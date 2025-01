Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

Chrome 61+, Firefox 57+, Safari 10.1+ Köszönjük, hogy feliratkozott! Hoppá! Valami hiba történt a feliratkozás során, az oldal frissítése után kérjük próbálja meg újra a fejlécben található csengő ikonnal. A böngészőjében az értesítés funkció le van tiltva! Ha értesítéseket szeretne, kérjük engedélyezze a böngésző beállításai között, majd az oldal frissítése után kérjük próbálja meg újra a fejlécben található csengő ikonnal.

[{"available":true,"c_guid":"881842cc-85b0-477c-bd0a-2a5d55b5a0e1","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Január 31-gyel távozik posztjáról Balczó Barnabás, a Magyar Posta jelenlegi elnök-vezérigazgatója.","shortLead":"Január 31-gyel távozik posztjáról Balczó Barnabás, a Magyar Posta jelenlegi elnök-vezérigazgatója.","id":"20250113_Magyar-Posta-Nagy-Marton-Lang-Geza","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/881842cc-85b0-477c-bd0a-2a5d55b5a0e1.jpg","index":0,"item":"c6bde43f-f191-45b5-98bb-af4946e1a8c2","keywords":null,"link":"/itthon/20250113_Magyar-Posta-Nagy-Marton-Lang-Geza","timestamp":"2025. január. 13. 16:17","title":"Nagy Márton bejelentette, hogy kit jelöl a Magyar Posta új vezérigazgatójának","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7dcc8253-4e4d-4a87-8fe0-ed76de72a777","c_author":"HVG","category":"gazdasag","description":"Az év második felétől már nem vesznek orosz olajat.","shortLead":"Az év második felétől már nem vesznek orosz olajat.","id":"20250114_csehorszag-orosz-olaj-fuggetlenseg","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/7dcc8253-4e4d-4a87-8fe0-ed76de72a777.jpg","index":0,"item":"16b73967-c0e9-4672-a475-8de3b4898a98","keywords":null,"link":"/gazdasag/20250114_csehorszag-orosz-olaj-fuggetlenseg","timestamp":"2025. január. 14. 17:55","title":"Csehország bejelentette, hogy már nem függnek az orosz olajtól","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"474b6afa-b642-4d6d-8197-b13af5a403de","c_author":"HVG","category":"vilag","description":"Izraeli források szerint napokon belül elhallgathatnak a fegyverek a Gázai övezetben.","shortLead":"Izraeli források szerint napokon belül elhallgathatnak a fegyverek a Gázai övezetben.","id":"20250113_izrael-hamasz-tuzszuneti-targyalas-gazai-ovezet","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/474b6afa-b642-4d6d-8197-b13af5a403de.jpg","index":0,"item":"75943b19-377a-49af-a1a4-8663395b2f17","keywords":null,"link":"/vilag/20250113_izrael-hamasz-tuzszuneti-targyalas-gazai-ovezet","timestamp":"2025. január. 13. 14:23","title":"Áttörés történt a tűzszüneti tárgyalásokon, karnyújtásnyira a megállapodás Izrael és a Hamász között","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3abb8351-7452-49ec-a589-39844dd73a9c","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A miniszterelnök is megfordult a hírek szerint abban a városban, ahol az ájurvédikus csodadoki kedvenc klinikája is található.","shortLead":"A miniszterelnök is megfordult a hírek szerint abban a városban, ahol az ájurvédikus csodadoki kedvenc klinikája is...","id":"20250113_orban-munnar-dzsungeltura-ebx","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/3abb8351-7452-49ec-a589-39844dd73a9c.jpg","index":0,"item":"4339e3e2-5e0a-4818-ad6c-0dc626c35093","keywords":null,"link":"/itthon/20250113_orban-munnar-dzsungeltura-ebx","timestamp":"2025. január. 13. 13:16","title":"Orbán bevette magát a dzsungelbe: Munnar városába látogatott","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0ad0bf1c-061a-4e67-a40a-700cdf20251b","c_author":"HVG","category":"kkv","description":"Közlésük szerint az értékesítés hátterében nem politikai okok állnak. Ehelyett Musk mohósága és a cégnél uralkodó munkakörülmények miatt döntöttek így.","shortLead":"Közlésük szerint az értékesítés hátterében nem politikai okok állnak. Ehelyett Musk mohósága és a cégnél uralkodó...","id":"20250113_holland-nyugdijalap-tesla-reszveny-elon-musk-eladas","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/0ad0bf1c-061a-4e67-a40a-700cdf20251b.jpg","index":0,"item":"7c7106ba-549d-40a5-bd0c-a530ebebb712","keywords":null,"link":"/kkv/20250113_holland-nyugdijalap-tesla-reszveny-elon-musk-eladas","timestamp":"2025. január. 13. 10:14","title":"Eladta az összes Tesla-részvényét Európa második legnagyobb nyugdíjalapja Elon Musk miatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0a6898c0-5043-4e1b-b4c8-0f22b5ab55a0","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A tűzvész nem válogat, de az egyenlők között vannak egyenlőbbek. ","shortLead":"A tűzvész nem válogat, de az egyenlők között vannak egyenlőbbek. ","id":"20250113_los-angeles-tuzvesz-gazdagok-magan-tuzolto","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/0a6898c0-5043-4e1b-b4c8-0f22b5ab55a0.jpg","index":0,"item":"779daf70-1c28-4a03-83b2-2fd16fd6a52e","keywords":null,"link":"/elet/20250113_los-angeles-tuzvesz-gazdagok-magan-tuzolto","timestamp":"2025. január. 13. 11:58","title":"A Los Angeles-i gazdagok magántűzoltókkal védik az ingatlanjaikat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c015239c-1c5b-4c39-9547-5384d6076d30","c_author":"HVG","category":"gazdasag","description":"Kisebb a forgalom, gyorsabban tudnak haladni a buszok és az autók is, az extra díjbevételből befolyó pénzt pedig megkapja a helyi tömegközlekedés – ezek New York dugódíjának első tapasztalatai.","shortLead":"Kisebb a forgalom, gyorsabban tudnak haladni a buszok és az autók is, az extra díjbevételből befolyó pénzt pedig...","id":"20250114_new-york-manhattan-dugodij-kozlekedes-forgalom","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/c015239c-1c5b-4c39-9547-5384d6076d30.jpg","index":0,"item":"2da0968e-635e-4679-a47a-d16e98b9af1e","keywords":null,"link":"/gazdasag/20250114_new-york-manhattan-dugodij-kozlekedes-forgalom","timestamp":"2025. január. 14. 14:49","title":"Autósüldözés deluxe: 30-40 százalékkal gyorsabb lett a közlekedés Manhattanben a 9 dolláros dugódíj bevezetése után","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ea73b444-0de2-4fd6-b08e-733e3c98c090","c_author":"Németh András, Szabó Yvette","category":"360","description":"Miután januártól leállt a nyersanyag tranzitja Ukrajnán keresztül, már csak Kiskundorozsmán át Szerbiából érkezhet Európába orosz gáz, amelyet a Moszkvával és az Gazprommal baráti viszonyt ápoló Magyarország oszthat szét.","shortLead":"Miután januártól leállt a nyersanyag tranzitja Ukrajnán keresztül, már csak Kiskundorozsmán át Szerbiából érkezhet...","id":"20250113_hvg-regios-foldgazpiac-orban-kormany-tranzit-oroszorszag-ukrajna","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/ea73b444-0de2-4fd6-b08e-733e3c98c090.jpg","index":0,"item":"01883881-25f7-4de4-bb20-f6d954d5cf54","keywords":null,"link":"/360/20250113_hvg-regios-foldgazpiac-orban-kormany-tranzit-oroszorszag-ukrajna","timestamp":"2025. január. 13. 09:30","title":"Magyarország az orosz földgáz legnagyobb neppere lett a régióban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]