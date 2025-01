Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

[{"available":true,"c_guid":"860931db-3c04-49d3-8d9e-53c6b05129fa","c_author":"Hamvay Péter","category":"360","description":"Az információ nem az igazság nyersanyaga? Miért mondja a rendszerváltás előtti demokratikus ellenzék egyik legismertebb alakja, hogy akkor szabadabban dönthetett a sorsáról, mint ma? Miből lehet sejteni, hogy a kormány optimista lózungjai ellenére nem indul be a gazdaság 2025-ben? Ez a HVG új évi első lapszámának ajánlója, a Fülszöveg.","shortLead":"Az információ nem az igazság nyersanyaga? Miért mondja a rendszerváltás előtti demokratikus ellenzék egyik legismertebb...","id":"20250101_hvg-Hamvay-Peter-Fulszoveg-2025","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/860931db-3c04-49d3-8d9e-53c6b05129fa.jpg","index":0,"item":"a3c37975-7e1a-4f1e-82dd-64553a39c91f","keywords":null,"link":"/360/20250101_hvg-Hamvay-Peter-Fulszoveg-2025","timestamp":"2025. január. 01. 08:30","title":"Hamvay Péter: Hideg, meleg, hibrid és kereskedelmi háború vár ránk az új évben is","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c03b8c4b-5c68-4b0a-8e0f-b43e3337797f","c_author":"HVG","category":"tudomany","description":"Nemcsak nevet, rendszert is vált a Vodafone. A következő három napban kapcsolja át rendszereit a 2025-ben már One néven működő szolgáltató. A technikai átállás ideje alatt az ügyfélkiszolgálás minden ügyfél számára minden csatornán szünetel, egy sor szolgáltatás és funkció elérhetetlen lesz.","shortLead":"Nemcsak nevet, rendszert is vált a Vodafone. A következő három napban kapcsolja át rendszereit a 2025-ben már One néven...","id":"20241231_vodafone-technikai-atallas-leallas-one-valtas-egyenlegfeltoltes-szamlabefizetes-adatkeret-roaming-elofizetes-ebx","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/c03b8c4b-5c68-4b0a-8e0f-b43e3337797f.jpg","index":0,"item":"89a19d71-e67d-4826-9e53-58f847e2162b","keywords":null,"link":"/tudomany/20241231_vodafone-technikai-atallas-leallas-one-valtas-egyenlegfeltoltes-szamlabefizetes-adatkeret-roaming-elofizetes-ebx","timestamp":"2024. december. 31. 08:03","title":"Készüljön, ma indul a Vodafone 40 órás országos leállása, mutatjuk, mik nem fognak működni","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2056c0a2-9d41-4332-b0cc-a078fb8c391e","c_author":"HVG","category":"vilag","description":"A támadó kikerülte a rendőrségi torlaszokat, és direkt belehajtott az új évet ünneplők közé fehér pickupjával a híres Bourbon Streeten szerda hajnalban. Lövöldözött is, sok a sebesült, köztük rendőrök. A környéken úgy tűnik, robbanószerkezeteket is találtak, az FBI terrorcselekményként kezeli az eseményt.","shortLead":"A támadó kikerülte a rendőrségi torlaszokat, és direkt belehajtott az új évet ünneplők közé fehér pickupjával a híres...","id":"20250101_autos-amokfuto-new-orleans-usa-gyilkossag","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/2056c0a2-9d41-4332-b0cc-a078fb8c391e.jpg","index":0,"item":"54e9196b-cde0-49e0-9a86-40f5020cdedc","keywords":null,"link":"/vilag/20250101_autos-amokfuto-new-orleans-usa-gyilkossag","timestamp":"2025. január. 01. 13:45","title":"Tízen meghaltak, amikor a tömegbe hajtott valaki egy pickuppal New Orleansban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"219fead5-fddd-45bd-a012-99b1ac3658ab","c_author":"Kasza János","category":"tudomany","description":"A Vodafone mellett a DIGI ügyfelei is új márkával barátkozhatnak januártól, a két cég ugyanis One néven egyesül – de egyelőre még nem minden tekintetben, lesz ugyanis néhány eltérés. Az ügyfélszolgálat azonban közös lesz, és néhány DIGI üzlettől is búcsúzni kell. Mutatjuk, mire kell figyelnie az újévben.","shortLead":"A Vodafone mellett a DIGI ügyfelei is új márkával barátkozhatnak januártól, a két cég ugyanis One néven egyesül – de...","id":"20241231_digi-one-magyarorszag-markavaltas-valtozasok-ugyfelszolgalat-digipont-uzletek","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/219fead5-fddd-45bd-a012-99b1ac3658ab.jpg","index":0,"item":"e031211c-6f2d-44e5-b375-c5e8e2d409d5","keywords":null,"link":"/tudomany/20241231_digi-one-magyarorszag-markavaltas-valtozasok-ugyfelszolgalat-digipont-uzletek","timestamp":"2024. december. 31. 12:02","title":"Minden DIGI-ügyfél érintett: Mit hívjak, ha gond van? Hol intézhetem az ügyeimet? One lesz a DIGI-ből is, egy sor változás jön","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d12de094-f4dd-429d-95de-b985d43ffb93","c_author":"Domány András","category":"gazdasag","description":"3,2 százalékkal nőnek a juttatások.","shortLead":"3,2 százalékkal nőnek a juttatások.","id":"20241231_Megjelent-a-rendelet-a-nyugdijemelesrol","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/d12de094-f4dd-429d-95de-b985d43ffb93.jpg","index":0,"item":"799793b9-0cc3-41ab-9d76-0648890b559e","keywords":null,"link":"/gazdasag/20241231_Megjelent-a-rendelet-a-nyugdijemelesrol","timestamp":"2024. december. 31. 10:06","title":"Megjelent a rendelet a nyugdíjemelésről","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5cad755b-541d-48d8-b020-c7df2b6cf747","c_author":"HVG","category":"tudomany","description":"A Pesticide Action Network Europe vegyszerellenes szervezet 19-ből 10 ásványvízben talált olyan mérgező anyagot, ami többek között a növényvédő szerekkel kerülhet ki a környezetbe. Rákot okozhat.","shortLead":"A Pesticide Action Network Europe vegyszerellenes szervezet 19-ből 10 ásványvízben talált olyan mérgező anyagot, ami...","id":"20250101_orok-vegyi-anyag-pfas-tfa-europai-asvanyvizek-vizsgalata","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/5cad755b-541d-48d8-b020-c7df2b6cf747.jpg","index":0,"item":"4cba8a7b-6495-43de-ac3a-853d31acf53f","keywords":null,"link":"/tudomany/20250101_orok-vegyi-anyag-pfas-tfa-europai-asvanyvizek-vizsgalata","timestamp":"2025. január. 01. 20:03","title":"Durva eredményre jutott 19 ásványvíz vizsgálata, melyben egy magyar márkát is megnéztek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"085182df-2690-46e5-98a5-2cc73f895067","c_author":"Lengyel Tibor","category":"itthon","description":"Éjfélkor – az államfői “műsorsávban” – közzétett újévi üzenetében Magyar Péter váratlan húzással előrehozott parlamenti választást sürgetett. Emellett országjárása állomásaira, Kecskeméttől Tiszakóródig, Zalaszentgróttól Gagybátorig személyes üzeneteket is küldött. Orbán Viktornak is üzent, a fejére olvasta a NER bűneit.","shortLead":"Éjfélkor – az államfői “műsorsávban” – közzétett újévi üzenetében Magyar Péter váratlan húzással előrehozott parlamenti...","id":"20250101_Magyar-Peter-elorehozott-valasztas-ujevi-beszed-Orban-ner-szilveszter-uzenet-ebx","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/085182df-2690-46e5-98a5-2cc73f895067.jpg","index":0,"item":"de7f9b25-ef59-4222-855a-c71a37c3f7e0","keywords":null,"link":"/itthon/20250101_Magyar-Peter-elorehozott-valasztas-ujevi-beszed-Orban-ner-szilveszter-uzenet-ebx","timestamp":"2025. január. 01. 00:16","title":"Magyar Péter előrehozott választást követelt újévi üzenetében Orbántól, aki szerinte “elárult mindent és mindenkit”, de ennek most vége","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"05e422be-b057-47af-a924-87a207144d88","c_author":"HVG Extra Pszichológia","category":"elet.pszichologiamagazin","description":"Hevesi Krisztina „az ország szexpszichológusa”, és egyben Hevesi Tamás zenész felesége már több évtizede. Hogyan alakult és mi a titka kettejük kapcsolatának – innen kezdtük a beszélgetést, amelyből az is kiderül, hogy néha milyen kacskaringókon vezet az ember útja, amíg megtalálja a hivatását.","shortLead":"Hevesi Krisztina „az ország szexpszichológusa”, és egyben Hevesi Tamás zenész felesége már több évtizede. Hogyan...","id":"20241231_Hevesi-Krisztina-es-Hevesi-Tamas-Egy-elet-is-keves-hogy-megismerjuk-a-masikat","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/05e422be-b057-47af-a924-87a207144d88.jpg","index":0,"item":"1e632040-1a9c-4a19-948d-0edece3f35e3","keywords":null,"link":"/pszichologiamagazin/20241231_Hevesi-Krisztina-es-Hevesi-Tamas-Egy-elet-is-keves-hogy-megismerjuk-a-masikat","timestamp":"2024. december. 31. 10:10","title":"Hevesi Krisztina és Hevesi Tamás: Egy élet is kevés, hogy megismerjük a másikat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]