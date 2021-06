Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

[{"available":true,"c_guid":"f66dd47a-ff44-4b5b-8e1b-891eb99fa73f","c_author":"Dobos Emese","category":"gazdasag.zhvg","description":"Nagyon nem mindegy, mit viselünk, és mit kenünk magunkra, ha a nyár legmelegebb időszakában vagyunk. Megszívlelendő tanácsaink következnek.","shortLead":"Nagyon nem mindegy, mit viselünk, és mit kenünk magunkra, ha a nyár legmelegebb időszakában vagyunk. Megszívlelendő...","id":"20210622_Jo_tanacsok_hosegriado_idejere","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=f66dd47a-ff44-4b5b-8e1b-891eb99fa73f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e569cf70-6f6b-479a-879b-9d35efc83a39","keywords":null,"link":"/zhvg/20210622_Jo_tanacsok_hosegriado_idejere","timestamp":"2021. június. 22. 18:00","title":"Hogy ne őrüljünk meg a kánikulában: életmentő tanácsok hőségriadó idejére","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8b3fcae0-2da4-41a3-9ff3-1862877e1e2e","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag.ingatlan","description":"Olyan lakásokról van szó, amelyek korábban a Nemzeti Eszközkezelőhöz tartoztak.","shortLead":"Olyan lakásokról van szó, amelyek korábban a Nemzeti Eszközkezelőhöz tartoztak.","id":"20210623_devizahitelesek_devizahitel_lakas_ingatlan_maltai_szeretetszolgalat","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=8b3fcae0-2da4-41a3-9ff3-1862877e1e2e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5f78f982-3f90-4448-b89b-d902fdf2baf6","keywords":null,"link":"/ingatlan/20210623_devizahitelesek_devizahitel_lakas_ingatlan_maltai_szeretetszolgalat","timestamp":"2021. június. 23. 07:54","title":"Egyházi szeretetszolgálatoknak ajándékozza az állam a kimentett devizahitelesek lakásait","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3e28b22e-07c8-472e-ace7-54611bee73d5","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Az alkotók a finálé közeledtével morfondíroztak egyet a kérdésen. ","shortLead":"Az alkotók a finálé közeledtével morfondíroztak egyet a kérdésen. ","id":"20210623_Baratok_kozt_Magdi_anyus_papirgalacsin","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=3e28b22e-07c8-472e-ace7-54611bee73d5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b23ca367-fa0d-4e47-87c7-8294f5e172e9","keywords":null,"link":"/kultura/20210623_Baratok_kozt_Magdi_anyus_papirgalacsin","timestamp":"2021. június. 23. 09:50","title":"Mi lett volna a Barátok közttel, ha Magdi anyussal nem végez egy papírgalacsin?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c90f2af2-0d19-4ec8-a8a4-9f66aea69d89","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Gépi lélegeztetésre 32 beteg szorul.","shortLead":"Gépi lélegeztetésre 32 beteg szorul.","id":"20210623_koronavirus_jarvany_fertozes_halalos_aldozatok_egeszsegugy","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=c90f2af2-0d19-4ec8-a8a4-9f66aea69d89&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f17223cd-b36c-4e9b-968b-789402a79c00","keywords":null,"link":"/itthon/20210623_koronavirus_jarvany_fertozes_halalos_aldozatok_egeszsegugy","timestamp":"2021. június. 23. 09:48","title":"Koronavírus: 8 újabb elhunyt, 91 új fertőzött","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"eb7ab603-63ba-4274-8aa9-d7e1867bc01c","c_author":"Kovács Gábor","category":"gazdasag","description":"Havi ciklikusságú alapkamat-emelési sorozat kezdődik, ami addig tart, amíg nem sikerül kordába szorítani az inflációt. Matolcsy György már nem kritizálta nyíltan a kormány gazdaságpolitikáját, inkább focis hasonlathoz nyúlt.","shortLead":"Havi ciklikusságú alapkamat-emelési sorozat kezdődik, ami addig tart, amíg nem sikerül kordába szorítani az inflációt...","id":"20210622_Matolcsy_Gyorgy_fociba_csomagolta_a_kritikait__na_vajon_kinek_a_kedveert","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=eb7ab603-63ba-4274-8aa9-d7e1867bc01c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fab7db50-b4c4-4717-aa63-942c54793d88","keywords":null,"link":"/gazdasag/20210622_Matolcsy_Gyorgy_fociba_csomagolta_a_kritikait__na_vajon_kinek_a_kedveert","timestamp":"2021. június. 22. 16:41","title":"Matolcsy György fociba csomagolta a kritikáit – vajon kinek a kedvéért?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"460fffbb-f3e9-43e7-b4ae-1cfd9d78dfb1","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Idén sem szükséges nyelvvizsga a diploma átvételéhez.","shortLead":"Idén sem szükséges nyelvvizsga a diploma átvételéhez.","id":"20210624_nyelvvizsga_amnesztia_egyetem","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=460fffbb-f3e9-43e7-b4ae-1cfd9d78dfb1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"551132cf-85b6-4ce9-a70b-77be1fc24c45","keywords":null,"link":"/itthon/20210624_nyelvvizsga_amnesztia_egyetem","timestamp":"2021. június. 24. 09:33","title":"Eldőlt: 2021-ben is nyelvvizsga-amnesztiát kapnak az egyetemisták","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"88a2858f-65db-45f9-8a40-92ee652ffbe3","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A roncs a Sencsou-12 darabja lehet, videó is készült róla. Az mondjuk nem annyira jó, hogy közel mentek hozzá, ha tényleg az, aminek mondják.","shortLead":"A roncs a Sencsou-12 darabja lehet, videó is készült róla. Az mondjuk nem annyira jó, hogy közel mentek hozzá, ha...","id":"20210624_sencsou_12_kinai_raketa_tormelek_urszemut_raketadarab","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=88a2858f-65db-45f9-8a40-92ee652ffbe3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c324a52e-efd3-4734-9a6d-582e2cdd33cf","keywords":null,"link":"/tudomany/20210624_sencsou_12_kinai_raketa_tormelek_urszemut_raketadarab","timestamp":"2021. június. 24. 09:52","title":"Lakott területre pottyant egy méretes kínai rakétadarab – és valami szivárog belőle","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b6f60100-2135-4c0e-afca-9e55f56ac05c","c_author":"MTI","category":"gazdasag.zhvg","description":"Nem tudni hol lőtték ki a két medvét, csak az a biztos, hogy engedély nélkül tették, és ahogy engedély nélkül készíttették ki a koponyájukat és bundájukat trófeának a preparátorral. Illegálisan kilőtt védett madarakat is találtak egyiküknél. ","shortLead":"Nem tudni hol lőtték ki a két medvét, csak az a biztos, hogy engedély nélkül tették, és ahogy engedély nélkül...","id":"20210624_vadaszok_medvek_illegalis_kiloves_trofea_vademeles","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=b6f60100-2135-4c0e-afca-9e55f56ac05c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b61d1cfc-0a20-42e0-add1-9eb59841f93e","keywords":null,"link":"/zhvg/20210624_vadaszok_medvek_illegalis_kiloves_trofea_vademeles","timestamp":"2021. június. 24. 10:19","title":"Engedély nélkül kilőtt medvék miatt emeltek vádat két magyar vadász és egy preparátor ellen","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]