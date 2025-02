Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

[{"available":true,"c_guid":"17495fe1-b0b1-4f47-8281-197dc30c45bd","c_author":"HVG","category":"vilag","description":"A közösségi médiában megosztott felvételek egyikén egy fegyveres alak is látható.","shortLead":"A közösségi médiában megosztott felvételek egyikén egy fegyveres alak is látható.","id":"20250205_svedorszag-orebro-lovoldozes-rendorseg-video","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/17495fe1-b0b1-4f47-8281-197dc30c45bd.jpg","index":0,"item":"a874bb20-b9ae-4e2c-bd95-9c5503713d1d","keywords":null,"link":"/vilag/20250205_svedorszag-orebro-lovoldozes-rendorseg-video","timestamp":"2025. február. 05. 11:22","title":"Nem megerősített hitelességű videók keringenek a svédországi lövöldözésről, menekülő emberekről","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ff5b9195-938d-4173-97a8-8fbc8df77d5c","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Szeged polgármestere szerint a kínai dolgozókon túl Makó környéki, valamint Szerbiából vajdasági munkásokra is számítanak a szegedi pályakezdő fiatalok mellett. ","shortLead":"Szeged polgármestere szerint a kínai dolgozókon túl Makó környéki, valamint Szerbiából vajdasági munkásokra is...","id":"20250205_Szeged-BYD-kinai-munkasok-Botka-Laszlo","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/ff5b9195-938d-4173-97a8-8fbc8df77d5c.jpg","index":0,"item":"9c015b1d-28a3-4c17-b20a-5d8e9a86be87","keywords":null,"link":"/gazdasag/20250205_Szeged-BYD-kinai-munkasok-Botka-Laszlo","timestamp":"2025. február. 05. 20:30","title":"Több ezer kínai munkás érkezik Szegedre a BYD-gyár miatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f275a1f8-f5c6-4876-82dc-29f19c433711","c_author":"HVG","category":"gazdasag","description":"Nettó 24 milliárd forintot osztottak ki Rogán Antalék az állami kommunikációra 2024 utolsó három hónapjában.","shortLead":"Nettó 24 milliárd forintot osztottak ki Rogán Antalék az állami kommunikációra 2024 utolsó három hónapjában.","id":"20250205_rogan-kommunikacio-balasy-kampany-plakat","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/f275a1f8-f5c6-4876-82dc-29f19c433711.jpg","index":0,"item":"d7ccb8af-0d0e-4d7a-a3eb-c746927cdda5","keywords":null,"link":"/gazdasag/20250205_rogan-kommunikacio-balasy-kampany-plakat","timestamp":"2025. február. 05. 08:22","title":"Újabb milliárdokat szórtak ki a kormány plakátjaira, a Szuverenitásvédelmi Hivatal és a diákhitel kommunikációjára is jutott","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"960c5c3a-899c-4542-9347-ea92f27047c4","c_author":"HVG","category":"gazdasag.zhvg","description":"Mélyre ás a zCast már az év elején: az élelmet adó talajról szól az idei első adás. Mitől romlanak a talajok? Mi lesz így a mindennapi betevőnkkel? Mit lehet tenni a talajegészségért? Hogyan futott fel a regeneratív talajművelés, mi az a no till, és tényleg ez ment meg minket? Ki más is tudná tisztázni a kérdéseket, mint a talaj-mikroorganizmusok magyar hangja, Víg Vitália talajökológus.","shortLead":"Mélyre ás a zCast már az év elején: az élelmet adó talajról szól az idei első adás. Mitől romlanak a talajok? Mi lesz...","id":"20250205_talajegeszseg-talajpusztulas-talajerozio-regenerativ-mezogazdasag-talajokologia-till-vagy-no-till-szantas-zcast-vig-vitalia-ebx","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/960c5c3a-899c-4542-9347-ea92f27047c4.jpg","index":0,"item":"f55fb5a3-6a5d-4e56-ac9e-fe0714ead616","keywords":null,"link":"/zhvg/20250205_talajegeszseg-talajpusztulas-talajerozio-regenerativ-mezogazdasag-talajokologia-till-vagy-no-till-szantas-zcast-vig-vitalia-ebx","timestamp":"2025. február. 05. 15:30","title":"zCast: Kiszipolyozzuk a talajt, pedig mindennapi betevőnk múlik rajta","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7264ca3c-07f8-4ed7-83c1-5063f3e5fc23","c_author":"Földes Márton","category":"360","description":"Nem érti, hogy a kormány miért kötött védelmi megállapodást az Emírségekkel? Nincs egyedül, mi se. Viszont itt van minden, amit tudni lehet az üzletről és az olajmonarchia fejlődő hadiiparáról.","shortLead":"Nem érti, hogy a kormány miért kötött védelmi megállapodást az Emírségekkel? Nincs egyedül, mi se. Viszont itt van...","id":"20250204_mini-dubaj-emiratusok-hadiipar-edge-egyuttmukodes-fegyver","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/7264ca3c-07f8-4ed7-83c1-5063f3e5fc23.jpg","index":0,"item":"4f89e8da-a434-4fa5-b383-bbc25a46be3d","keywords":null,"link":"/360/20250204_mini-dubaj-emiratusok-hadiipar-edge-egyuttmukodes-fegyver","timestamp":"2025. február. 04. 10:15","title":"Nemcsak Mini-Dubajt hozhatnak az arabok Magyarországra, de fegyvereket is","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"690ced69-465d-4f3b-bff5-6000d6d091b0","c_author":"MTI","category":"elet","description":"A radikális üzeneteket ártalmatlannak tűnő, fizikai edzésről és önvédelemről szóló videóknak álcázták.","shortLead":"A radikális üzeneteket ártalmatlannak tűnő, fizikai edzésről és önvédelemről szóló videóknak álcázták.","id":"20250204_spanyolorszag-rendorseg-elfogas-dzsihad-influenszer","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/690ced69-465d-4f3b-bff5-6000d6d091b0.jpg","index":0,"item":"afa6c807-e7a3-4e07-866b-90f25e653e76","keywords":null,"link":"/elet/20250204_spanyolorszag-rendorseg-elfogas-dzsihad-influenszer","timestamp":"2025. február. 04. 09:31","title":"Dzsihadista propagandát terjesztő influenszereket fogtak el Spanyolországban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5139a1e3-66a7-4c03-8505-59827b93460c","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Térfigyelő kamerákat is telepítenek, ha a miniszter megteremti hozzá a feltételeket.","shortLead":"Térfigyelő kamerákat is telepítenek, ha a miniszter megteremti hozzá a feltételeket.","id":"20250205_Zuglo-polgarmester-Rozsa-Andras-Rakosrendezo-takaritas-Lazar-Janos-Mini-Dubaj","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/5139a1e3-66a7-4c03-8505-59827b93460c.jpg","index":0,"item":"897d99b7-0fbf-478d-988c-482532dabded","keywords":null,"link":"/itthon/20250205_Zuglo-polgarmester-Rozsa-Andras-Rakosrendezo-takaritas-Lazar-Janos-Mini-Dubaj","timestamp":"2025. február. 05. 14:23","title":"Zugló polgármestere felajánlotta, hogy kitakarít Rákosrendezőn, ha már Lázárék képtelenek rá","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5ddd46d3-7b8b-4d09-845f-3739af203585","c_author":"HVG","category":"tudomany","description":"Közös lejátszási lista és fotóalbum is létrehozható az Apple új alkalmazásával szervett eseményekhez, de még a várható időjárást is megjeleníti a program. Van azonban egy bökkenő: előfizetés nélkül nem használható.","shortLead":"Közös lejátszási lista és fotóalbum is létrehozható az Apple új alkalmazásával szervett eseményekhez, de még a várható...","id":"20250205_apple-meghivok-megjelenes-uj-alkalmazas-esemenyek-letrehozasa","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/5ddd46d3-7b8b-4d09-845f-3739af203585.jpg","index":0,"item":"fe7bab84-ec75-4c65-a891-cb04cb4d258a","keywords":null,"link":"/tudomany/20250205_apple-meghivok-megjelenes-uj-alkalmazas-esemenyek-letrehozasa","timestamp":"2025. február. 05. 09:04","title":"Bejelentést tett az Apple – érkezett egy teljesen új alkalmazás, amivel szórakoztatóan szervezhet eseményeket","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]