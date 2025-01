Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

[{"available":true,"c_guid":"317f82d2-69d7-4582-b7b4-8eb360ad7e5e","c_author":"HVG","category":"gazdasag","description":"Még egy online állami pályázati felület, amely nem bírja a borítékolt hatalmas érdeklődés okozta terhelést.","shortLead":"Még egy online állami pályázati felület, amely nem bírja a borítékolt hatalmas érdeklődés okozta terhelést.","id":"20250117_demjan-sandor-11-kkv-beruhazaselenkito-tamogatasi-program-tulterheles-hatarido-hosszabbitas","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/317f82d2-69d7-4582-b7b4-8eb360ad7e5e.jpg","index":0,"item":"a5768c99-9fc7-46ad-9a68-cdbcbad8153e","keywords":null,"link":"/gazdasag/20250117_demjan-sandor-11-kkv-beruhazaselenkito-tamogatasi-program-tulterheles-hatarido-hosszabbitas","timestamp":"2025. január. 17. 14:54","title":"Döcög a Demján Sándor Program online felülete, ki is kellett tolni a határidőt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9a8e664e-8caa-4f16-8452-1daf814ce746","c_author":"HVG","category":"vilag","description":"Egy testőr is megsebesült, őt kórházban ápolják. ","shortLead":"Egy testőr is megsebesült, őt kórházban ápolják. ","id":"20250118_Beszivargott-egy-fegyveres-az-irani-Legfelsobb-Birosag-epuletebe-es-lelott-ket-birat","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/9a8e664e-8caa-4f16-8452-1daf814ce746.jpg","index":0,"item":"cf86059c-96cb-4cb6-9764-d7de420ae505","keywords":null,"link":"/vilag/20250118_Beszivargott-egy-fegyveres-az-irani-Legfelsobb-Birosag-epuletebe-es-lelott-ket-birat","timestamp":"2025. január. 18. 11:55","title":"Beszivárgott egy fegyveres az iráni Legfelsőbb Bíróság épületébe és lelőtt két bírát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7b48281f-c6af-421d-90fc-a8cb4d540259","c_author":"MTI","category":"kultura","description":"A színésznőt II. Erzsébet 1970-ben a Brit Birodalom Rendjével tüntette ki, 2004-ben lovaggá is ütötte.","shortLead":"A színésznőt II. Erzsébet 1970-ben a Brit Birodalom Rendjével tüntette ki, 2004-ben lovaggá is ütötte.","id":"20250117_joan-plowright-szineszno-halalhir","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/7b48281f-c6af-421d-90fc-a8cb4d540259.jpg","index":0,"item":"b103f847-731c-4bed-ab65-afa314fb8c8d","keywords":null,"link":"/kultura/20250117_joan-plowright-szineszno-halalhir","timestamp":"2025. január. 17. 15:46","title":"Elhunyt Joan Plowright Tony-díjas színésznő, Laurence Olivier özvegye","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c27f5f2b-a940-4c39-be64-e9b64f049188","c_author":"HVG","category":"tudomany","description":"Az Európai Űrügynökség Gaia űrszondája 11 éven át dolgozott az űrben, hogy a méréseiből össze lehessen rakni a Tejútrendszer eddigi legpontosabb térképét. Hamarosan viszont elfogy az üzemanyaga.","shortLead":"Az Európai Űrügynökség Gaia űrszondája 11 éven át dolgozott az űrben, hogy a méréseiből össze lehessen rakni...","id":"20250117_gaia-urszonda-tejutrendszer-felterkepezese-esa","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/c27f5f2b-a940-4c39-be64-e9b64f049188.jpg","index":0,"item":"a97e32cf-55a2-4d7a-a101-220332a2c543","keywords":null,"link":"/tudomany/20250117_gaia-urszonda-tejutrendszer-felterkepezese-esa","timestamp":"2025. január. 17. 15:03","title":"Pillanatokon belül el fog fogyni a fantasztikus képeket hazaküldő Gaia űrszonda üzemanyaga","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b10d17a0-4441-4a93-b887-1cfeb2f7a787","c_author":"HVG","category":"elet","description":"Az Alternatív Közgazdasági Gimnázium grafikonján látható, hogy az előző évekhez képest mind a magyar- mind a matematika felvételin elért pontszámok csökkentek. A magyar vizsga 11 éve nem volt ilyen nehéz. ","shortLead":"Az Alternatív Közgazdasági Gimnázium grafikonján látható, hogy az előző évekhez képest mind a magyar- mind a matematika...","id":"20250119_AKG-kozponti-gimnaziumi-felveteli-irasbeli-matematika-magyar","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/b10d17a0-4441-4a93-b887-1cfeb2f7a787.jpg","index":0,"item":"ec7ebeaa-90e2-4474-817b-94205e9a480d","keywords":null,"link":"/elet/20250119_AKG-kozponti-gimnaziumi-felveteli-irasbeli-matematika-magyar","timestamp":"2025. január. 19. 10:44","title":"Az AKG-ban már kijavították a felvételiket és láthatóan nehezebb volt az idei vizsga","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fbe20489-0c60-4549-98b0-373552702287","c_author":"Balizs Benedek","category":"sport","description":"Egy kapufát lőtt, emellett kapott egy sárga lapot, 80 percet töltött a pályán.","shortLead":"Egy kapufát lőtt, emellett kapott egy sárga lapot, 80 percet töltött a pályán.","id":"20250118_Szoboszlai-elso-felidei-jatekat-dicseri-a-kulfoldi-sajto-de-a-masodik-jatekreszben-halovanynak-lattak-a-teljesitmenyet-ebx","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/fbe20489-0c60-4549-98b0-373552702287.jpg","index":0,"item":"1a558dfa-8f18-4fa0-bf94-ee76cc81117b","keywords":null,"link":"/sport/20250118_Szoboszlai-elso-felidei-jatekat-dicseri-a-kulfoldi-sajto-de-a-masodik-jatekreszben-halovanynak-lattak-a-teljesitmenyet-ebx","timestamp":"2025. január. 18. 19:43","title":"Szoboszlai remekelt az első félidőben a külföldi sajtó szerint, de a második játékrészben haloványnak látták a teljesítményét","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"03776820-02b1-470b-ae01-14e0b10459a3","c_author":"HVG","category":"itthon","description":"A Patrióták pártcsoport képviseletében.","shortLead":"A Patrióták pártcsoport képviseletében.","id":"20250118_Donald-Trump-beiktatasa-Gal-Kinga-Patriotak-Orban-Viktor-ebx","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/03776820-02b1-470b-ae01-14e0b10459a3.jpg","index":0,"item":"cde019c2-42b1-4a4c-be65-c73e37505289","keywords":null,"link":"/itthon/20250118_Donald-Trump-beiktatasa-Gal-Kinga-Patriotak-Orban-Viktor-ebx","timestamp":"2025. január. 18. 18:52","title":"Ha Orbán nem is, egy fideszes biztosan kint lesz Trump hétfői beiktatásán","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"91872e20-4071-4c26-916b-db2fd09fdc67","c_author":"HVG","category":"itthon","description":"A beruházás 21 milliárd forintba kerülne, finanszírozója pedig az Európai Fejlesztési Bank lenne.","shortLead":"A beruházás 21 milliárd forintba kerülne, finanszírozója pedig az Európai Fejlesztési Bank lenne.","id":"20250117_budapest-karacsony-gergely-m2-metro-akadalymentesites-beruhazas-hitel","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/91872e20-4071-4c26-916b-db2fd09fdc67.jpg","index":0,"item":"ca8153a6-ce58-4a7f-882b-6932efa8e5b5","keywords":null,"link":"/itthon/20250117_budapest-karacsony-gergely-m2-metro-akadalymentesites-beruhazas-hitel","timestamp":"2025. január. 17. 13:05","title":"Hitelből akadálymentesítené a 2-es metrót Karácsony, de ehhez a kormány engedélye is kell","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]