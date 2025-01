Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

Chrome 61+, Firefox 57+, Safari 10.1+ Köszönjük, hogy feliratkozott! Hoppá! Valami hiba történt a feliratkozás során, az oldal frissítése után kérjük próbálja meg újra a fejlécben található csengő ikonnal. A böngészőjében az értesítés funkció le van tiltva! Ha értesítéseket szeretne, kérjük engedélyezze a böngésző beállításai között, majd az oldal frissítése után kérjük próbálja meg újra a fejlécben található csengő ikonnal.

[{"available":true,"c_guid":"70416c25-a955-4033-94d4-4b92073a930a","c_author":"HVG","category":"tudomany","description":"Amerikai kutatók 70 márka 160 fehérjeporának mintegy 47 százalékában találtak az egészségre káros mennyiségű ólmot.","shortLead":"Amerikai kutatók 70 márka 160 fehérjeporának mintegy 47 százalékában találtak az egészségre káros mennyiségű ólmot.","id":"20250114_olom-mergezo-anyagok-feherjepor-kutatas-egeszseg","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/70416c25-a955-4033-94d4-4b92073a930a.jpg","index":0,"item":"21831b96-12ea-4059-8586-cf11bad9ed29","keywords":null,"link":"/tudomany/20250114_olom-mergezo-anyagok-feherjepor-kutatas-egeszseg","timestamp":"2025. január. 14. 13:03","title":"Megvizsgáltak 160 fehérjeport, kiderült, tele vannak ólommal","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f7a7694b-eed5-41c3-a0f4-4ba6bb54db84","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Az olasz fotós korábban a Benetton kreatív igazgatója volt.","shortLead":"Az olasz fotós korábban a Benetton kreatív igazgatója volt.","id":"20250113_toscani-halalhir-benetton-fotos","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/f7a7694b-eed5-41c3-a0f4-4ba6bb54db84.jpg","index":0,"item":"ee654f43-8d17-41e1-a05f-99c18144ec39","keywords":null,"link":"/kultura/20250113_toscani-halalhir-benetton-fotos","timestamp":"2025. január. 13. 08:11","title":"82 éves korában elhunyt a provokatív reklámkampányairól ismert Oliviero Toscani","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b34eba32-a199-4df8-8b1a-5279af556bba","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Murray a Charlie angyalai forgatásán háborította fel a színésznőt. ","shortLead":"Murray a Charlie angyalai forgatásán háborította fel a színésznőt. ","id":"20250113_Lucy-Liu-Bill-Murray-viselkedeserol","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/b34eba32-a199-4df8-8b1a-5279af556bba.jpg","index":0,"item":"3520847c-7387-4ce7-a0d2-b5e900a67fcb","keywords":null,"link":"/kultura/20250113_Lucy-Liu-Bill-Murray-viselkedeserol","timestamp":"2025. január. 13. 09:19","title":"Lucy Liu Bill Murray elfogadhatatlan viselkedéséről vallott","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"34d4f567-5941-4152-b213-965e297d6733","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"Nemcsak reggel, hanem nap közben is számíthatunk mínuszokra, valamint kisebb havazásra, havas esőre. ","shortLead":"Nemcsak reggel, hanem nap közben is számíthatunk mínuszokra, valamint kisebb havazásra, havas esőre. ","id":"20250112_Idojaras-napsutes-borult-kodos-ido-hideg","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/34d4f567-5941-4152-b213-965e297d6733.jpg","index":0,"item":"bafe1cb0-b927-440a-af11-cc13f8646397","keywords":null,"link":"/itthon/20250112_Idojaras-napsutes-borult-kodos-ido-hideg","timestamp":"2025. január. 12. 15:30","title":"Napsütés után borult, ködös idő lesz a héten","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e99a6495-8f31-4016-b298-d03ef7462d90","c_author":"Krusovszky Dénes","category":"360","description":"Sorozatunkhoz öt írót kértünk fel, öt kulcsszót felhasználva írjanak arról, miként élték meg az elmúlt hetet. Krusovszky Dénesnek most az alábbi készletből kellett ihletet merítenie: tikkasztó, lángtenger, tuktukpolitika, bíróper, szankciólánc.","shortLead":"Sorozatunkhoz öt írót kértünk fel, öt kulcsszót felhasználva írjanak arról, miként élték meg az elmúlt hetet...","id":"20250112_Az-en-hetem-Krusovszky-Denessel-Januar-a-teljesen-ertelmetlen-honap","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/e99a6495-8f31-4016-b298-d03ef7462d90.jpg","index":0,"item":"09378153-196a-4fdf-b472-72f85daea5fa","keywords":null,"link":"/360/20250112_Az-en-hetem-Krusovszky-Denessel-Januar-a-teljesen-ertelmetlen-honap","timestamp":"2025. január. 12. 17:30","title":"Az én hetem Krusovszky Dénessel: Január, a teljesen értelmetlen hónap","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"13caf628-f452-4a83-ba85-d92e829e803f","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Az ukrán elnök arról posztolt, hogy Kijev kész kicserélni az észak-koreai katonákat Oroszország fogságában lévő ukrán hadifoglyokra. ","shortLead":"Az ukrán elnök arról posztolt, hogy Kijev kész kicserélni az észak-koreai katonákat Oroszország fogságában lévő ukrán...","id":"20250112_Zelenszkij-fogolycsere-eszak-koreai-katonak-ukran-hadifoglyok-Oroszorszag","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/13caf628-f452-4a83-ba85-d92e829e803f.jpg","index":0,"item":"192f0e91-f6b5-4daa-9951-aa9fa4b92a28","keywords":null,"link":"/vilag/20250112_Zelenszkij-fogolycsere-eszak-koreai-katonak-ukran-hadifoglyok-Oroszorszag","timestamp":"2025. január. 12. 21:49","title":"Zelenszkij fogolycserét ajánlott az oroszoknak az észak-koreai katonákért cserébe","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a81b865e-25fb-4f2a-bd38-7ef613fc1d79","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A notesz ugyan eltűnt, de a portál úgy értesült, egy V. Gergely nevű volt ügyész sokat tudhat arról, kik lehettek benne ebben a hálóban.","shortLead":"A notesz ugyan eltűnt, de a portál úgy értesült, egy V. Gergely nevű volt ügyész sokat tudhat arról, kik lehettek benne...","id":"20250113_444-nagymester-tanu-ugyeszseg-szocialistak-fidesz-korrupcio-jellinek-daniel","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/a81b865e-25fb-4f2a-bd38-7ef613fc1d79.jpg","index":0,"item":"d9878652-1727-4a9d-b034-1d88540c6ee6","keywords":null,"link":"/itthon/20250113_444-nagymester-tanu-ugyeszseg-szocialistak-fidesz-korrupcio-jellinek-daniel","timestamp":"2025. január. 13. 08:02","title":"444: Nem akarja meghallgatni az ügyészség azt a tanút, aki mindent tudhatna a „Nagymester” korrupciós noteszéről","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c6815556-4f6e-44ee-9401-d0280ae8d1bb","c_author":"Sztojcsev Iván","category":"360","description":"Annyira megsokasodtak a bajok a győri vasútvonalon a felújítás után, hogy a második helyre jött fel, de a legtöbb gondot összeszedő magyar vonal így is ugyanaz lett, mint amely öt éve minden évben. A csúcskésést az a vonat hozta össze, amely Budapestről kilenc és fél óra alatt ért el Ausztriába, de a listánkból az is kiderül, hogy a havazás vagy épp a nyári hőség mennyire viselte meg a vasutat. Ahogy az is, van-e egyáltalán olyan vonal, ahol tökéletes volt a szolgáltatás.","shortLead":"Annyira megsokasodtak a bajok a győri vasútvonalon a felújítás után, hogy a második helyre jött fel, de a legtöbb...","id":"20250113_vasut-vonat-mav-hibak-keses","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/c6815556-4f6e-44ee-9401-d0280ae8d1bb.jpg","index":0,"item":"eec86f57-f02b-43cf-9d8b-acf857523c1e","keywords":null,"link":"/360/20250113_vasut-vonat-mav-hibak-keses","timestamp":"2025. január. 13. 06:30","title":"Kiszámoltuk, melyik volt az ország legproblémásabb vasútvonala 2024-ben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]