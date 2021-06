Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

[{"available":true,"c_guid":"a9b4bfad-adbb-45be-aa51-d53d5646f98c","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Nehéz lesz megkerülni ezekben a napokban és hetekben a meccsek gravitációs erejét, de nem lehetetlen, mert van élet és van nyár a labdarúgó-Eb-n túl is. Mi minden napra keresünk és ajánlunk valamit, amivel ki lehet tölteni a focival párhuzamos világot. Most épp sok jó koncertet. Talán túl sokat is.","shortLead":"Nehéz lesz megkerülni ezekben a napokban és hetekben a meccsek gravitációs erejét, de nem lehetetlen, mert van élet és...","id":"20210612_Foci_helyett_Kordbarsony_es_artfart_pop","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=a9b4bfad-adbb-45be-aa51-d53d5646f98c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ae9f3c81-670c-4ba7-9e4b-dd567cedd29d","keywords":null,"link":"/elet/20210612_Foci_helyett_Kordbarsony_es_artfart_pop","timestamp":"2021. június. 12. 09:30","title":"Foci helyett: Kordbársony és art-fart pop","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5320ef99-d047-47dc-a1a3-fdabae4705e0","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"kultura","description":"Cseke Péter színházában újra színészeknek fog parancsolni a Vígszínház korábbi igazgatója, akiről tavaly félszáznál is többen állították: elviselhetetlenül bánt a beosztottjaival.","shortLead":"Cseke Péter színházában újra színészeknek fog parancsolni a Vígszínház korábbi igazgatója, akiről tavaly félszáznál is...","id":"20210611_Eszenyi_Eniko_is_rendez_a_jovo_evadban_a_kecskemeti_szinhazban","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=5320ef99-d047-47dc-a1a3-fdabae4705e0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8b95b78c-5698-4021-82b5-f3f340544e27","keywords":null,"link":"/kultura/20210611_Eszenyi_Eniko_is_rendez_a_jovo_evadban_a_kecskemeti_szinhazban","timestamp":"2021. június. 11. 15:48","title":"Eszenyi Enikő is rendez a jövő évadban a kecskeméti színházban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"09c6bcfe-bc6b-4b56-908f-82677e7c8ef2","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A gondatlanságból elkövetett emberölés vétsége miatt L. Cs. és társa ellen indult büntetőügyben a Fővárosi Ítélőtábla nem találta alaposnak sem a súlyosításra irányuló ügyészi fellebbezést, sem pedig a felmentésért bejelentett védelmi fellebbezéseket, így helybenhagyta a Budapest Környéki Törvényszék elsőfokú ítéletét. A perben tanúként érintett volt Márki-Zayné Vincze Felícia, Márki-Zay Péter jelenlegi hódmezővásárhelyi polgármester felesége is. ","shortLead":"A gondatlanságból elkövetett emberölés vétsége miatt L. Cs. és társa ellen indult büntetőügyben a Fővárosi Ítélőtábla...","id":"20210612_Jogerosen_eliteltek_az_oltas_es_gyogyszerellenes_szuloket","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=09c6bcfe-bc6b-4b56-908f-82677e7c8ef2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"36e2d2d5-7809-4fb7-96f9-b09557ac2fbe","keywords":null,"link":"/elet/20210612_Jogerosen_eliteltek_az_oltas_es_gyogyszerellenes_szuloket","timestamp":"2021. június. 12. 16:54","title":"Jogerősen elítélték az oltás- és gyógyszerellenes szülőket","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0944d109-8d8b-43db-8cae-c1175c263b06","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Élő show műsor keretében a Tesla hivatalosan is felvezette a hárommotoros S Plaid modellt, amely 1020 lóerős. A cég egyben árat is emelt, majd átadta az első 25 járművet a tulajdonosoknak.","shortLead":"Élő show műsor keretében a Tesla hivatalosan is felvezette a hárommotoros S Plaid modellt, amely 1020 lóerős. A cég...","id":"20210611_Elon_Musk_bemutatta_a_harom_motoros_orult_gyors_Teslat","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=0944d109-8d8b-43db-8cae-c1175c263b06&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f48240aa-d6e6-4121-8a72-2fb647f32163","keywords":null,"link":"/cegauto/20210611_Elon_Musk_bemutatta_a_harom_motoros_orult_gyors_Teslat","timestamp":"2021. június. 11. 13:20","title":"Elon Musk bemutatta a három motoros, „őrült gyors” Teslát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d18e0226-6700-4014-815f-b6e078a3010b","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Czakó Zsófia és André Ferenc nyerte az első alkalommal átadott Mastercard – Alkotótárs ösztöndíjat és a vele járó 2-2 millió forintot.","shortLead":"Czakó Zsófia és André Ferenc nyerte az első alkalommal átadott Mastercard – Alkotótárs ösztöndíjat és a vele járó 2-2...","id":"20210611_Jatekba_hozni_Madachot_es_az_ujrakezdett_eleteket","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=d18e0226-6700-4014-815f-b6e078a3010b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2869eab9-e305-4ec9-93ff-0691e3743a67","keywords":null,"link":"/kultura/20210611_Jatekba_hozni_Madachot_es_az_ujrakezdett_eleteket","timestamp":"2021. június. 11. 17:02","title":"Játékba hozni Madáchot és az újrakezdett életeket – ők nyerték a kétmillió forintos irodalmi ösztöndíjat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c6a1183b-78dc-48b9-9479-71392af05622","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Legolcsóbban 9,5 millió forintból lehet ráncfelvarrt Kodiaqunk.","shortLead":"Legolcsóbban 9,5 millió forintból lehet ráncfelvarrt Kodiaqunk.","id":"20210611_magyarorszagon_az_uj_skoda_kodiaq","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=c6a1183b-78dc-48b9-9479-71392af05622&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"33288202-e10a-4eec-8522-a39d0ea9a07b","keywords":null,"link":"/cegauto/20210611_magyarorszagon_az_uj_skoda_kodiaq","timestamp":"2021. június. 11. 06:41","title":"Magyarországon az új Skoda Kodiaq","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8da44936-320d-4f08-b705-f2b3743418ed","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Amália hercegnő kézzel írt levélben közölte döntését a miniszterelnökkel. ","shortLead":"Amália hercegnő kézzel írt levélben közölte döntését a miniszterelnökkel. 