A fekete vámpírkastélyt Abodi Dóra, az ABODI Transylvania nevű luxusmárka magyar divattervezője tervezte.

Mint a Telexhez eljuttatott közleményükben írják, a fejdísz egyedileg készült Jaden számára, és tükrözi a márka történelmét és szellemiségét, amely a vámpírlegendákból és a Báthori család történetéből is inspirálódott.

A darab Jaden Smith stylistjának felkérésére készült, dedikáltan a sztár vörös szőnyeges bevonulására. A fejdísz mellé az énekes-színész egy Louis Vuitton öltönyt viselt.

Az ABODI egy erdélyi–magyar márka, ami a tengerentúlon is nagy népszerűségnek örvend, darabjaikat korábban Cate Blanchett, Bad Bunny, Katy Perry, Kylie Jenner, Lady Gaga, Taylor Swift és Willem Dafoe is viselte.

A kastélyos fejdísz az Abodi weboldala szerint potom 4500 euróba kerül.

