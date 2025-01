Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

[{"available":true,"c_guid":"65865552-04bb-472b-a089-77bc00cd3043","c_author":"HVG","category":"tudomany","description":"Új robotporszívót mutatott be a CES 2025 kiállításon a kínai Roborock, ami egy pluszkarral parkolja el a földön fekvő tárgyakat.","shortLead":"Új robotporszívót mutatott be a CES 2025 kiállításon a kínai Roborock, ami egy pluszkarral parkolja el a földön fekvő...","id":"20250107_roborock-saros-z70-robotporszivo-kar-video","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/65865552-04bb-472b-a089-77bc00cd3043.jpg","index":0,"item":"1707fa0c-9bd4-4e81-9355-3476b3149439","keywords":null,"link":"/tudomany/20250107_roborock-saros-z70-robotporszivo-kar-video","timestamp":"2025. január. 07. 10:03","title":"Nemcsak takarít, el is pakol az új kínai robotporszívó – videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a354cb1f-3ca2-4c64-b1ec-e658f7843cd4","c_author":"HVG","category":"cegauto","description":"De ha kell, lényegében helyben is tud ugrálni a kocsi. ","shortLead":"De ha kell, lényegében helyben is tud ugrálni a kocsi. ","id":"20250106_szoges-akadaly-BYD-1287-loeros-szupersportkocsija-video","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/a354cb1f-3ca2-4c64-b1ec-e658f7843cd4.jpg","index":0,"item":"3b18ec63-3b88-44b8-979b-eff45c0f0fa3","keywords":null,"link":"/cegauto/20250106_szoges-akadaly-BYD-1287-loeros-szupersportkocsija-video","timestamp":"2025. január. 06. 13:59","title":"Képes átugrani egy szöges akadályt is a BYD 1287 lóerős szupersportkocsija – videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9888e5b6-c4fe-4f85-a648-6daa6706ac8a","c_author":"HVG","category":"vilag","description":"Kést szorított a rabló egy fiatal nő torkához, aztán három óra után megadta magát.","shortLead":"Kést szorított a rabló egy fiatal nő torkához, aztán három óra után megadta magát.","id":"20250107_tuszejtes-bankrablo-nemetorszag-rimbach","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/9888e5b6-c4fe-4f85-a648-6daa6706ac8a.jpg","index":0,"item":"af10bc55-b0fc-41d5-aa05-9e7ebc3d81b1","keywords":null,"link":"/vilag/20250107_tuszejtes-bankrablo-nemetorszag-rimbach","timestamp":"2025. január. 07. 12:38","title":"Túszul ejtettek egy bankban egy fiatal nőt Németországban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2bed24f9-b863-4d00-8653-dd9b0563581b","c_author":"Weyer Béla","category":"360","description":"Fontos döntéseket hozott a február 23-ai, előrehozott választások előtt a német parlament, ahol együtt szavaztak a kisebbségben lévő kormányfrakciók és az ellenzék képviselői.","shortLead":"Fontos döntéseket hozott a február 23-ai, előrehozott választások előtt a német parlament, ahol együtt szavaztak...","id":"20250107_hvg-nemetorszag-elorehozott-valasztas-cdu-csu-spd-afd-elon-musk","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/2bed24f9-b863-4d00-8653-dd9b0563581b.jpg","index":0,"item":"b828460d-c0bf-442b-bed4-0721eb1e164c","keywords":null,"link":"/360/20250107_hvg-nemetorszag-elorehozott-valasztas-cdu-csu-spd-afd-elon-musk","timestamp":"2025. január. 07. 17:30","title":"Adókedvezményekkel és a jogállam megerősítésével készülnek a hagyományos német pártok az AfD és Musk megfékezésére","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b812b65e-98f9-48b2-90bd-b5afc61a9d33","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A 35 éves férfit eltűntként keresték. A Blikk szerint a tragédia előtti napon, vasárnap még a kórház toxikológiáján volt. ","shortLead":"A 35 éves férfit eltűntként keresték. A Blikk szerint a tragédia előtti napon, vasárnap még a kórház toxikológiáján...","id":"20250108_Ferihegyi-repter-leugrott-a-galeriarol-meghalt-egy-ferfi-Peterfy-Sandor-utcai-korhaz-szokes","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/b812b65e-98f9-48b2-90bd-b5afc61a9d33.jpg","index":0,"item":"8ad18afd-e7f3-4ec5-8ef4-43bfc45d06ab","keywords":null,"link":"/elet/20250108_Ferihegyi-repter-leugrott-a-galeriarol-meghalt-egy-ferfi-Peterfy-Sandor-utcai-korhaz-szokes","timestamp":"2025. január. 08. 08:46","title":"A Péterfy-kórházból tűnhetett el a férfi, aki leugrott a ferihegyi reptér galériájáról","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"35752dd1-6910-4b69-9fe0-89fc0bacb004","c_author":"hvg.hu","category":"sport","description":"A sérült érmeket a NOB elvileg kicseréli, erről azonban egyelőre nem sokat tudni, az viszont biztos, hogy egyre több dobogós jelzi: az elismerések anyagminősége megkérdőjelezhető.","shortLead":"A sérült érmeket a NOB elvileg kicseréli, erről azonban egyelőre nem sokat tudni, az viszont biztos, hogy egyre több...","id":"20250106_kopnak-az-olimpiai-ermek-parizs-2024","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/35752dd1-6910-4b69-9fe0-89fc0bacb004.jpg","index":0,"item":"29c27d7d-b6e2-4f26-87da-9d826c6ce07a","keywords":null,"link":"/sport/20250106_kopnak-az-olimpiai-ermek-parizs-2024","timestamp":"2025. január. 06. 16:06","title":"Nagyon kopnak az olimpiai érmek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"575246b4-1d1e-4545-aa13-a6a56ef6b952","c_author":"HVG","category":"itthon","description":"A Magnyickij-törvény alapján rendeltek el büntetőintézkedést a propagandaminiszter ellen.","shortLead":"A Magnyickij-törvény alapján rendeltek el büntetőintézkedést a propagandaminiszter ellen.","id":"20250107_Rogan-Antal-felkerult-az-Egyesult-Allamok-szankcios-listajara-ebx","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/575246b4-1d1e-4545-aa13-a6a56ef6b952.jpg","index":0,"item":"c7394bc3-f6b1-465e-81dc-0007869ac846","keywords":null,"link":"/itthon/20250107_Rogan-Antal-felkerult-az-Egyesult-Allamok-szankcios-listajara-ebx","timestamp":"2025. január. 07. 16:30","title":"Rogán Antal korrupció miatt felkerült az Egyesült Államok szankciós listájára","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"79f96b9a-24e3-4a2a-8060-a7ad1ad62bdd","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az építési és közlekedési miniszter a David Pressmannek adott utazási tippje mellett Rogán Antal szankciós listára tételét is kommentálta: „szemenszedett hazugságokra, föltételezésekre alapszik, amelyekből egy szó sem igaz”.","shortLead":"Az építési és közlekedési miniszter a David Pressmannek adott utazási tippje mellett Rogán Antal szankciós listára...","id":"20250108_Kerulje-el-Magyarorszagot-uzente-Lazar-Janos-a-tavozo-amerikai-nagykovetnek-Rogan-kitiltasa-miatt-ebx","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/79f96b9a-24e3-4a2a-8060-a7ad1ad62bdd.jpg","index":0,"item":"ea0e3adc-699b-4daa-aa37-019acb7563a1","keywords":null,"link":"/itthon/20250108_Kerulje-el-Magyarorszagot-uzente-Lazar-Janos-a-tavozo-amerikai-nagykovetnek-Rogan-kitiltasa-miatt-ebx","timestamp":"2025. január. 08. 12:14","title":"„Kerülje el Magyarországot” – üzente Lázár János a távozó amerikai nagykövetnek Rogán kitiltása miatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]