4e8d-9e97-53a1970126ad","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A Wind Catcher (Szélfogó) rendszere nem csak a megtermelt energia miatt különleges. A gyártó azt állítja, sokkal hosszabb ideig használható, mint a hagyományos szélerőművek.","shortLead":"A Wind Catcher (Szélfogó) rendszere nem csak a megtermelt energia miatt különleges. A gyártó azt állítja, sokkal...","id":"20210610_wind_cather_szeleromu_elektromos_aram_haztartas","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=4e8946a2-c1d7-4e8d-9e97-53a1970126ad&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"78c7cf6d-2e25-42f8-b7e7-dd15c3351956","keywords":null,"link":"/tudomany/20210610_wind_cather_szeleromu_elektromos_aram_haztartas","timestamp":"2021. június. 10. 11:33","title":"Az Eiffel-toronynál is nagyobb szélerőművet terveztek, ha bejön, 80 ezer otthont láthat el árammal","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4c2e5428-dd0f-41a2-bb42-95ababe55f65","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Az Instagram mögött valójában nem egy, hanem több algoritmus dolgozik, hogy mindenki számára személyre szabottan válogassák ki a bejegyzéseket.","shortLead":"Az Instagram mögött valójában nem egy, hanem több algoritmus dolgozik, hogy mindenki számára személyre szabottan...","id":"20210609_instagram_algoritmus_rangsorolas_adam_moseri","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=4c2e5428-dd0f-41a2-bb42-95ababe55f65&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0a180c23-17b9-456b-b81f-5e3e09593cd9","keywords":null,"link":"/tudomany/20210609_instagram_algoritmus_rangsorolas_adam_moseri","timestamp":"2021. június. 09. 17:03","title":"Elárulta a titkot az Instagram-vezér: így tálalja a felhasználóknak a bejegyzéseket a rendszer","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]