[{"available":true,"c_guid":"a4aa9add-adf8-441c-b295-2e4d547c98c0","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Gyorsan kellett cselekednie a háromszoros Oscar-díjas színésznőnek. ","shortLead":"Gyorsan kellett cselekednie a háromszoros Oscar-díjas színésznőnek. ","id":"20250130_Keritest-atvagva-menekult-Meryl-Streep-a-tuzvesz-elol","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/a4aa9add-adf8-441c-b295-2e4d547c98c0.jpg","index":0,"item":"674fbefb-0acb-4a83-99c7-9202b366dd11","keywords":null,"link":"/elet/20250130_Keritest-atvagva-menekult-Meryl-Streep-a-tuzvesz-elol","timestamp":"2025. január. 30. 17:56","title":"Tűzben edzett színésznő: szomszédja kerítését átvágva menekült Meryl Streep a tűzvész elől","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"60a21767-9678-4326-9860-20e2cf9e2b46","c_author":"HVG Extra Pszichológia","category":"elet.pszichologiamagazin","description":"Ha megfelelően áthangoljuk a tudatunkat, újfajta létformát alakíthatunk ki, amellyel akár krónikus egészséget is kialakíthatunk – állítja egy amerikai pszichológiaprofesszor. Mit jelent a test-elme egysége? Milyen hatása lehet a szervezetünkre a tudatos jelenlét? És miért lett vékonyabb a szobalányok dereka a felmosástól?","shortLead":"Ha megfelelően áthangoljuk a tudatunkat, újfajta létformát alakíthatunk ki, amellyel akár krónikus egészséget is...","id":"20250131_Fiatalodhatunk-gyogyulhatunk-vagy-epp-sportolhatunk-is-fejben","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/60a21767-9678-4326-9860-20e2cf9e2b46.jpg","index":0,"item":"42ba9b99-881b-40af-93b3-829628f63984","keywords":null,"link":"/pszichologiamagazin/20250131_Fiatalodhatunk-gyogyulhatunk-vagy-epp-sportolhatunk-is-fejben","timestamp":"2025. január. 31. 08:40","title":"Fiatalodhatunk, gyógyulhatunk vagy épp sportolhatunk is fejben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1ef966cf-c640-498c-a7b3-50bd24944467","c_author":"Gyenis Ágnes","category":"itthon","description":"Versenybe száll a VI. kerületi önkormányzat a MÁV által várt magán ingatlanfejlesztőkkel a Nyugati pályaudvar mögötti terület közösségi és zöld fejlesztéséért, amelyre 2,6 milliárd forintot szán.","shortLead":"Versenybe száll a VI. kerületi önkormányzat a MÁV által várt magán ingatlanfejlesztőkkel a Nyugati pályaudvar mögötti...","id":"20250130_Terezvaros-elindul-a-Podmaniczky-Park-tervevel-a-Lazar-fele-palyaudvar-tenderen","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/1ef966cf-c640-498c-a7b3-50bd24944467.jpg","index":0,"item":"7b9757ab-8c6f-4fd7-a7fc-1151afcf4d7b","keywords":null,"link":"/itthon/20250130_Terezvaros-elindul-a-Podmaniczky-Park-tervevel-a-Lazar-fele-palyaudvar-tenderen","timestamp":"2025. január. 30. 14:22","title":"Terézváros elindul a Podmaniczky Park tervével a Lázár-féle pályaudvartenderen","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"47cec975-6e80-4f75-9457-7c45def3fdde","c_author":"HVG","category":"itthon","description":"Az már korábban kiderült, hogy Varju László is elindul az éppen az ő lemondása miatt kiírt időközi választáson.","shortLead":"Az már korábban kiderült, hogy Varju László is elindul az éppen az ő lemondása miatt kiírt időközi választáson.","id":"20250131_idokozi-valasztas-ujpest-fidesz-renge-zsolt-fidelitas-varju-laszlo","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/47cec975-6e80-4f75-9457-7c45def3fdde.jpg","index":0,"item":"65c7f81b-daf4-47ab-a753-9addde8e10f3","keywords":null,"link":"/itthon/20250131_idokozi-valasztas-ujpest-fidesz-renge-zsolt-fidelitas-varju-laszlo","timestamp":"2025. január. 31. 08:44","title":"A Fidelitas budapesti elnökét indítja a Fidesz az újpesti időközi választáson","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"069db1dd-b7b3-4d65-a64c-315b790332f6","c_author":"HVG","category":"kkv","description":"A befektetés része a Donald Trump által bejelentett, 500milliárd dollárra taksált Stargate-projektnek.","shortLead":"A befektetés része a Donald Trump által bejelentett, 500milliárd dollárra taksált Stargate-projektnek.","id":"20250130_25-milliard-dollart-fektetne-a-ChatGPT-t-fejleszto-cegbe-a-japan-Softbank","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/069db1dd-b7b3-4d65-a64c-315b790332f6.jpg","index":0,"item":"bcc46530-9668-4487-99d1-df9c026ac45a","keywords":null,"link":"/kkv/20250130_25-milliard-dollart-fektetne-a-ChatGPT-t-fejleszto-cegbe-a-japan-Softbank","timestamp":"2025. január. 30. 08:50","title":"25 milliárd dollárt fektetne a ChatGPT-t fejlesztő cégbe a Softbank az olcsó kínai MI tarolása ellenére is","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f9d34fe1-42b8-46ba-9dcc-ba63150b19a4","c_author":"HVG","category":"vilag","description":"A kínai hadvezetés világvége bunkere épülhet az 1500 hektáros területen.","shortLead":"A kínai hadvezetés világvége bunkere épülhet az 1500 hektáros területen.","id":"20250131_kina-katonai-kozpont-pentagon","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/f9d34fe1-42b8-46ba-9dcc-ba63150b19a4.jpg","index":0,"item":"66200861-c0f5-4c10-88f6-09ade94f966c","keywords":null,"link":"/vilag/20250131_kina-katonai-kozpont-pentagon","timestamp":"2025. január. 31. 20:50","title":"Kína tízszer akkora katonai központot épít, mint a Pentagon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"56b7e2c3-f16c-4d97-a1c4-efdf1e7c2bb3","c_author":"HVG","category":"cegauto","description":"A BMW első szuperpotens CS kombijaként jegyzett M3 CS Touring itthoni alapára bőven 55 millió forint felett alakul.","shortLead":"A BMW első szuperpotens CS kombijaként jegyzett M3 CS Touring itthoni alapára bőven 55 millió forint felett alakul.","id":"20250131_magyarorszagon-a-bmw-m3-cs-touring-sportkombi-550-loero","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/56b7e2c3-f16c-4d97-a1c4-efdf1e7c2bb3.jpg","index":0,"item":"7c0770c9-a805-4775-8906-b79799f23c57","keywords":null,"link":"/cegauto/20250131_magyarorszagon-a-bmw-m3-cs-touring-sportkombi-550-loero","timestamp":"2025. január. 31. 08:41","title":"20 extra lóerő 19,5 millió forintért: Magyarországon a BMW elképesztő új M3 CS sportkombija","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4d462522-1624-4aed-a4e8-662790d99620","c_author":"Imre Réka, Vörös László","category":"itthon","description":"Le kellene-e mondania Balog Zoltánnak? Meg lehet-e bocsátani neki? Egyáltalán hogyan alakulhat ki olyan közeg, amiben a kegyelmi botrány egyáltalán megtörténhet? Református lelkészek konferenciát tartottak az egyház jövőjéről, miközben azok, akik nem szólalhattak fel a rendezvényen, egy tüntetésen Balog Zoltán lemondását követelték. Videó.","shortLead":"Le kellene-e mondania Balog Zoltánnak? Meg lehet-e bocsátani neki? Egyáltalán hogyan alakulhat ki olyan közeg, amiben...","id":"20250130_reformatus-egyhaz-tuntetes-balog-zoltan-kegyelmi-botrany","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/4d462522-1624-4aed-a4e8-662790d99620.jpg","index":0,"item":"f66cf0ad-621f-4788-8edb-ced1ebb2aed9","keywords":null,"link":"/itthon/20250130_reformatus-egyhaz-tuntetes-balog-zoltan-kegyelmi-botrany","timestamp":"2025. január. 30. 10:41","title":"Tojást vitt magával a lelkész, hogy megdobálhassák őt a Balog Zoltán ellen tüntetők – videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]