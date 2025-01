Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

[{"available":true,"c_guid":"677501ed-9ccf-401d-a836-bde090193c8d","c_author":"MTI","category":"sport","description":"Jesper Jensen öt év alatt ötéves ténykedése alatt minden világversenyén érmes lett a csapatával.","shortLead":"Jesper Jensen öt év alatt ötéves ténykedése alatt minden világversenyén érmes lett a csapatával.","id":"20250114_jesper-jensen-ferencvaros-kezilabda-vezetoedzo","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/677501ed-9ccf-401d-a836-bde090193c8d.jpg","index":0,"item":"4fd22af8-5216-40b6-b5fa-bc6fa7c1adc6","keywords":null,"link":"/sport/20250114_jesper-jensen-ferencvaros-kezilabda-vezetoedzo","timestamp":"2025. január. 14. 16:41","title":"A dán szövetségi kapitány lesz a Fradi női kézilabdacsapatának edzője","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3076828f-3f38-4d40-bece-4eb08da14dd7","c_author":"Kuglics Sarolta (EUrologus)","category":"eurologus","description":"„Senki sem akar Magyarországra jönni, mindenki Németországba megy” – dobta be az aduászt Mark Rutte, a NATO főtitkára Brüsszelben.","shortLead":"„Senki sem akar Magyarországra jönni, mindenki Németországba megy” – dobta be az aduászt Mark Rutte, a NATO főtitkára...","id":"20250114_nato_rutte_europai_parlament","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/3076828f-3f38-4d40-bece-4eb08da14dd7.jpg","index":0,"item":"1c48fff0-a1ed-4159-8e25-c756f0f74d8f","keywords":null,"link":"/eurologus/20250114_nato_rutte_europai_parlament","timestamp":"2025. január. 14. 09:18","title":"A NATO főtitkára Orbánt idézve zárt le egy vitát az Európai Parlamentben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8bc4fa66-cb18-4960-8065-898ae6b02ea6","c_author":"HVG","category":"kkv","description":"A munkálatok már fél éve tartanak, és a tervek szerint a 2026-os nagydíjra végeznek velük.","shortLead":"A munkálatok már fél éve tartanak, és a tervek szerint a 2026-os nagydíjra végeznek velük.","id":"20250114_hungaroring-atepites-felujitas-kepek","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/8bc4fa66-cb18-4960-8065-898ae6b02ea6.jpg","index":0,"item":"15060eb0-4696-403a-9167-baaa0a1e2bec","keywords":null,"link":"/kkv/20250114_hungaroring-atepites-felujitas-kepek","timestamp":"2025. január. 14. 18:37","title":"Nézegessen képeket az átépítés alatt álló Hungaroringről!","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"96c781cb-3795-4c65-ab9d-7b0738d96beb","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A Tisza Párt elnökének állítása szerint 95 százalék arra voksolt, hogy ne mondjon le mandátumáról.","shortLead":"A Tisza Párt elnökének állítása szerint 95 százalék arra voksolt, hogy ne mondjon le mandátumáról.","id":"20250115_65-ezren-szavaztak-arrol-hogy-Magyar-Peter-folytassa-e-europai-parlamenti-munkajat","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/96c781cb-3795-4c65-ab9d-7b0738d96beb.jpg","index":0,"item":"5e4d7f68-4015-40c0-b2f9-6805a2ba98fc","keywords":null,"link":"/itthon/20250115_65-ezren-szavaztak-arrol-hogy-Magyar-Peter-folytassa-e-europai-parlamenti-munkajat","timestamp":"2025. január. 15. 13:06","title":"65 ezer szavazat után kiderült: Magyar Péter folytatja európai parlamenti munkáját","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"bb440e22-33d1-49ed-ae61-575ab9cdf459","c_author":"Fülöp István","category":"kkv","description":"A Xinzhi Group a pénzügyi adatai alapján nem számít különösebben nagy autóipari beszállítónak, de épp tavaly júniusban jelentette be együttműködését a Volkswagennel.","shortLead":"A Xinzhi Group a pénzügyi adatai alapján nem számít különösebben nagy autóipari beszállítónak, de épp tavaly júniusban...","id":"20250113_hatvan-kinai-vallalat-xinzhi","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/bb440e22-33d1-49ed-ae61-575ab9cdf459.jpg","index":0,"item":"e0cc6389-4bab-49cd-90f6-428eea827670","keywords":null,"link":"/kkv/20250113_hatvan-kinai-vallalat-xinzhi","timestamp":"2025. január. 14. 06:45","title":"Kínában kis hal, Magyarországon nagyra nőne: mit lehet tudni a Xinzhi-ről, amely Hatvanban épít új gyárat?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0522fa81-85e7-4a55-b624-7d2b3de48f23","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Rablás, zsarolás és csalás bűntette miatt is vádat emeltek egy fiatalkorúval szemben, aki előbb egy kisfiútól csalt ki pénzt, majd a gyermek édesanyját is megzsarolta. Több mint másfél millió forintot szedett ki belőlük, de elvette a gyerek értékes mobilját, pénzét és fülhallgatóját is.","shortLead":"Rablás, zsarolás és csalás bűntette miatt is vádat emeltek egy fiatalkorúval szemben, aki előbb egy kisfiútól csalt ki...","id":"20250114_16-eves-tinedzser-zsarolt-ki-millios-osszeget-a-gyereket-felto-anyatol","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/0522fa81-85e7-4a55-b624-7d2b3de48f23.jpg","index":0,"item":"29de75f2-4640-480b-a306-40d9d3303272","keywords":null,"link":"/itthon/20250114_16-eves-tinedzser-zsarolt-ki-millios-osszeget-a-gyereket-felto-anyatol","timestamp":"2025. január. 14. 09:32","title":"16 éves tinédzser zsarolt ki milliós összeget a gyerekét féltő anyától","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"46f317e9-ac87-4b79-a7a3-b95adf8c4bd3","c_author":"HVG","category":"tudomany","description":"Mától e-mailben is kérheti a kétfaktoros azonosításhoz szükséges kódot, ha be szeretne lépni az Ügyfélkapu+ szolgáltatásba.","shortLead":"Mától e-mailben is kérheti a kétfaktoros azonosításhoz szükséges kódot, ha be szeretne lépni az Ügyfélkapu...","id":"20250114_ugyfelkapu-plusz-ketfaktoros-azonositas-kod-keres-emailben-idomsoft","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/46f317e9-ac87-4b79-a7a3-b95adf8c4bd3.jpg","index":0,"item":"f2c98846-96d1-4fda-bd5f-0d990446055c","keywords":null,"link":"/tudomany/20250114_ugyfelkapu-plusz-ketfaktoros-azonositas-kod-keres-emailben-idomsoft","timestamp":"2025. január. 14. 14:43","title":"Nem kell a mobil, már e-mailes belépési módszert is választhat az Ügyfélkapu+-hoz","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8e0a1c5d-f28a-4ac0-ac0d-aeac698800a3","c_author":"HVG","category":"itthon","description":"Az 1-es és az 1A villamos közlekedése rövid fennakadás után negyed 9 körül állt helyre.","shortLead":"Az 1-es és az 1A villamos közlekedése rövid fennakadás után negyed 9 körül állt helyre.","id":"20250114_auto-villamos-karambol-xiii-kerulet-budapest-teve-utca","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/8e0a1c5d-f28a-4ac0-ac0d-aeac698800a3.jpg","index":0,"item":"00df9c45-42cd-493e-849a-963a0962dbfc","keywords":null,"link":"/itthon/20250114_auto-villamos-karambol-xiii-kerulet-budapest-teve-utca","timestamp":"2025. január. 14. 08:47","title":"Autó és villamos karambolozott a rendőrség székháza előtt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]