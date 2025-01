Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

[{"available":true,"c_guid":"33ebfd69-074a-4eb3-98b6-2a87c36894f2","c_author":"HVG","category":"tudomany","description":"Az A23a majdnem 40 évvel ezelőtt szabadult el az Antarktiszról, ám nem jutott túlságosan messzire. Nemrég azonban útnak indult, és már azt is tisztán látni, hogy merre tart.","shortLead":"Az A23a majdnem 40 évvel ezelőtt szabadult el az Antarktiszról, ám nem jutott túlságosan messzire. Nemrég azonban útnak...","id":"20250124_a23a-vilag-legnagyobb-jeghegye-del-georgia-sziget-utkozes-elovilag","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/33ebfd69-074a-4eb3-98b6-2a87c36894f2.jpg","index":0,"item":"e8bcee09-6672-41ed-ba2c-7fd8d16a71db","keywords":null,"link":"/tudomany/20250124_a23a-vilag-legnagyobb-jeghegye-del-georgia-sziget-utkozes-elovilag","timestamp":"2025. január. 24. 18:03","title":"Szigettel ütközhet a világ legnagyobb jéghegye, veszélyezteti az élővilágot","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"249aa5a9-45a3-42ec-a3ba-c7fe5bab1628","c_author":"HVG","category":"360","description":"Hoffmann Varga Juditnak 1944-45-től minden születésnapja különleges. Az első transzportokkal deportálták családjával Nagykanizsáról. A 17. születésnapja már Auschwitzban érte 1944. május 5-én. Egy évvel később, négy koncentrációs tábort megjárva éppen a 18. születésnapján szabadult fel. Népes családjából csak ő maradt életben. A közel 98 éves Judit emlékei még nem fakulnak, az életkedve is töretlen, és továbbra is fontosnak tartja az emlékeztetést a holokausztra. ","shortLead":"Hoffmann Varga Juditnak 1944-45-től minden születésnapja különleges. Az első transzportokkal deportálták családjával...","id":"20250125_hoffmann-varga-judit-holokauszt-tulelo-vallomas-auschwitz","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/249aa5a9-45a3-42ec-a3ba-c7fe5bab1628.jpg","index":0,"item":"dcecfa64-222e-42a7-8ee3-85704ff730d6","keywords":null,"link":"/360/20250125_hoffmann-varga-judit-holokauszt-tulelo-vallomas-auschwitz","timestamp":"2025. január. 25. 15:30","title":"„A születésnapom 80 éve kettős ünnep” – egy holokauszttúlélő vallomása","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ee4e0e22-b8e8-4478-aec6-a8e891686325","c_author":"Arató László (EUrologus)","category":"eurologus","description":"Pénteken beszámoltunk arról, hogy az Európai Parlamentben tárgyalták az uniós külső határok védelmének uniós finanszírozásának lehetőségét. Tudósításunkban tévesen azt írtuk, hogy a fideszes felszólaló 10 milliárd eurós magyar költséggel számol, valóságban azonban csak kétmilliárd eurót említett László András képviselő.","shortLead":"Pénteken beszámoltunk arról, hogy az Európai Parlamentben tárgyalták az uniós külső határok védelmének uniós...","id":"20250125_europai_parlament_migracio_hatarvedelem_fidesz_kerites","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/ee4e0e22-b8e8-4478-aec6-a8e891686325.jpg","index":0,"item":"0c0a24c8-0d13-4b81-998c-2e17a3fb673a","keywords":null,"link":"/eurologus/20250125_europai_parlament_migracio_hatarvedelem_fidesz_kerites","timestamp":"2025. január. 25. 12:41","title":"Nem tízmilliárd, hanem kétmilliárd euró határvédelmi költség megtérítését kéri a Fidesz","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e0a7b537-e913-465c-b4e2-072a616ca9a2","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Az Oroszországból származó gázszállítás leállása után az ukrán elnök azt mondta, örömmel segítenek a szlovákoknak is, de nem fogják hagyni, hogy az oroszok profitáljanak. Orbán viszont továbbra is a szankciók blokkolásával fenyeget, és garanciákat vár Kijevtől.","shortLead":"Az Oroszországból származó gázszállítás leállása után az ukrán elnök azt mondta, örömmel segítenek a szlovákoknak is...","id":"20250125_Zelenszkij-Azerbajdzsanbol-is-szallithatunk-gazt-Europaba","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/e0a7b537-e913-465c-b4e2-072a616ca9a2.jpg","index":0,"item":"88ced94a-4616-434a-9a1c-9f7aace42b06","keywords":null,"link":"/gazdasag/20250125_Zelenszkij-Azerbajdzsanbol-is-szallithatunk-gazt-Europaba","timestamp":"2025. január. 25. 17:52","title":"Zelenszkij: Azerbajdzsánból is szállíthatunk gázt Európába","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"15f17225-2e20-47ce-9b17-ed01c2a1af56","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Ha a párbeszéd teljesen ellehetetlenül, a golfról még akkor is lehet beszéltetni Trumpot.","shortLead":"Ha a párbeszéd teljesen ellehetetlenül, a golfról még akkor is lehet beszéltetni Trumpot.","id":"20250125_Trump-telefon-brit-miniszterelnokok","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/15f17225-2e20-47ce-9b17-ed01c2a1af56.jpg","index":0,"item":"0265e3e5-1fa4-4b8a-88d8-eb4ef7b8fb1d","keywords":null,"link":"/vilag/20250125_Trump-telefon-brit-miniszterelnokok","timestamp":"2025. január. 25. 17:47","title":"Potyogtak a könnyeink a nevetéstől – így emlékeznek Boris Johnson és Theresa May kollégái Trump bizarr telefonjaira","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"47acfc17-99af-4ee3-a092-baa7f4d3d846","c_author":"HVG","category":"tudomany","description":"Mindenképpen összefüggésekben kell kezelni azt a megállapítást, hogy szerényen növekedett a PC-piac 2024-ben, ugyanis már ez is azt jelentette, hogy több száz millió gépet szállítottak ki a terjesztési csatornákhoz és a végfelhasználókhoz. Az idei év azonban nem tűnik egyszerűnek, legalábbis a szakemberek szerint.","shortLead":"Mindenképpen összefüggésekben kell kezelni azt a megállapítást, hogy szerényen növekedett a PC-piac 2024-ben, ugyanis...","id":"20250125_szemelyi-szamitogepek-pc-piac-2024-eladasok-2025-elorejelzes-idc","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/47acfc17-99af-4ee3-a092-baa7f4d3d846.jpg","index":0,"item":"7fed2af0-9096-4498-96f8-8120accf8b77","keywords":null,"link":"/tudomany/20250125_szemelyi-szamitogepek-pc-piac-2024-eladasok-2025-elorejelzes-idc","timestamp":"2025. január. 25. 16:03","title":"A tavalyi év elment egynek, de idén zűrös lehet a helyzet a számítógépeknél","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"01c6001c-64c8-4b00-bea2-d606614c6c1e","c_author":"HVG","category":"tudomany","description":"A robotok többsége valamilyen hasznos célt szolgál. Ám vannak olyanok is, melyek fejlesztőik legjobb szándéka ellenére is inkább nyugtalanítónak, de minimum furcsának tűnnek. Ezekből mutatunk néhányat.","shortLead":"A robotok többsége valamilyen hasznos célt szolgál. Ám vannak olyanok is, melyek fejlesztőik legjobb szándéka ellenére...","id":"20250125_robotok-kinezet-viselkedes-mesterseges-intelligencia-atlas-ameca-torso-mclari-desdemona-menteebot-casio-moflin","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/01c6001c-64c8-4b00-bea2-d606614c6c1e.jpg","index":0,"item":"4490c5df-1b63-4d70-967a-8567f365861c","keywords":null,"link":"/tudomany/20250125_robotok-kinezet-viselkedes-mesterseges-intelligencia-atlas-ameca-torso-mclari-desdemona-menteebot-casio-moflin","timestamp":"2025. január. 25. 12:26","title":"Ijesztők, furcsák, plüssök: 8 nagyon vad robot, amit látnia kell","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"78ba31cc-169f-47ed-b72e-c9dc0db7873e","c_author":"Köves Gábor","category":"360","description":"„Azt volt a legnehezebb megélni, hogy egy ponton elkerült tőlem a szerep, és csak hosszú idő múltán lett végül mégis az enyém” – mondta A brutalista Tóth Lászlójának megformálója a HVG-nek. Adrien Brodyt egy online kerekasztal-beszélgetésen kérdezhettük a forgatásról, magyar kötődéseiről, az antiszemitizmusról és a bevándorlósorsról. Beszélgettünk a tíz Oscar-díjra jelölt film rendezőjével, Brady Corbettel is, aki szerint a híresen nehéz magyar nyelv tele van agresszívnak ható hangokkal.","shortLead":"„Azt volt a legnehezebb megélni, hogy egy ponton elkerült tőlem a szerep, és csak hosszú idő múltán lett végül mégis...","id":"20250125_hvg-idegenbe-szakadt-adrien-brody-interju-brutalista-bevandorlo-magyar_nyelv-karomkodas","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/78ba31cc-169f-47ed-b72e-c9dc0db7873e.jpg","index":0,"item":"b39b1857-7728-4eae-9d1c-ac33e8d673cd","keywords":null,"link":"/360/20250125_hvg-idegenbe-szakadt-adrien-brody-interju-brutalista-bevandorlo-magyar_nyelv-karomkodas","timestamp":"2025. január. 25. 20:00","title":"Adrien Brody a HVG-nek: Gyerekként nagyon jó voltam a magyar káromkodások elsajátításában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]