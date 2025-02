Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

[{"available":true,"c_guid":"19bf6fd5-1966-4f8e-ae36-dc0c89d6cc41","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"vilag","description":"A kanadai védelmi tárca szerint egy összefüggő rakétavédelmi rendszer minden szempontból a leglogikusabb döntés lenne.","shortLead":"A kanadai védelmi tárca szerint egy összefüggő rakétavédelmi rendszer minden szempontból a leglogikusabb döntés lenne.","id":"20250207_kanada-trump-raketavedelem-terv","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/19bf6fd5-1966-4f8e-ae36-dc0c89d6cc41.jpg","index":0,"item":"ac260d20-8818-407f-8058-8b99ac820026","keywords":null,"link":"/vilag/20250207_kanada-trump-raketavedelem-terv","timestamp":"2025. február. 07. 06:16","title":"Kanada részt venne Trump csillagháborús tervében","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9b63af68-dfaf-41fc-a71c-70fcc8052969","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Hogy milyen mélységben, azt még vizsgálja az olasz geofizikai intézet.","shortLead":"Hogy milyen mélységben, azt még vizsgálja az olasz geofizikai intézet.","id":"20250207_olaszorszag_foldrenges_szantorini_calabria","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/9b63af68-dfaf-41fc-a71c-70fcc8052969.jpg","index":0,"item":"cb4e1e15-bf48-417b-a3d7-ef81168fc65b","keywords":null,"link":"/vilag/20250207_olaszorszag_foldrenges_szantorini_calabria","timestamp":"2025. február. 07. 17:09","title":"4,8-es erősségű földrengés történt Olaszországban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"09699d75-e2a9-4efb-949d-0e60c4c3edb6","c_author":"HVG","category":"itthon","description":"El tudtuk volna képzelni tíz éve, hogy Simicska Lajosé lesz 35 évre a teljes magyar gyorsforgalmi úthálózat? Hogy az ország második legnagyobb bankjában tulajdont szerez? Vagy hogy alig lehet úgy nyaralni, hogy ne az ő érdekeltségeibe fussunk bele? A G-nap tizedik évfordulóján összeszedtük, mennyire volt Simicska Lajos megkerülhetetlen a 2015-ös bukása előtti időkben, és mennyire megkerülhetetlen ma a NER elitje.","shortLead":"El tudtuk volna képzelni tíz éve, hogy Simicska Lajosé lesz 35 évre a teljes magyar gyorsforgalmi úthálózat...","id":"20250206_Simicska-10-ev-g-nap-meszaros-tiborcz-garancsi-ner-ebx","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/09699d75-e2a9-4efb-949d-0e60c4c3edb6.jpg","index":0,"item":"4f02edaa-3bae-4dfe-97ac-685aa96e6b35","keywords":null,"link":"/itthon/20250206_Simicska-10-ev-g-nap-meszaros-tiborcz-garancsi-ner-ebx","timestamp":"2025. február. 06. 07:00","title":"Gyenge kezdőnek tűnik Simicska Lajos ahhoz képest, amit az új NER-elit a G-nap óta elért","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b1485a2d-fc97-499d-a2df-f15f4ee5d957","c_author":"MTI","category":"gazdasag.zhvg","description":"A La Niña sem segített.","shortLead":"A La Niña sem segített.","id":"20250206_legmelegebb-januar-homerseklet-la-nina-klimavaltozas-masfel-fok","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/b1485a2d-fc97-499d-a2df-f15f4ee5d957.jpg","index":0,"item":"34016ede-f8f8-43a3-9b3b-6d5d15c18bd8","keywords":null,"link":"/zhvg/20250206_legmelegebb-januar-homerseklet-la-nina-klimavaltozas-masfel-fok","timestamp":"2025. február. 06. 06:37","title":"A valaha mért legmelegebb volt az idei január","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"53b7c3be-ac82-40f6-8b19-f8f5be08c581","c_author":"Imre Réka","category":"itthon","description":"Hiába állítja Gulyás Gergely, hogy a magyar jogszabályok kielégítően működnek és nincs szükség arra, hogy a kormány jogi eszközöket vegyen át az Isztambuli Egyezményből, Magyarországon még mindig nincs rendszerszintű képzés, ahol a rendőrök megtanulhatnák, hogyan reagáljanak a nők elleni erőszak áldozatainak szükségleteire. Amíg az állam nem hallja meg a nők segélykiáltását, nem is lesz előrelépés. Nőjogi szakemberekkel beszélgettünk az V. kerületi tragédia tanulságairól. ","shortLead":"Hiába állítja Gulyás Gergely, hogy a magyar jogszabályok kielégítően működnek és nincs szükség arra, hogy a kormány...","id":"20250206_bantalmazas-rendorseg-tarsadalom-isztambuli-egyezmeny","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/53b7c3be-ac82-40f6-8b19-f8f5be08c581.jpg","index":0,"item":"ab5a4c53-1df7-4ae7-b640-86d855d3ff4e","keywords":null,"link":"/itthon/20250206_bantalmazas-rendorseg-tarsadalom-isztambuli-egyezmeny","timestamp":"2025. február. 06. 18:00","title":"Amilyen a társadalom, olyan a rendőrség - miért fordulhat elő, hogy relativizálják a bántalmazást?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"72ff8e94-9baf-4bf3-8733-494829bd7949","c_author":"Lőrincz Tamás","category":"360","description":"Az EU csalás elleni hivatala, az OLAF éves jelentésébe is bekerült az a több milliárd forintos költségvetési kárt okozó magyarországi ügy, amelyben több mint hatvan vádlott került a bíróság elé.","shortLead":"Az EU csalás elleni hivatala, az OLAF éves jelentésébe is bekerült az a több milliárd forintos költségvetési kárt okozó...","id":"20250206_hvg-unios-tamogatasok-eu-projekt-opticon-kormoczi-bela-endre-olaf-per","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/72ff8e94-9baf-4bf3-8733-494829bd7949.jpg","index":0,"item":"ea3a904c-1ee0-4ddf-a434-6034ca4fcefd","keywords":null,"link":"/360/20250206_hvg-unios-tamogatasok-eu-projekt-opticon-kormoczi-bela-endre-olaf-per","timestamp":"2025. február. 06. 06:30","title":"EU-pénzek milliárdjait kaszáló maffiáról beszél az ügyészség, „őshibáról” és áldatlan üzleti környezetről a fővádlott","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"64aac75a-d224-431f-a828-93d68ed6ee31","c_author":"hvg360","category":"360","description":"A világszerte nyomuló szélsőjobbot egyesíti a nacionalizmus, a populizmus, a bevándorlás elutasítása. A nemzetközi hálózat egyre kiterjedtebb, a cél a globális hatalom megszerzése – állapítja meg Hans Pfeifer, aki a szélsőséges mozgalmak szakértője a külföldre sugárzó német közmédiánál.","shortLead":"A világszerte nyomuló szélsőjobbot egyesíti a nacionalizmus, a populizmus, a bevándorlás elutasítása. A nemzetközi...","id":"20250206_Deutsche-Welle-elemzes-Trump-AfD-Musk-vilaguralom","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/64aac75a-d224-431f-a828-93d68ed6ee31.jpg","index":0,"item":"30c0e8ed-0f70-4d0e-9d90-6cd666acb5a5","keywords":null,"link":"/360/20250206_Deutsche-Welle-elemzes-Trump-AfD-Musk-vilaguralom","timestamp":"2025. február. 06. 15:30","title":"Deutsche Welle-elemzés: Az AfD, Musk és társaik a világuralomról álmodnak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"94af5633-7ee3-484c-aec1-eeee87dff9f8","c_author":"HVG","category":"360","description":"Nehezen indul be a gazdag külföldieknek szánt újabb letelepedésikötvény-program, de a kormányhoz közel állók már felálltak a startvonalra.","shortLead":"Nehezen indul be a gazdag külföldieknek szánt újabb letelepedésikötvény-program, de a kormányhoz közel állók már...","id":"20250206_Meszaros-Lorinc-Kemenes-Csaba-ugyved-Golden-Visa-Services","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/94af5633-7ee3-484c-aec1-eeee87dff9f8.jpg","index":0,"item":"f5b17914-a9e7-4ab5-bb03-aef2dfde51f3","keywords":null,"link":"/360/20250206_Meszaros-Lorinc-Kemenes-Csaba-ugyved-Golden-Visa-Services","timestamp":"2025. február. 06. 06:00","title":"Ráharapott az aranyvízumbizniszre Mészáros Lőrinc ügyvédje","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]