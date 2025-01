Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

Chrome 61+, Firefox 57+, Safari 10.1+ Köszönjük, hogy feliratkozott! Hoppá! Valami hiba történt a feliratkozás során, az oldal frissítése után kérjük próbálja meg újra a fejlécben található csengő ikonnal. A böngészőjében az értesítés funkció le van tiltva! Ha értesítéseket szeretne, kérjük engedélyezze a böngésző beállításai között, majd az oldal frissítése után kérjük próbálja meg újra a fejlécben található csengő ikonnal.

[{"available":true,"c_guid":"ec84a017-9e8b-408d-b64c-921bae42b110","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"A férfit különös kegyetlenséggel elkövetett emberölés bűntettének kísérletével vádolják.","shortLead":"A férfit különös kegyetlenséggel elkövetett emberölés bűntettének kísérletével vádolják.","id":"20250113_szeged-emberoles-kiserlete-vad-serelemdij","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/ec84a017-9e8b-408d-b64c-921bae42b110.jpg","index":0,"item":"099eee54-8973-442f-b13f-5915cc0c60ca","keywords":null,"link":"/itthon/20250113_szeged-emberoles-kiserlete-vad-serelemdij","timestamp":"2025. január. 13. 15:20","title":"Tízmilliós sérelemdíjat fizetett egy férfi egy nőnek, akit félholtra vert Szeged belvárosában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f0ed63f4-bafe-485e-8718-facaf3a7b0c9","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"kultura","description":"Tavaly novemberben mutatták be Herendi Gábor állami pénz nélkül készült filmjét, amely most újra felkerült a toplistára.","shortLead":"Tavaly novemberben mutatták be Herendi Gábor állami pénz nélkül készült filmjét, amely most újra felkerült a toplistára.","id":"20250113_Futni-Mentem-Herendi-Gabor-nezoszam-rekord","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/f0ed63f4-bafe-485e-8718-facaf3a7b0c9.jpg","index":0,"item":"06ef2eb8-5578-483d-b5f5-81df8d1a47cc","keywords":null,"link":"/kultura/20250113_Futni-Mentem-Herendi-Gabor-nezoszam-rekord","timestamp":"2025. január. 13. 17:32","title":"Átlépte az 500 ezres nézőszámot a Futni mentem","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c0d6a508-46aa-43fa-a5b5-f36d32638c09","c_author":"HVG","category":"cegauto","description":"Először fordult elő ilyen. ","shortLead":"Először fordult elő ilyen. ","id":"20250113_tesla-audi-eladas","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/c0d6a508-46aa-43fa-a5b5-f36d32638c09.jpg","index":0,"item":"8131ba92-93b0-4ac3-b372-04134c2f4f9d","keywords":null,"link":"/cegauto/20250113_tesla-audi-eladas","timestamp":"2025. január. 13. 14:25","title":"Több autót adott el tavaly a Tesla, mint az Audi","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"aa393bd1-99dd-4b05-9214-567de8702dfe","c_author":"HVG","category":"gazdasag","description":"Ami rossz hírt novemberben még megúsztunk, az decemberre már elért minket: most már nagyon látszik az árakban, hogy milyen gyenge a forint. A friss inflációs szám az elemzők szerint azt a kockázatot is magában hordozza, hogy 2025-ben az eddig vártnál nagyobb lesz az áremelkedés.","shortLead":"Ami rossz hírt novemberben még megúsztunk, az decemberre már elért minket: most már nagyon látszik az árakban...","id":"20250114_Elemzok-inflacio-dragulas-arak","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/aa393bd1-99dd-4b05-9214-567de8702dfe.jpg","index":0,"item":"b84e26b0-cb42-45ca-a1e0-7168ca15054a","keywords":null,"link":"/gazdasag/20250114_Elemzok-inflacio-dragulas-arak","timestamp":"2025. január. 14. 10:06","title":"Elemzők az inflációról: Pont az drágul nagyon, ami a legjobban fáj az átlagembereknek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"91dfc010-d035-42ac-9523-5462441a7f77","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A közmédia azzal védekezett, hogy nem tudják megtalálni a kínaiakkal kötött szerződéseket, de másodfokon is az Átlátszó javára döntött a bíróság. ","shortLead":"A közmédia azzal védekezett, hogy nem tudják megtalálni a kínaiakkal kötött szerződéseket, de másodfokon is az Átlátszó...","id":"20250113_Kinai-szerzodes-kozmedia-MTVA-televizio","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/91dfc010-d035-42ac-9523-5462441a7f77.jpg","index":0,"item":"742f98e0-d798-4214-ba20-e0828ae7bc58","keywords":null,"link":"/itthon/20250113_Kinai-szerzodes-kozmedia-MTVA-televizio","timestamp":"2025. január. 13. 11:16","title":"Átlátszó: Ki kell adnia a kínai szervezetekkel kötött szerződéseit az MTVA-nak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"40053f7d-307c-4500-8a2e-878df0d364fe","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Ugyan csak átmenetileg, de van, ahol majd felszakadozik a felhőzet.","shortLead":"Ugyan csak átmenetileg, de van, ahol majd felszakadozik a felhőzet.","id":"20250115_Havazasra-es-havas-esore-is-lehet-szamitani-szerdan","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/40053f7d-307c-4500-8a2e-878df0d364fe.jpg","index":0,"item":"bc616f03-9392-40e5-870b-df62c0b3a0b2","keywords":null,"link":"/itthon/20250115_Havazasra-es-havas-esore-is-lehet-szamitani-szerdan","timestamp":"2025. január. 15. 06:53","title":"Havazásra és havas esőre is lehet számítani szerdán","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4bd2b799-a10d-483c-8b99-f5adb1ea6a76","c_author":"HVG","category":"tudomany","description":"Az Egyesült Királyságban indított internetes keresések 90 százalékát a Google keresőjével végzik el a felhasználók. A versenyhatóság arra kíváncsi, a cég befolyásolhatja-e a piacot a felhasználók és a riválisok kárára.","shortLead":"Az Egyesült Királyságban indított internetes keresések 90 százalékát a Google keresőjével végzik el a felhasználók...","id":"20250115_google-kereso-egyesult-kiralysag-versenyhatosag-monopolium-vizsgalat","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/4bd2b799-a10d-483c-8b99-f5adb1ea6a76.jpg","index":0,"item":"f91d566a-465c-4107-b0a9-9a38bc99d89a","keywords":null,"link":"/tudomany/20250115_google-kereso-egyesult-kiralysag-versenyhatosag-monopolium-vizsgalat","timestamp":"2025. január. 15. 09:03","title":"Előveszi a Google-t a brit versenyfelügyelet, mert visszaélhet a hatalmával a cég","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"940c8995-2b60-4072-b171-f3f91febc5af","c_author":"HVG","category":"gazdasag","description":"Azt állítják, hogy nem nukleáris fegyverek kifejlesztése céljából.","shortLead":"Azt állítják, hogy nem nukleáris fegyverek kifejlesztése céljából.","id":"20250113_szaud-arabia-uran-urandusitas","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/940c8995-2b60-4072-b171-f3f91febc5af.jpg","index":0,"item":"ace1ad90-b301-4ae5-b880-8202bba38710","keywords":null,"link":"/gazdasag/20250113_szaud-arabia-uran-urandusitas","timestamp":"2025. január. 13. 21:12","title":"Szaúd-Arábia urándúsításra készül","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]