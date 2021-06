Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

[{"available":true,"c_guid":"f1bf9bdc-eaa3-40cd-8869-693ef3665cd7","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A 110 millió éves lábnyomokat a doveri fehér sziklák közelében fedezték fel, egy vihar után.","shortLead":"A 110 millió éves lábnyomokat a doveri fehér sziklák közelében fedezték fel, egy vihar után.","id":"20210618_dover_dinoszaurusz_labnyom","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=f1bf9bdc-eaa3-40cd-8869-693ef3665cd7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a8749c52-896c-4c6c-9caf-c086a265f235","keywords":null,"link":"/tudomany/20210618_dover_dinoszaurusz_labnyom","timestamp":"2021. június. 18. 20:03","title":"Az utolsó dinoszauruszok lábnyomait fedezték fel Dover közelében","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"94778c87-3767-4480-b7b6-a80195d7d73f","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Ha a Microsoft követi a Windows 10-nél kitaposott utat, akkor többek valószínűleg a legújabb, 11-es kiadásra is ingyen frissíthetnek. Mindenki más azonban kénytelen lesz fizetni.","shortLead":"Ha a Microsoft követi a Windows 10-nél kitaposott utat, akkor többek valószínűleg a legújabb, 11-es kiadásra is ingyen...","id":"20210618_microsoft_windows_11_letoltes_ar","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=94778c87-3767-4480-b7b6-a80195d7d73f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1079bfc4-f17e-4d89-ab04-13a389d0fb89","keywords":null,"link":"/tudomany/20210618_microsoft_windows_11_letoltes_ar","timestamp":"2021. június. 18. 08:03","title":"Érkezik a Windows 11 – mennyibe fog kerülni? Egyáltalán: kell majd érte fizetni?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9521054c-48b9-427d-b89a-fd145f870beb","c_author":"Farkas Zoltán","category":"360","description":"A jelenlegi alaptörvény keretein belül nincs visszaút a demokráciához, ahhoz az alkotmányellenes közjogi állapotot fel kell számolni – véli Vörös Imre akadémikus, volt alkotmánybíró, a napokban megjelent Államcsínytevők című könyv szerzője.","shortLead":"A jelenlegi alaptörvény keretein belül nincs visszaút a demokráciához, ahhoz az alkotmányellenes közjogi állapotot fel...","id":"202124__voros_imre_jogtudos__azalkotmanyossag_helyreallitasarol__lopakodo_allamcsiny","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=9521054c-48b9-427d-b89a-fd145f870beb&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e980b2af-185c-4733-8dbe-63ea09b03c45","keywords":null,"link":"/360/202124__voros_imre_jogtudos__azalkotmanyossag_helyreallitasarol__lopakodo_allamcsiny","timestamp":"2021. június. 19. 08:15","title":"Vörös Imre jogtudós, egykori alkotmánybíró: Az államcsíny lopakodó módon bekövetkezett","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b3aeffe7-9086-4c02-bbc2-c2132dad790d","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Gulyás Gergely június 15-re ígérte, de csak 30-án vezetik be. Pedig a fejlesztés állítólag már kész.","shortLead":"Gulyás Gergely június 15-re ígérte, de csak 30-án vezetik be. Pedig a fejlesztés állítólag már kész.","id":"20210618_digitalis_vedettsegi_igazolvany_atadas_csuszik","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=b3aeffe7-9086-4c02-bbc2-c2132dad790d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"adddd906-a69d-4250-8a02-a5ab65f7a864","keywords":null,"link":"/tudomany/20210618_digitalis_vedettsegi_igazolvany_atadas_csuszik","timestamp":"2021. június. 18. 19:50","title":"Késésben van az uniós vakcinaútlevéllel a kormány","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5cf948ef-d7e9-445e-90dc-c8bd9568a7d5","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Utasok nem voltak rajta.","shortLead":"Utasok nem voltak rajta.","id":"20210618_British_Airways_Heathrow_repuloter","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=5cf948ef-d7e9-445e-90dc-c8bd9568a7d5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c723a6d9-57e7-4589-9a50-f056dcc9531a","keywords":null,"link":"/vilag/20210618_British_Airways_Heathrow_repuloter","timestamp":"2021. június. 18. 12:29","title":"Orra bukott a British Airways gépe a Heathrow repülőtéren","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f19381fe-37b6-4e42-b373-86e19d9f9ef8","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A kirendelt szakértő három hónap után visszadobta az ügyet, a nyomozás gyakorlatilag egy helyben állhat.","shortLead":"A kirendelt szakértő három hónap után visszadobta az ügyet, a nyomozás gyakorlatilag egy helyben állhat.","id":"20210618_halalos_sikloernyos_mentes_ugy_szakerto","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=f19381fe-37b6-4e42-b373-86e19d9f9ef8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8797ce88-0b3e-4b98-8fed-5b634a8364d2","keywords":null,"link":"/itthon/20210618_halalos_sikloernyos_mentes_ugy_szakerto","timestamp":"2021. június. 18. 12:45","title":"Se gyanúsított, se szakértő nincs a tavalyi halálos siklóernyőmentés ügyében","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c6e02210-0c2e-4b2c-a919-0f161cc97105","c_author":"Dezső András","category":"360","description":"Magabiztos fellépés – ez volt a titka Hamrák Jánosnak, aki 1902-ben egy hatalmas átveréssel írta be magát a magyar szélhámosok történelemkönyvébe. Dezső András cikksorozatának 11. része.","shortLead":"Magabiztos fellépés – ez volt a titka Hamrák Jánosnak, aki 1902-ben egy hatalmas átveréssel írta be magát a magyar...","id":"20210617_A_szelhamos_aki_eladta_a_Rottenbiller_utcat","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=c6e02210-0c2e-4b2c-a919-0f161cc97105&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c17159d4-57b0-43e8-9ae9-397d1f247f3b","keywords":null,"link":"/360/20210617_A_szelhamos_aki_eladta_a_Rottenbiller_utcat","timestamp":"2021. június. 17. 19:00","title":"Eladta a Rottenbiller utcát, Váci utcai vizeldékkel riogatott – Magyar svindlerek, 11. rész","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"70c55195-52c7-45ff-9c87-6cce33234692","c_author":"Sztojcsev Iván","category":"gazdasag","description":"Az Európa-bajnokság bevételeinek közel negyede a szponzoroktól érkezik, ennyi pénzért pedig nem akarnak rossz reklámot maguknak. De hogy kerül oda a támogatók közé egy orosz és egy azeri energiavállalat, és miért épp Kínából érkezik a legtöbb szponzor? Ki issza meg a levét annak, ha a szponzorok bedühödnek? És mit lehet kezdeni azzal, hogy az Európa-bajnokság a pénzügyeiben már rég nem csak európai?","shortLead":"Az Európa-bajnokság bevételeinek közel negyede a szponzoroktól érkezik, ennyi pénzért pedig nem akarnak rossz reklámot...","id":"20210618_foci_eb_szponzorok_szponzoracio_sport_uefa","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=70c55195-52c7-45ff-9c87-6cce33234692&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f6c5ef91-4417-4492-821e-5ccda39514a6","keywords":null,"link":"/gazdasag/20210618_foci_eb_szponzorok_szponzoracio_sport_uefa","timestamp":"2021. június. 18. 14:15","title":"Egy félretett kólásüveg vagy egy kínai felirat a furcsább a foci-Eb-n?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]