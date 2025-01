Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

[{"available":true,"c_guid":"906bd4aa-7722-4c01-8674-01d2b4a99d1c","c_author":"Horn Andrea","category":"sport","description":"Robbie Keane, az ír válogatott legendája, a Tottenham egykori kiválósága vette át az FTC futballcsapatának irányítását. Vezetőedzőként még csak egy évnyi tapasztalat áll mögötte, de azt mondja, tudja, mit akar, és Sir Alex Fergusont idézte, amikor arról beszélt, miért épp a Fradit választotta.","shortLead":"Robbie Keane, az ír válogatott legendája, a Tottenham egykori kiválósága vette át az FTC futballcsapatának irányítását...","id":"20250108_robbie-keane-karrier-focista-edzo-ferencvaros-tottenham-tel-aviv-ebx","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/906bd4aa-7722-4c01-8674-01d2b4a99d1c.jpg","index":0,"item":"9ce17995-5982-46c6-a0a9-ecc10bd99069","keywords":null,"link":"/sport/20250108_robbie-keane-karrier-focista-edzo-ferencvaros-tottenham-tel-aviv-ebx","timestamp":"2025. január. 08. 18:37","title":"Izgalmas focit ígér, boldoggá tenné a szurkolókat a Fradi új edzője","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"05ac36a8-2f65-4f1d-87fa-f630a4729b57","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A fiatalnak a támadás következtében betört az orra, a spanyol és a hazai hatóságok is intézkedtek.","shortLead":"A fiatalnak a támadás következtében betört az orra, a spanyol és a hazai hatóságok is intézkedtek.","id":"20250108_tenerife-magyar-no-munkaadoi-kiraboltak","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/05ac36a8-2f65-4f1d-87fa-f630a4729b57.jpg","index":0,"item":"8cb4157c-66d8-4541-b32a-7822895bb9be","keywords":null,"link":"/itthon/20250108_tenerife-magyar-no-munkaadoi-kiraboltak","timestamp":"2025. január. 08. 11:31","title":"Magyar munkáltatói raboltak ki és bántalmaztak egy 20 éves nőt Tenerifén","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ddbbab64-1303-4a54-8583-5930fd2f604a","c_author":"HVG","category":"gazdasag","description":"A koronavírus-járványig maga vezette a kifőzde konyháját, amit Gerendai Károly készül újranyitni.","shortLead":"A koronavírus-járványig maga vezette a kifőzde konyháját, amit Gerendai Károly készül újranyitni.","id":"20250107_Meghalt-Orban-Sandor-a-Kadar-etkezde-volt-tulajdonosa","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/ddbbab64-1303-4a54-8583-5930fd2f604a.jpg","index":0,"item":"246e2ed1-d7c9-47c1-88d9-553a5345ad7d","keywords":null,"link":"/gazdasag/20250107_Meghalt-Orban-Sandor-a-Kadar-etkezde-volt-tulajdonosa","timestamp":"2025. január. 07. 19:10","title":"Meghalt Orbán Sándor, a Kádár étkezde volt tulajdonosa","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4fc0e8c4-1363-4345-a70f-6e9c1b0b3aac","c_author":"OTP Bank Nyrt.","category":"brandcontent","description":"Az egyre gyorsuló digitális világban a fintechszolgáltatások nemcsak az átlagos felhasználóknak, de a náluk jóval fiatalabbak számára is lehetővé teszik a mindennapi pénzügyek feletti kontroll gyakorlását. Ahogyan azt a költési mintázatainkon tapasztalhatjuk, valószínűleg sokan hálásak lettünk volna, ha a pénzügyek tudatos kezelésére már gyermekkorban ráirányítják a figyelmünket. Az OTP Bank ezt felismerve vezetett be új szolgáltatást, amely lehetővé teszi, hogy a szülők online, a saját mobiljukon nyissanak bankszámlát 14 év alatti gyermekeik számára. Az újítás céljairól és a fejlesztés kihívásairól Kuhárszki Andrással, az OTP Bank fejlesztési területéért felelős ügyvezető igazgatójával beszélgettünk, néhány gondolatot szentelve az OTP MobilBank egyéb fejlesztéseinek is.","shortLead":"Az egyre gyorsuló digitális világban a fintechszolgáltatások nemcsak az átlagos felhasználóknak, de a náluk jóval...","id":"20241129_A-penzugyi-tudatossagnak-nincs-also-korhatara","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/4fc0e8c4-1363-4345-a70f-6e9c1b0b3aac.jpg","index":0,"item":"96a14850-cbb2-4982-899e-df6fe540d1e5","keywords":null,"link":"/brandcontent/20241129_A-penzugyi-tudatossagnak-nincs-also-korhatara","timestamp":"2025. január. 07. 15:30","title":"A pénzügyi tudatosságnak nincs alsó korhatára","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":true,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":true,"c_isbranded":true,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a669a36a-b32d-4e53-aa28-492e7215e7e6","c_author":"HVG","category":"gazdasag","description":"Az eredetileg tervezettnél kisebb mértékben és csak később emelkednek az energiamegtakarítási kvóták. Így az emelés nem jelenik meg az üzemanyagárakban. Ugyanakkor vége lehet a lakosság számára ingyenes födémszigetelési ajánlatoknak.","shortLead":"Az eredetileg tervezettnél kisebb mértékben és csak később emelkednek az energiamegtakarítási kvóták. Így az emelés nem...","id":"20250108_tetoszigeteles-energiamegtakaritasi-kvota-uzemanyagar","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/a669a36a-b32d-4e53-aa28-492e7215e7e6.jpg","index":0,"item":"ff520269-eeea-4663-bd14-f5ea0d4bf9ed","keywords":null,"link":"/gazdasag/20250108_tetoszigeteles-energiamegtakaritasi-kvota-uzemanyagar","timestamp":"2025. január. 08. 14:38","title":"A kormány keresztbe tett az ingyenes tetőszigetelésnek, cserébe elmaradt a benzinárugrás","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5288d7b1-3536-4a5e-8251-6f9b612152ab","c_author":"HVG","category":"tudomany","description":"Feketelistára került az Amerikai Egyesült Államokban a Tencent, mely olyan játékstúdiókat is birtokol, mint például a League of Legends fejlesztője, a Riot Games.","shortLead":"Feketelistára került az Amerikai Egyesült Államokban a Tencent, mely olyan játékstúdiókat is birtokol, mint például...","id":"20250108_tencent-egyesult-allamok-katonai-vallalatnak-minosites-kinai-videojatek-ceg","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/5288d7b1-3536-4a5e-8251-6f9b612152ab.jpg","index":0,"item":"c88b7b58-0b94-4747-8159-81ed64ef5750","keywords":null,"link":"/tudomany/20250108_tencent-egyesult-allamok-katonai-vallalatnak-minosites-kinai-videojatek-ceg","timestamp":"2025. január. 08. 15:03","title":"Kínai katonai vállalatnak minősítette Amerika a világ egyik legjelentősebb videójáték-cégét","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5b4930d0-2731-497c-8ada-763caada4436","c_author":"HVG","category":"gazdasag","description":"A CATL akkugyártó nagyvállalatot azzal gyanúsította meg az USA védelmi minisztériuma, hogy együttműködik a kínai hadsereggel. A cég ezt tagadja, és kérdésünkre közölték, hogy a magyarországi gyárépítésük zavartalanul megy tovább.","shortLead":"A CATL akkugyártó nagyvállalatot azzal gyanúsította meg az USA védelmi minisztériuma, hogy együttműködik a kínai...","id":"20250107_CATL-Nincs-hatassal-a-debreceni-beruhazasra-az-amerikai-feketelistara-kerules","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/5b4930d0-2731-497c-8ada-763caada4436.jpg","index":0,"item":"e25db179-55f1-46d8-8a90-8b77ead60471","keywords":null,"link":"/gazdasag/20250107_CATL-Nincs-hatassal-a-debreceni-beruhazasra-az-amerikai-feketelistara-kerules","timestamp":"2025. január. 07. 14:54","title":"CATL: A debreceni beruházásra nincs hatással az amerikai feketelistára kerülés","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"25d0ddc7-9e20-40ee-939c-c1ed539278e1","c_author":"HVG","category":"gazdasag","description":"Egyetlen hónap alatt több, mint 4 százalékot nőttek az ipari termelői árak, az éves áremelkedés pedig 7,9 százalékosra nőtt. A változást a gyenge forinttal és az energiaárak növekedésével magyarázza a KSH.","shortLead":"Egyetlen hónap alatt több, mint 4 százalékot nőttek az ipari termelői árak, az éves áremelkedés pedig 7,9 százalékosra...","id":"20250107_ksh-ipar-arak-dragulas","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/25d0ddc7-9e20-40ee-939c-c1ed539278e1.jpg","index":0,"item":"87f8390c-6877-46cc-b993-d5ad2f19443b","keywords":null,"link":"/gazdasag/20250107_ksh-ipar-arak-dragulas","timestamp":"2025. január. 07. 08:52","title":"Egyre kellemetlenebb, amit a forint művel: az ipari árak is elszálltak egy hónap alatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]