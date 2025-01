Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

[{"available":true,"c_guid":"8fb02faf-6e8a-4870-8beb-ff6f016f3ec1","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Az utóbbi napoknál melegebb és naposabb időjárás várható a jövő héten, de lesznek esős időszakok is. ","shortLead":"Az utóbbi napoknál melegebb és naposabb időjárás várható a jövő héten, de lesznek esős időszakok is. ","id":"20250126_Tavaszias-idojaras-varhato-a-jovo-heten","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/8fb02faf-6e8a-4870-8beb-ff6f016f3ec1.jpg","index":0,"item":"f58d3ad0-3ac8-4db7-9c84-4f839ea5dee7","keywords":null,"link":"/elet/20250126_Tavaszias-idojaras-varhato-a-jovo-heten","timestamp":"2025. január. 26. 13:39","title":"Tavaszias időjárás várható a jövő héten","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1605a1f4-7502-4889-ab19-6b0c6c9c79a7","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Még egy mentőhelikopter is érkezett az állítólagos helyszínre. ","shortLead":"Még egy mentőhelikopter is érkezett az állítólagos helyszínre. ","id":"20250127_baleset-bejelentes-vaklarma-omsz","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/1605a1f4-7502-4889-ab19-6b0c6c9c79a7.jpg","index":0,"item":"320e22a7-f377-4cb6-8edb-327e979f56ae","keywords":null,"link":"/cegauto/20250127_baleset-bejelentes-vaklarma-omsz","timestamp":"2025. január. 27. 09:17","title":"Hatalmas balesetről értesítették az Országos Mentőszolgálatot, egy szó sem volt belőle igaz","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2a3f776b-ae0e-4728-97f6-ca538bf037d4","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Az ügy előzménye, hogy működéssel kapcsolatos problémákat tártak fel abból az időszakból, amikor Zalán János volt a teátrum igazgatója. Zalánt nemrég a Kolibri Színház élére nevezték ki a társulat akarata ellenére, a pályázatának és a kinevezésének felülvizsgálatáról most azt mondta a miniszter: „erről majd akkor beszélhetünk, ha a vizsgálat lezárult”. ","shortLead":"Az ügy előzménye, hogy működéssel kapcsolatos problémákat tártak fel abból az időszakból, amikor Zalán János volt...","id":"20250127_Hanko-Balazs-miniszter-Kolibri-szinhaz-Pesti-Magyar-Szinhaz-hatosagi-vizsgalat-bunteto-feljelentes","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/2a3f776b-ae0e-4728-97f6-ca538bf037d4.jpg","index":0,"item":"f8f41f11-a550-424b-b56c-39d0e25868ee","keywords":null,"link":"/kultura/20250127_Hanko-Balazs-miniszter-Kolibri-szinhaz-Pesti-Magyar-Szinhaz-hatosagi-vizsgalat-bunteto-feljelentes","timestamp":"2025. január. 27. 10:14","title":"Hankó Balázs megerősítette: hatósági vizsgálat folyik a Pesti Magyar Színház ügyében","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9b4c83c4-4c10-4af5-a8ec-97788f5779ab","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Rendőrök, NAV-nyomozók és a kormányhivatal munkatársai is megjelentek a filmforgatásnak álcázott bulin, vagyis az álca lelepleződött.","shortLead":"Rendőrök, NAV-nyomozók és a kormányhivatal munkatársai is megjelentek a filmforgatásnak álcázott bulin, vagyis az álca...","id":"20250127_Titkos-neonaci-bulinak-vetettek-veget-a-rendorok-Budaorson","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/9b4c83c4-4c10-4af5-a8ec-97788f5779ab.jpg","index":0,"item":"6174e86b-4418-4dd2-ba7b-6cdf6ff60414","keywords":null,"link":"/itthon/20250127_Titkos-neonaci-bulinak-vetettek-veget-a-rendorok-Budaorson","timestamp":"2025. január. 27. 09:29","title":"Titkos neonáci bulinak vetettek véget a rendőrök Budaörsön","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1ef7ff7f-e231-4ce3-b7b3-6df92898423a","c_author":"HVG","category":"cegauto","description":"Az erősen limitált szériás MX-5 Miata 35th Anniversary Edition sajnos ritkán jön majd szembe velünk az utakon.","shortLead":"Az erősen limitált szériás MX-5 Miata 35th Anniversary Edition sajnos ritkán jön majd szembe velünk az utakon.","id":"20250127_jubileumi-egyedi-uj-mazda-mx-5-erkezett","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/1ef7ff7f-e231-4ce3-b7b3-6df92898423a.jpg","index":0,"item":"391d099c-c100-485e-b8e8-ddfa74e8a78d","keywords":null,"link":"/cegauto/20250127_jubileumi-egyedi-uj-mazda-mx-5-erkezett","timestamp":"2025. január. 27. 07:59","title":"Jubileumi egyedi új Mazda MX-5 érkezett","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e0a7b537-e913-465c-b4e2-072a616ca9a2","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Az Oroszországból származó gázszállítás leállása után az ukrán elnök azt mondta, örömmel segítenek a szlovákoknak is, de nem fogják hagyni, hogy az oroszok profitáljanak. Orbán viszont továbbra is a szankciók blokkolásával fenyeget, és garanciákat vár Kijevtől.","shortLead":"Az Oroszországból származó gázszállítás leállása után az ukrán elnök azt mondta, örömmel segítenek a szlovákoknak is...","id":"20250125_Zelenszkij-Azerbajdzsanbol-is-szallithatunk-gazt-Europaba","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/e0a7b537-e913-465c-b4e2-072a616ca9a2.jpg","index":0,"item":"88ced94a-4616-434a-9a1c-9f7aace42b06","keywords":null,"link":"/gazdasag/20250125_Zelenszkij-Azerbajdzsanbol-is-szallithatunk-gazt-Europaba","timestamp":"2025. január. 25. 17:52","title":"Zelenszkij: Azerbajdzsánból is szállíthatunk gázt Európába","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3d123722-adca-43bf-a2ab-51cfa3654b64","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A rapper szerint a szombati eset arra mutat rá, hogy „továbbra is komoly problémákat okoz az alkohol az országban”.","shortLead":"A rapper szerint a szombati eset arra mutat rá, hogy „továbbra is komoly problémákat okoz az alkohol az országban”.","id":"20250126_curtis-oregfiuk-focimeccs-szurkolo-pofon-reakcio","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/3d123722-adca-43bf-a2ab-51cfa3654b64.jpg","index":0,"item":"9d8b579f-1a8f-4a99-8312-5f17d6891b98","keywords":null,"link":"/elet/20250126_curtis-oregfiuk-focimeccs-szurkolo-pofon-reakcio","timestamp":"2025. január. 26. 14:41","title":"Megütött egy nézőt Curtis egy öregfiúk-focimeccsen","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"59220740-9d0f-4f59-a219-e37a3f689e89","c_author":"HVG","category":"gazdasag","description":"A kör ezzel bezárul, ráadásul ez még csak nem is rendkívüli, hanem bevett jogi megoldás.","shortLead":"A kör ezzel bezárul, ráadásul ez még csak nem is rendkívüli, hanem bevett jogi megoldás.","id":"20250127_Mini-Dubaj-hiaba-van-a-fovarosnak-elovasarlasi-joga-ha-el-vele-az-allam-is-elhet-a-sajat-visszavasarlasi-jogaval","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/59220740-9d0f-4f59-a219-e37a3f689e89.jpg","index":0,"item":"d16c41f8-656e-4a6e-893a-d24a13922fa0","keywords":null,"link":"/gazdasag/20250127_Mini-Dubaj-hiaba-van-a-fovarosnak-elovasarlasi-joga-ha-el-vele-az-allam-is-elhet-a-sajat-visszavasarlasi-jogaval","timestamp":"2025. január. 27. 09:16","title":"Mini-Dubaj: hiába van a fővárosnak elővásárlási joga, ha él vele, az állam is élhet a saját visszavásárlási jogával","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]