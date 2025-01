Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

[{"available":true,"c_guid":"21e33ad0-5d64-43a4-b8de-8490cf552184","c_author":"HVG","category":"itthon","description":"Branüllel a karjában hagyta el a kórházat a férfi, másnap a testvére talált rá egy bozótosban.","shortLead":"Branüllel a karjában hagyta el a kórházat a férfi, másnap a testvére talált rá egy bozótosban.","id":"20250124_koponyaserult-ferfi-ajka-korhaz-halaleset","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/21e33ad0-5d64-43a4-b8de-8490cf552184.jpg","index":0,"item":"2f527b46-e4c4-4c06-b65d-ab8295ae1a58","keywords":null,"link":"/itthon/20250124_koponyaserult-ferfi-ajka-korhaz-halaleset","timestamp":"2025. január. 24. 17:41","title":"Holtan találtak egy koponyasérült férfit Ajkán, aki korábban kisétált a kórházból","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"209febe4-677a-499f-a820-1b82c0d636ee","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"A szomszédos ország egészségbiztosítójának informatikai rendszere került veszélybe, az egészségügyi ellátás nem állt le.","shortLead":"A szomszédos ország egészségbiztosítójának informatikai rendszere került veszélybe, az egészségügyi ellátás nem állt le.","id":"20250124_Ismet-kibernetikai-tamadas-erte-Szlovakiat-hackertamadas","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/209febe4-677a-499f-a820-1b82c0d636ee.jpg","index":0,"item":"5516bbd6-8a6b-4cfa-93f4-9ddea1a5c67d","keywords":null,"link":"/vilag/20250124_Ismet-kibernetikai-tamadas-erte-Szlovakiat-hackertamadas","timestamp":"2025. január. 24. 19:39","title":"Kibertámadás érte a szlovák egészségbiztosítót","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0fcb62ef-0229-4266-b45b-1fa25d4c4fd0","c_author":"Tornyos Kata","category":"elet","description":"A csütörtöki bombariadó során sehol nem találtak bombát és a rendőrség szerint senkinek az élete nem forgott veszélyben, voltak, akik értetlenkedtek is, hogy mi ez a nagy felhajtás. Csakhogy sok diákkal egyáltalán nem közölték a tanárok, hogy a fenyegetés komolytalan, emiatt sokan kifejezetten aggódtak, és sok diák sírva reagálta le az első sokkot. ","shortLead":"A csütörtöki bombariadó során sehol nem találtak bombát és a rendőrség szerint senkinek az élete nem forgott...","id":"20250124_Bombariado-felelem-tajekoztatas-Orban-diakok-szulok-oktatas-ebx","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/0fcb62ef-0229-4266-b45b-1fa25d4c4fd0.jpg","index":0,"item":"602ca98c-a015-4564-8302-8913ef676d4b","keywords":null,"link":"/elet/20250124_Bombariado-felelem-tajekoztatas-Orban-diakok-szulok-oktatas-ebx","timestamp":"2025. január. 24. 16:01","title":"Lehet, hogy senki nem volt veszélyben, de ezt nem így érezték a kisiskolások, akik még sosem hallottak bombariadóról","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0b0ef01c-75fc-4333-b00e-7c1def870f32","c_author":"Lengyel Tibor","category":"itthon","description":"Továbbra is közepes, 3-as szintű a terrorfenyegetettség Magyarországon, egyelőre ugyanis az iskolákat ért tömeges bombafenyegetés hatására sem emeltek rajta. Azért sem, mert hiába a nagy ijedtség, ez nem terrorcselekmény. Még két magasabb terrorfokozat van, és a törvény elég szabad kezet ad a belügyminiszternek az emelésre, de több, a fényre csak ritkán lépő szakmai és politikai szervnek is van beleszólása.","shortLead":"Továbbra is közepes, 3-as szintű a terrorfenyegetettség Magyarországon, egyelőre ugyanis az iskolákat ért tömeges...","id":"20250123_iskolai-bombariado-terrorfenyegetes-keszultsegi-szint-ebx","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/0b0ef01c-75fc-4333-b00e-7c1def870f32.jpg","index":0,"item":"195fa2cc-4e55-4fae-8e17-e35cd0667226","keywords":null,"link":"/itthon/20250123_iskolai-bombariado-terrorfenyegetes-keszultsegi-szint-ebx","timestamp":"2025. január. 23. 19:38","title":"Miért nem elég ahhoz 287 iskolai bombariadó, hogy Pintér Sándor emeljen a terrorkészültség szintjén?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3d3b2c5c-a42d-4ecb-84bb-55780891fcfa","c_author":"HVG","category":"itthon","description":"Tóth Endre, a párt országgyűlési képviselője szerint a rendőrség hivatali visszaélést követett el vele szemben.","shortLead":"Tóth Endre, a párt országgyűlési képviselője szerint a rendőrség hivatali visszaélést követett el vele szemben.","id":"20250124_Toth-Endre-momentum-kordonbontas-rendorseg","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/3d3b2c5c-a42d-4ecb-84bb-55780891fcfa.jpg","index":0,"item":"c596c3d5-739e-4849-b9f6-8d4681de087f","keywords":null,"link":"/itthon/20250124_Toth-Endre-momentum-kordonbontas-rendorseg","timestamp":"2025. január. 24. 12:32","title":"Eljárást indítottak momentumosok ellen kordonbontás miatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"64acb073-776d-4113-8cfa-4e4611737be9","c_author":"HVG","category":"tudomany","description":"Parti- és kooperatív játékok is jönnek a Netflixre, erről a cég egyik vezetője beszélt.","shortLead":"Parti- és kooperatív játékok is jönnek a Netflixre, erről a cég egyik vezetője beszélt.","id":"20250124_netflix-games-kooperativ-partijatekok-felho-stream-ujdonsag","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/64acb073-776d-4113-8cfa-4e4611737be9.jpg","index":0,"item":"35cfea31-3d0a-40a5-a82b-4c0891872df7","keywords":null,"link":"/tudomany/20250124_netflix-games-kooperativ-partijatekok-felho-stream-ujdonsag","timestamp":"2025. január. 24. 14:03","title":"Most lesz csak igazán jó a Netflix – olyan dolgok jönnek a platformra, mint még soha","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c7d090fe-59d1-4d38-bddd-deba93880419","c_author":"László Ferenc","category":"cegauto","description":"Baltával faragott karakter, luxustól tocsogó utastér, elképesztő terepjáró képességek, brutális tömeg és hangtalan elektromos hajtás. Alaposan meghajtottuk az akár helyben megfordulni is képes elektromos Mercedes G-osztályt.","shortLead":"Baltával faragott karakter, luxustól tocsogó utastér, elképesztő terepjáró képességek, brutális tömeg és hangtalan...","id":"20250123_kocka-tankfordulo-elektromos-mercedes-g-teszt-velemeny","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/c7d090fe-59d1-4d38-bddd-deba93880419.jpg","index":0,"item":"3df7ffb7-9aa2-44a0-ba67-d14adda405fe","keywords":null,"link":"/cegauto/20250123_kocka-tankfordulo-elektromos-mercedes-g-teszt-velemeny","timestamp":"2025. január. 23. 18:38","title":"80 millió forintos suttogó kocka: teszten a tankfordulós 4 motoros Merci G-osztály","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"56c1fcef-cf68-4908-8ad8-e909e187ec65","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"A Vsquare hírlevele szerint az, hogy Donald Trump beiktatása és a mini-Dubaj szerződés aláírása egy napra esett nem véletlen, hanem Orbánék ajándéka.","shortLead":"A Vsquare hírlevele szerint az, hogy Donald Trump beiktatása és a mini-Dubaj szerződés aláírása egy napra esett nem...","id":"20250123_mini-dubaj-rakosrendezo-jared-kushner-trump","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/56c1fcef-cf68-4908-8ad8-e909e187ec65.jpg","index":0,"item":"7ea4e0da-0b42-41de-82cf-06e4aef4f52e","keywords":null,"link":"/kkv/20250123_mini-dubaj-rakosrendezo-jared-kushner-trump","timestamp":"2025. január. 23. 20:28","title":"Trump veje is beszállhat a rákosrendezői fejlesztésekbe","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]