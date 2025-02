Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

Chrome 61+, Firefox 57+, Safari 10.1+ Köszönjük, hogy feliratkozott! Hoppá! Valami hiba történt a feliratkozás során, az oldal frissítése után kérjük próbálja meg újra a fejlécben található csengő ikonnal. A böngészőjében az értesítés funkció le van tiltva! Ha értesítéseket szeretne, kérjük engedélyezze a böngésző beállításai között, majd az oldal frissítése után kérjük próbálja meg újra a fejlécben található csengő ikonnal.

[{"available":true,"c_guid":"eab3db08-ec11-41ce-991f-a3a26a560a50","c_author":"Munk Veronika","category":"360","description":"Az iskolai bombariadó-hullám nyomán Orbán jól elmondta, hogy a legfontosabb, hogy a migránsokat nem szabad beengedni!. Pedig semmilyen bizonyíték nincs az elkövető kilétére, sőt az érintett országok egyikében sem találtak elkövetőt, ahogy bombát sem. A bizonytalanság viszont marad, túlságosan kiszolgáltatottak vagyunk a zavarkeltésnek – írja szerzőnk, a magyar nyelvű Napunk lapot is kiadó szlovák Denník N innovációért és új piacokért felelős igazgatója. Vélemény.","shortLead":"Az iskolai bombariadó-hullám nyomán Orbán jól elmondta, hogy a legfontosabb, hogy a migránsokat nem szabad beengedni...","id":"20250129_hvg-Munk-Veronika-El-a-kezekkel-a-gyerekeinktol-szlovakia-magyarorszag-iskolai-bombariadok","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/eab3db08-ec11-41ce-991f-a3a26a560a50.jpg","index":0,"item":"67281de0-dee8-4591-902e-ee8d680a8e60","keywords":null,"link":"/360/20250129_hvg-Munk-Veronika-El-a-kezekkel-a-gyerekeinktol-szlovakia-magyarorszag-iskolai-bombariadok","timestamp":"2025. január. 30. 08:30","title":"Munk Veronika: El a kezekkel a gyerekeinktől!","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"468c2aba-52fe-4eb2-89db-dfd09e1b9d88","c_author":"HVG","category":"tudomany","description":"Az eddigi legnagyobb genetikai depressziókutatás eredménye hozzájárulhat ahhoz, hogy a depressziós betegek egyénre szabott gyógykezelést kapjanak.","shortLead":"Az eddigi legnagyobb genetikai depressziókutatás eredménye hozzájárulhat ahhoz, hogy a depressziós betegek egyénre...","id":"20250131_depresszio-kialakulasa-genetika-vizsgalat-eredmenye","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/468c2aba-52fe-4eb2-89db-dfd09e1b9d88.jpg","index":0,"item":"664c1582-2fdb-425c-a5d8-28190b4cce6f","keywords":null,"link":"/tudomany/20250131_depresszio-kialakulasa-genetika-vizsgalat-eredmenye","timestamp":"2025. január. 31. 08:03","title":"5 millió embert vizsgáltak meg, itt az eredmény: találtak 293 új tényezőt, ami mind depressziót okozhat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8dca1f8f-1a5c-424a-acdb-20757615df2c","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A gyakorlórepülést végző helikoptert határozottan figyelmeztették, hogy az utasszállító felé tart. ","shortLead":"A gyakorlórepülést végző helikoptert határozottan figyelmeztették, hogy az utasszállító felé tart. ","id":"20250130_washington-legi-katasztrofa-utasszallito-helikopter-legiiranyitas","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/8dca1f8f-1a5c-424a-acdb-20757615df2c.jpg","index":0,"item":"587839ff-6c1e-4f4f-99b2-1a582eace060","keywords":null,"link":"/tudomany/20250130_washington-legi-katasztrofa-utasszallito-helikopter-legiiranyitas","timestamp":"2025. január. 30. 10:23","title":"„Csak egy tűzgolyót láttam, ami aztán eltűnt” – nyilvánosságra hozták, mit mondtak a légiirányítók a washingtoni légi katasztrófa idején","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3793fc54-e491-4e0c-abcf-ad447833d9b6","c_author":"HVG","category":"itthon","description":"A helyi általános iskolának küldött olyan levelet, amiben arról írt, hogy ne menjenek iskolába a tanulók, mert ott bomba van elrejtve, az épület fel fog robbanni.","shortLead":"A helyi általános iskolának küldött olyan levelet, amiben arról írt, hogy ne menjenek iskolába a tanulók, mert ott...","id":"20250131_matekdolgozat-11-eves-sajoszentpeteri-diak-bombafenyegetes","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/3793fc54-e491-4e0c-abcf-ad447833d9b6.jpg","index":0,"item":"f0de7a45-3f75-4ef8-8776-58b9ad5cc9c7","keywords":null,"link":"/itthon/20250131_matekdolgozat-11-eves-sajoszentpeteri-diak-bombafenyegetes","timestamp":"2025. január. 31. 21:22","title":"Nem akart matekdolgozatot írni a 11 éves sajószentpéteri diák, bombafenyegető emailt küldött az iskolájába","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"709fc839-3bd8-4334-a84a-efb89009eaea","c_author":"HVG","category":"kultura","description":"A miniszterelnök szerint a magyaroknak vérükben van a filmgyártás, a film segített minket abban, hogy elviseljük az elviselhetetlent, és kimondhassuk a kimondhatatlant – ezt a Nemzeti Filmintézet új fóti stúdiókomplexumának megnyitóján mondta Orbán Viktor.","shortLead":"A miniszterelnök szerint a magyaroknak vérükben van a filmgyártás, a film segített minket abban, hogy elviseljük...","id":"20250130_Orban-Viktor-Vegre-eljutottunk-arra-a-pontra-hogy-allami-tamogatas-nelkul-keszulnek-sajat-labukon-megallo-filmek-is","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/709fc839-3bd8-4334-a84a-efb89009eaea.jpg","index":0,"item":"c3fc6201-7c14-47af-8e86-e9052d6a99fe","keywords":null,"link":"/kultura/20250130_Orban-Viktor-Vegre-eljutottunk-arra-a-pontra-hogy-allami-tamogatas-nelkul-keszulnek-sajat-labukon-megallo-filmek-is","timestamp":"2025. január. 30. 16:04","title":"Orbán Viktor: Végre eljutottunk arra a pontra, hogy állami támogatás nélkül készülnek saját lábukon megálló filmek is","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f480697f-cd58-4e83-9e71-8953671099cd","c_author":"HVG","category":"tudomany","description":"Európai mérnökök olyan nukleáris reaktor terveit készítették el, amely megbízhatóan képes elektromos áramot termelni szélsőséges körülmények között is.","shortLead":"Európai mérnökök olyan nukleáris reaktor terveit készítették el, amely megbízhatóan képes elektromos áramot termelni...","id":"20250130_hold-energia-elektromos-aram-nuklearis-energia-atomenergia","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/f480697f-cd58-4e83-9e71-8953671099cd.jpg","index":0,"item":"0b50235e-5bf1-40ea-a9f5-14928e4eaad0","keywords":null,"link":"/tudomany/20250130_hold-energia-elektromos-aram-nuklearis-energia-atomenergia","timestamp":"2025. január. 30. 19:03","title":"Miniatomerőművet építhet Európa, és nem is akárhol: a Holdon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"60a21767-9678-4326-9860-20e2cf9e2b46","c_author":"HVG Extra Pszichológia","category":"elet.pszichologiamagazin","description":"Ha megfelelően áthangoljuk a tudatunkat, újfajta létformát alakíthatunk ki, amellyel akár krónikus egészséget is kialakíthatunk – állítja egy amerikai pszichológiaprofesszor. Mit jelent a test-elme egysége? Milyen hatása lehet a szervezetünkre a tudatos jelenlét? És miért lett vékonyabb a szobalányok dereka a felmosástól?","shortLead":"Ha megfelelően áthangoljuk a tudatunkat, újfajta létformát alakíthatunk ki, amellyel akár krónikus egészséget is...","id":"20250131_Fiatalodhatunk-gyogyulhatunk-vagy-epp-sportolhatunk-is-fejben","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/60a21767-9678-4326-9860-20e2cf9e2b46.jpg","index":0,"item":"42ba9b99-881b-40af-93b3-829628f63984","keywords":null,"link":"/pszichologiamagazin/20250131_Fiatalodhatunk-gyogyulhatunk-vagy-epp-sportolhatunk-is-fejben","timestamp":"2025. január. 31. 08:40","title":"Fiatalodhatunk, gyógyulhatunk vagy épp sportolhatunk is fejben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e65f7988-a5c4-4aa0-8173-f094d79ff093","c_author":"HVG","category":"tudomany","description":"Az OpenAI o1 és az Anthropic Claude 3.5-ös nagy nyelvi modellek mellett mostantól a DeepSeek R1 használata is választható opció lett a Perplexity internetes keresőben.","shortLead":"Az OpenAI o1 és az Anthropic Claude 3.5-ös nagy nyelvi modellek mellett mostantól a DeepSeek R1 használata is...","id":"20250130_perplexity-ai-mesterseges-intelligencia-internetes-kereso-deepseek-r1","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/e65f7988-a5c4-4aa0-8173-f094d79ff093.jpg","index":0,"item":"aa372e99-67fe-463e-9a36-c0013d31aeb4","keywords":null,"link":"/tudomany/20250130_perplexity-ai-mesterseges-intelligencia-internetes-kereso-deepseek-r1","timestamp":"2025. január. 30. 10:03","title":"Megkapta a kínai mesterséges intelligenciát az internetes kereső, ami megdöntené a Google uralmát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]