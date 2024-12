Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

[{"available":true,"c_guid":"4fec273f-c5c2-4cb5-9b51-6df588a56b69","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"A fiú egy osztálytársát ölte meg a zsebpénzéért.","shortLead":"A fiú egy osztálytársát ölte meg a zsebpénzéért.","id":"20241230_eletfogytiglan-tinedzser-gyilkossag-kina-itelet","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/4fec273f-c5c2-4cb5-9b51-6df588a56b69.jpg","index":0,"item":"05116afe-4a3f-4534-921a-49a9da87befc","keywords":null,"link":"/vilag/20241230_eletfogytiglan-tinedzser-gyilkossag-kina-itelet","timestamp":"2024. december. 30. 09:43","title":"Életfogytiglani börtönbüntetésre ítéltek gyilkosságért egy 13 éves gyereket Kínában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7e929376-586d-4a3d-98e6-1f3b1e24b7b3","c_author":"HVG","category":"tudomany","description":"Az orosz Caviar nevű cég újabb verziót készített a Huawei Mate XT Ultimate-ből, állítólag egy amerikai megrendelő számára.","shortLead":"Az orosz Caviar nevű cég újabb verziót készített a Huawei Mate XT Ultimate-ből, állítólag egy amerikai megrendelő...","id":"20241230_huawei-mate-xt-ultimate-hajlithato-kijelzos-telefon-caviar-luxusmobil","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/7e929376-586d-4a3d-98e6-1f3b1e24b7b3.jpg","index":0,"item":"e23da130-126f-4928-9f49-6106d46070f8","keywords":null,"link":"/tudomany/20241230_huawei-mate-xt-ultimate-hajlithato-kijelzos-telefon-caviar-luxusmobil","timestamp":"2024. december. 30. 16:08","title":"Videón a Huawei 39,4 millióba kerülő luxusmobilja, ami 1 kg-ot nyom","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"76e0f70f-e167-4254-9661-a813b86bfec5","c_author":"HVG","category":"tudomany","description":"Koreai kutatóknak sikerült megfejteniük, hogy miként lehet a tumorsejteket újra normál sejtekké alakítani. 