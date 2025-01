Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

[{"available":true,"c_guid":"daaa767b-bcf6-4a98-a498-56f5e38a999c","c_author":"HVG","category":"itthon","description":"A Tisza Párt elnöke fél évvel ezelőtti ígéretét teljesíti.","shortLead":"A Tisza Párt elnöke fél évvel ezelőtti ígéretét teljesíti.","id":"20250113_magyar-peter-tisza-part-europai-parlament-mandatum-szavazas","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/daaa767b-bcf6-4a98-a498-56f5e38a999c.jpg","index":0,"item":"7ee9674c-597b-4553-b1cc-ae52e001ded8","keywords":null,"link":"/itthon/20250113_magyar-peter-tisza-part-europai-parlament-mandatum-szavazas","timestamp":"2025. január. 13. 17:25","title":"Magyar Péter megszavaztatja, hogy maradjon-e képviselő az Európai Parlamentben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2e9b55dd-ea4c-4575-b016-7f01c4538a03","c_author":"HVG","category":"tudomany","description":"Tényellenőrzők helyett a felhasználók korrigálhatják a jövőben a Meta platformjain megjelenő tartalmakat. A módszer már eléggé ismerős lehet egy másik közösségi oldalról. ","shortLead":"Tényellenőrzők helyett a felhasználók korrigálhatják a jövőben a Meta platformjain megjelenő tartalmakat. A módszer már...","id":"20250114_meta-tenyellenorzes-alternativa-community-notes-teszteles","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/2e9b55dd-ea4c-4575-b016-7f01c4538a03.jpg","index":0,"item":"ac24bd58-ee44-4bb0-9489-578e84147d44","keywords":null,"link":"/tudomany/20250114_meta-tenyellenorzes-alternativa-community-notes-teszteles","timestamp":"2025. január. 14. 12:03","title":"Már teszteli a Meta a tényellenőrzés utódját","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4afe802b-e2ce-4020-ba05-6801baac7576","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Nagyjából hatmillió forintos kárt okozott a légitársaságnak. ","shortLead":"Nagyjából hatmillió forintos kárt okozott a légitársaságnak. ","id":"20250113_Ryanair-ittas-utas-alkohol-Porto-Dublin","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/4afe802b-e2ce-4020-ba05-6801baac7576.jpg","index":0,"item":"a5792d8f-daff-43d5-aa55-b99f19d71bba","keywords":null,"link":"/vilag/20250113_Ryanair-ittas-utas-alkohol-Porto-Dublin","timestamp":"2025. január. 13. 14:55","title":"A Ryanair szerint korlátozni kellene a reptéri alkoholizálást, miután egy részeg utas miatt kényszerleszállásra volt szükség","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"dd412cc2-8970-4898-bf1c-0a4f41602b59","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A tévéműsort, amelyben a mentális problémákkal küzdő francia nő szerepelt, eltávolították, miután az áldozatot gúnyolni kezdték az online platformokon.","shortLead":"A tévéműsort, amelyben a mentális problémákkal küzdő francia nő szerepelt, eltávolították, miután az áldozatot gúnyolni...","id":"20250114_Elmeselte-hogyan-dolt-be-az-al-Brad-Pittnek-most-online-zaklatas-cunamival-kell-szembeneznie","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/dd412cc2-8970-4898-bf1c-0a4f41602b59.jpg","index":0,"item":"6b1df0ea-6c59-4ec9-aca1-efd3a44e4577","keywords":null,"link":"/elet/20250114_Elmeselte-hogyan-dolt-be-az-al-Brad-Pittnek-most-online-zaklatas-cunamival-kell-szembeneznie","timestamp":"2025. január. 14. 21:05","title":"Elmesélte, hogyan dőlt be az ál-Brad Pittnek, most online zaklatás-cunamival kell szembenéznie","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"96f6dd9c-dfad-488d-9f05-75600792a7d8","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"A rapper kikelt az 1990-es protest songjukat használó TikTok-videók ellen.","shortLead":"A rapper kikelt az 1990-es protest songjukat használó TikTok-videók ellen.","id":"20250113_Public-Enemy-keri-ne-hasznaljak-Burn-Hollywood-Burn-szamukat-Los-Angeles-i-tuzvesz","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/96f6dd9c-dfad-488d-9f05-75600792a7d8.jpg","index":0,"item":"f2ec728e-8501-4c86-8929-545fffdf9ef6","keywords":null,"link":"/kultura/20250113_Public-Enemy-keri-ne-hasznaljak-Burn-Hollywood-Burn-szamukat-Los-Angeles-i-tuzvesz","timestamp":"2025. január. 13. 13:22","title":"A Public Enemy nagyon kéri: ne használják a Burn Hollywood Burn számukat a Los Angeles-i tűzvész videóihoz","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"09b5fc96-3c96-4a89-a1f7-7017d0be26bd","c_author":"HVG","category":"elet","description":"Teljesen egyedi módon próbálnak új kollégát toborozni az önkéntes tűzoltók.","shortLead":"Teljesen egyedi módon próbálnak új kollégát toborozni az önkéntes tűzoltók.","id":"20250114_allashirdetes-zsambeki-onkentes-tuzoltok","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/09b5fc96-3c96-4a89-a1f7-7017d0be26bd.jpg","index":0,"item":"013335ca-d678-4a8d-9d2c-cc585662fc5e","keywords":null,"link":"/elet/20250114_allashirdetes-zsambeki-onkentes-tuzoltok","timestamp":"2025. január. 14. 13:57","title":"Stabil létrák és 6 ezer köbcentis céges autó – az év álláshirdetését adták fel a zsámbéki önkéntes tűzoltók","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3de4dfd4-a7b0-4562-a098-989b2f2f9d1c","c_author":"Tiszóczi Roland","category":"360","description":"Az elektromos kamionokat ígérő Nikola alapítója, Trevor Milton olyan meggyőzően túlozta el még semmit sem gyártó startupja eredményeit, hogy a Tesla potenciális riválisaként már a General Motors és a British Petrol is komoly üzletekbe kezdett vele. Cégét a Covid alatt tőzsdére vitte, ahol néhány hét alatt többre értékelték, mint a patinás Fordot. A lufi azonban hamar kipukkadt. Milton szerint viszont a Tesla és a GM csatájának áldozata lett, miközben ő csak jót akart. Nagy csalások című sorozatunk legújabb cikke.","shortLead":"Az elektromos kamionokat ígérő Nikola alapítója, Trevor Milton olyan meggyőzően túlozta el még semmit sem gyártó...","id":"20250114_trevor-milton-nikola-gm-bp-elektromos-kamion","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/3de4dfd4-a7b0-4562-a098-989b2f2f9d1c.jpg","index":0,"item":"e7a0c820-bd04-485d-a4c0-5aa1129c9bfd","keywords":null,"link":"/360/20250114_trevor-milton-nikola-gm-bp-elektromos-kamion","timestamp":"2025. január. 14. 19:40","title":"Trevor Milton, a csaló, aki tövig nyomta az elektromos kamion nem létező gázpedálját","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e795b083-5bf5-47cf-bba8-66bbe6b4b383","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Orwell látta a jövőt, de azt vajon látta-e, hogy egyszer saját érméje lesz?","shortLead":"Orwell látta a jövőt, de azt vajon látta-e, hogy egyszer saját érméje lesz?","id":"20250113_George-Orwell-uj-brit-ketfontos","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/e795b083-5bf5-47cf-bba8-66bbe6b4b383.jpg","index":0,"item":"28eaf4f0-41cc-44c4-8d7e-6cc91245a17c","keywords":null,"link":"/kultura/20250113_George-Orwell-uj-brit-ketfontos","timestamp":"2025. január. 13. 14:19","title":"A Nagy Testvér kerül az új brit kétfontosra","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]