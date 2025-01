Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

[{"available":true,"c_guid":"5a9d70bf-d16b-49be-8dac-26de603353b3","c_author":"MTI","category":"sport","description":"A Nemzet Sportolója 103 éves volt.","shortLead":"A Nemzet Sportolója 103 éves volt.","id":"20250102_meghalt-Keleti-Agnes","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/5a9d70bf-d16b-49be-8dac-26de603353b3.jpg","index":0,"item":"045d3625-4eea-4bd4-92d0-8959362b04bb","keywords":null,"link":"/sport/20250102_meghalt-Keleti-Agnes","timestamp":"2025. január. 02. 08:24","title":"Meghalt Keleti Ágnes","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b8cbe239-4d14-490e-aa18-f93769bef848","c_author":"Balla István, Németh Róbert","category":"kultura","description":"<strong>Emese, hídverő, Az utolsó aktus a Földön – gyakorlatilag telt ház előtt vezette elő a Kispál és a Borz az MVM Dome-ban az első aréna-koncertjét.</strong>","shortLead":"<strong>Emese, hídverő, Az utolsó aktus a Földön – gyakorlatilag telt ház előtt vezette elő a Kispál és a Borz az MVM...","id":"20241231_kispal-es-a-borz-hazibuli-koncert-mvm-dome","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/b8cbe239-4d14-490e-aa18-f93769bef848.jpg","index":0,"item":"64972175-a044-4f69-a5f3-c226f156b3c3","keywords":null,"link":"/kultura/20241231_kispal-es-a-borz-hazibuli-koncert-mvm-dome","timestamp":"2024. december. 31. 15:04","title":"„Vége van ennek, kicsi” – a Kispál-bulin derült ki, honnan is volt ismerős Menczer Tamás elhíresült mondata","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"82f0c448-4193-41dd-b71c-79e9bac96b8b","c_author":"HVG","category":"tudomany","description":"Az LG Electronics megkezdi a világ első átlátszó és vezeték nélküli 4K OLED tévéjének értékesítését. A 77 hüvelykes, azaz 196 centis képátlóval bíró LG Signature OLED T modell sorra jelenik meg világszerte az egyes piacokon. Nem olcsó. Drága.","shortLead":"Az LG Electronics megkezdi a világ első átlátszó és vezeték nélküli 4K OLED tévéjének értékesítését. A 77 hüvelykes...","id":"20250102_lg-signature-oled-t-atlatszo-tv-vezetek-nelkuli-oled-tevet-megjelenes","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/82f0c448-4193-41dd-b71c-79e9bac96b8b.jpg","index":0,"item":"006065bb-33ba-44e2-936c-17bd201c69a0","keywords":null,"link":"/tudomany/20250102_lg-signature-oled-t-atlatszo-tv-vezetek-nelkuli-oled-tevet-megjelenes","timestamp":"2025. január. 02. 08:03","title":"Elkezdték árulni az átlátszó, vezeték nélküli tévét","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fc0b6f43-8043-4035-bd82-fc9d2824b302","c_author":"HVG","category":"cegauto","description":"Van, aki egyszerűen nem hajlandó megváltozni.","shortLead":"Van, aki egyszerűen nem hajlandó megváltozni.","id":"20250102_Negyvenegyszer-kaptak-el-egy-ausztral-autost-vezetes-kozbeni-mobilozasert","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/fc0b6f43-8043-4035-bd82-fc9d2824b302.jpg","index":0,"item":"337a7d07-6cee-4f3e-baca-1e005200feb6","keywords":null,"link":"/cegauto/20250102_Negyvenegyszer-kaptak-el-egy-ausztral-autost-vezetes-kozbeni-mobilozasert","timestamp":"2025. január. 02. 08:42","title":"Negyvenegyszer kaptak el egy ausztrál autóst vezetés közbeni mobilozásért","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8a0aee73-2269-44b3-a3dd-57064892ddce","c_author":"MTI/hvg.hu","category":"vilag","description":"A férfi előbb egy étteremben lőtt rá rokonaira és barátaira, majd menekülés közben több másik helyszínen is gyilkolt.","shortLead":"A férfi előbb egy étteremben lőtt rá rokonaira és barátaira, majd menekülés közben több másik helyszínen is gyilkolt.","id":"20250102_montenegro-amokfuto-lovoldozes-rendorseg-nyomozas-halalos-aldozatok","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/8a0aee73-2269-44b3-a3dd-57064892ddce.jpg","index":0,"item":"bcd8615a-4be2-465f-aaf5-d33e74c28746","keywords":null,"link":"/vilag/20250102_montenegro-amokfuto-lovoldozes-rendorseg-nyomozas-halalos-aldozatok","timestamp":"2025. január. 02. 06:59","title":"Végzett magával a montenegrói ámokfutó, miután tíz embert megölt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4fda3145-95c8-4f14-87c0-c8ab7f4244b5","c_author":"HVG","category":"tudomany","description":"Egy friss tanulmány arra figyelmeztet, hogy még a mesterséges intelligencia fejlett modelljei is hajlamosak furcsaságokra, például térdröntgenből következtetni a páciens sörivási szokásaira.","shortLead":"Egy friss tanulmány arra figyelmeztet, hogy még a mesterséges intelligencia fejlett modelljei is hajlamosak...","id":"20250101_shortcut-learning-mesterseges-intelligencia-tevesztes-irrelevans-adatok-hasznalata","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/4fda3145-95c8-4f14-87c0-c8ab7f4244b5.jpg","index":0,"item":"7cfdf518-e7ca-4717-ac6f-33cb724922ed","keywords":null,"link":"/tudomany/20250101_shortcut-learning-mesterseges-intelligencia-tevesztes-irrelevans-adatok-hasznalata","timestamp":"2025. január. 01. 12:03","title":"Térdröntgenből meg lehet mondani, hogy ivott-e valaki sört","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c6130d0a-7e26-4de1-98db-e5301e06da80","c_author":"HVG","category":"tudomany","description":"A gyémántról leginkább az ékszerekre asszociálunk, esetleg olyan ipari felhasználásokra (fúrófejek, csiszolóeszközök), ahol fontos szerepet játszik az ásvány keménysége. Kínai kutatók egy újabb oldalát mutatták meg ennek, a több kultúrában is az örök életet szimbolizáló anyagnak.","shortLead":"A gyémántról leginkább az ékszerekre asszociálunk, esetleg olyan ipari felhasználásokra (fúrófejek, csiszolóeszközök...","id":"20250101_nagy-surusegu-gyemant-alapu-adattarolas-kinai-kutatas","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/c6130d0a-7e26-4de1-98db-e5301e06da80.jpg","index":0,"item":"fdaceb4f-c7db-4c26-9e3d-d3303b16c970","keywords":null,"link":"/tudomany/20250101_nagy-surusegu-gyemant-alapu-adattarolas-kinai-kutatas","timestamp":"2025. január. 01. 16:03","title":"100 000 GB adat fér el egy lemezen, és évmilliókig ott is marad – örök életet hozhat el az adattárolásban is a gyémánt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2569ca4d-8b36-433d-86cf-4e01b94a1963","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Ha iPhone-ja van és a Spotifyt is használja, akkor jül jöhet a streaming-szolgáltató újdonsága. Mostantól ugyanis gyorsan elérheti a szolgáltatást akár a lezárási, akár a főképernyőről. Mutatjuk, hogyan.","shortLead":"Ha iPhone-ja van és a Spotifyt is használja, akkor jül jöhet a streaming-szolgáltató újdonsága. Mostantól ugyanis...","id":"20241231_spotify-widget-kirakasa-iphone-lezart-kepernyo-fokepernyo-ios","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/2569ca4d-8b36-433d-86cf-4e01b94a1963.jpg","index":0,"item":"8c590385-7a6c-446b-b4df-ce8703f87dce","keywords":null,"link":"/tudomany/20241231_spotify-widget-kirakasa-iphone-lezart-kepernyo-fokepernyo-ios","timestamp":"2024. december. 31. 16:03","title":"Így érheti el pillanatok alatt kedvenc zenéit az iPhone-ján, ha spotifyos","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]