Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

Chrome 61+, Firefox 57+, Safari 10.1+ Köszönjük, hogy feliratkozott! Hoppá! Valami hiba történt a feliratkozás során, az oldal frissítése után kérjük próbálja meg újra a fejlécben található csengő ikonnal. A böngészőjében az értesítés funkció le van tiltva! Ha értesítéseket szeretne, kérjük engedélyezze a böngésző beállításai között, majd az oldal frissítése után kérjük próbálja meg újra a fejlécben található csengő ikonnal.

[{"available":true,"c_guid":"c40db7e2-7951-42fd-a14d-1b0bdf0532fa","c_author":"HVG","category":"itthon","description":"De ami késik, nem múlik – közölte a Tisza Párt elnöke.","shortLead":"De ami késik, nem múlik – közölte a Tisza Párt elnöke.","id":"20250107_magyar-peter-rogan-antal-szankcio-ebx","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/c40db7e2-7951-42fd-a14d-1b0bdf0532fa.jpg","index":0,"item":"ac4e8053-f4c6-4cec-a445-41681b81c367","keywords":null,"link":"/itthon/20250107_magyar-peter-rogan-antal-szankcio-ebx","timestamp":"2025. január. 07. 17:59","title":"Magyar Péter: Rogán Antal felelősségre vonása nem külföldi hatalmak dolga","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3471919d-0665-4df9-9ebf-acc61fc7de89","c_author":"HVG","category":"itthon","description":"Úgy tűnik, nem tekintik közérdeklődésre számot tartónak a hírt.","shortLead":"Úgy tűnik, nem tekintik közérdeklődésre számot tartónak a hírt.","id":"20250107_mti-rogan-antal-szankcio-ebx","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/3471919d-0665-4df9-9ebf-acc61fc7de89.jpg","index":0,"item":"f1f7571f-b170-4590-9ce4-db8977dd60a1","keywords":null,"link":"/itthon/20250107_mti-rogan-antal-szankcio-ebx","timestamp":"2025. január. 07. 18:37","title":"Az MTI Rogán Antal szankcionálásáról nem, csak Gulyás és Szijjártó reakciójáról számolt be","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3abb8351-7452-49ec-a589-39844dd73a9c","c_author":"Para-Kovács Imre","category":"360","description":"","shortLead":"","id":"20250109_hvg-para-kovacs-imre-apatlan-orszag-velemeny","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/3abb8351-7452-49ec-a589-39844dd73a9c.jpg","index":0,"item":"2ba08a8d-43d3-410c-a530-214fd643c742","keywords":null,"link":"/360/20250109_hvg-para-kovacs-imre-apatlan-orszag-velemeny","timestamp":"2025. január. 09. 08:32","title":"Para-Kovács Imre: Apátlan ország, össznépi cigányozás","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ef87c0d0-8b4d-4f2c-b171-f693e70b763a","c_author":"HVG","category":"tudomany","description":"A mesterséges intelligenciára épülő feladatok gyorsabbak lehetnek, a játékok pedig szebbek és gördülékenyebbek – ígéri az AMD. A vállalat Las Vegasban mutatta meg, milyen újdonságokból tudnak választani a felhasználók 2025-ben.","shortLead":"A mesterséges intelligenciára épülő feladatok gyorsabbak lehetnek, a játékok pedig szebbek és gördülékenyebbek – ígéri...","id":"20250108_amd-ryzen-processzorok-ces-2025","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/ef87c0d0-8b4d-4f2c-b171-f693e70b763a.jpg","index":0,"item":"725a11ee-e48d-406c-899f-9524e1efbd4b","keywords":null,"link":"/tudomany/20250108_amd-ryzen-processzorok-ces-2025","timestamp":"2025. január. 08. 11:03","title":"Mindenkire gondolt az AMD: csúcsgépekbe és játékkonzolokba is kerülhet az új processzorokból","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c18a1638-fa15-4799-ba4b-6ab9370ac386","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"vilag","description":"A kanadai miniszterelnök válaszolt Trump felvetésére, hogy legyen a hazája az 51. tagállam.","shortLead":"A kanadai miniszterelnök válaszolt Trump felvetésére, hogy legyen a hazája az 51. tagállam.","id":"20250108_trudeau-Kanada-Egyesult-Allamok","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/c18a1638-fa15-4799-ba4b-6ab9370ac386.jpg","index":0,"item":"89a36646-c96d-49a4-a932-acde6666ce99","keywords":null,"link":"/vilag/20250108_trudeau-Kanada-Egyesult-Allamok","timestamp":"2025. január. 08. 07:09","title":"Trudeau: Annyi esélye sincs, mint egy hólabdának a pokolban, hogy Kanada az Egyesült Államok része legyen","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"20aa5a7b-35a8-477c-85be-ba7efdb73549","c_author":"HVG","category":"itthon","description":"Több mint félórás küzdelemben sikerült újraéleszteni a diákot.","shortLead":"Több mint félórás küzdelemben sikerült újraéleszteni a diákot.","id":"20250108_iskola-szivmegallas-16-eves-lany-szarvas","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/20aa5a7b-35a8-477c-85be-ba7efdb73549.jpg","index":0,"item":"2624718e-c495-440a-ae36-d1902aaa1f05","keywords":null,"link":"/itthon/20250108_iskola-szivmegallas-16-eves-lany-szarvas","timestamp":"2025. január. 08. 05:58","title":"Az iskola bejáratánál állt meg a szíve egy 16 éves lánynak Szarvason","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2a5e099f-c09a-4951-9d90-03feec63011f","c_author":"HVG","category":"tudomany","description":"Cseppet sem szokványos notebookkal állt elő a Lenovo: a ThinkBook Plus Gen 6 Rollable kijelzője ugyanis pár pillanat alatt lényegesen nagyobb lehet.","shortLead":"Cseppet sem szokványos notebookkal állt elő a Lenovo: a ThinkBook Plus Gen 6 Rollable kijelzője ugyanis pár pillanat...","id":"20250108_lenovo-thinkbook-plus-gen-6-gorditheto-kijelzos-laptop","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/2a5e099f-c09a-4951-9d90-03feec63011f.jpg","index":0,"item":"2ad4f558-4018-47b9-ae18-79f6ad727e2c","keywords":null,"link":"/tudomany/20250108_lenovo-thinkbook-plus-gen-6-gorditheto-kijelzos-laptop","timestamp":"2025. január. 08. 12:03","title":"50%-kal nagyobb képernyő gombnyomásra: gördíthető kijelzős laptopot mutatott be a Lenovo","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b5661a90-d140-41b0-90a4-5198dc94e6f2","c_author":"HVG","category":"itthon","description":"Júliustól könnyítettek az újszülöttek örökbefogadásán, de nem árulta el az illetékes minisztérium, hogy hány ilyen eset történt.","shortLead":"Júliustól könnyítettek az újszülöttek örökbefogadásán, de nem árulta el az illetékes minisztérium, hogy hány ilyen eset...","id":"20250108_korhazakban-hagyott-ujszulottek-orokbefogadas","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/b5661a90-d140-41b0-90a4-5198dc94e6f2.jpg","index":0,"item":"b827e871-913b-4a71-8622-8e017b7fef20","keywords":null,"link":"/itthon/20250108_korhazakban-hagyott-ujszulottek-orokbefogadas","timestamp":"2025. január. 08. 06:32","title":"Alig csökkent a kórházakban hagyott újszülöttek száma","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]