Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

Chrome 61+, Firefox 57+, Safari 10.1+ Köszönjük, hogy feliratkozott! Hoppá! Valami hiba történt a feliratkozás során, az oldal frissítése után kérjük próbálja meg újra a fejlécben található csengő ikonnal. A böngészőjében az értesítés funkció le van tiltva! Ha értesítéseket szeretne, kérjük engedélyezze a böngésző beállításai között, majd az oldal frissítése után kérjük próbálja meg újra a fejlécben található csengő ikonnal.

[{"available":true,"c_guid":"812f50a1-0c6b-4515-9bf3-967db747b89e","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Nem tudni, hogyan került oda az állat.","shortLead":"Nem tudni, hogyan került oda az állat.","id":"20250208_melytengeri-hal-tenerife-tengerpart","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/812f50a1-0c6b-4515-9bf3-967db747b89e.jpg","index":0,"item":"4a83cc52-7e01-4f28-994f-522336a32866","keywords":null,"link":"/elet/20250208_melytengeri-hal-tenerife-tengerpart","timestamp":"2025. február. 08. 11:36","title":"Ijesztő mélytengeri hal bukkant fel Tenerife partjainál - videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2dd0c91e-b485-4d36-957c-9514f24f3d6c","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Hiába döntött úgy a német alkotmánybíróság, hogy jogszerűtlen volt a budapesti antifa támadások egyik vádlottjának kiadatása, a magyar hatóságokat egyelőre semmi sem kötelezi arra, hogy visszaküldjék a nem-bináris fogvatartottat. A német alkotmánybíróság szerint azért volt szabálytalan a kiadatás, mert nem mérték fel a magyarországi fogvatartás körülményeit, holott a végzés szerint a hazai börtönökben rosszak a feltételek. A BvOP szerint alaptalanok a kritikák.","shortLead":"Hiába döntött úgy a német alkotmánybíróság, hogy jogszerűtlen volt a budapesti antifa támadások egyik vádlottjának...","id":"20250207_Magyarorszagnak-egyelore-biztosan-nem-kell-kiadnia-az-antifa-tamadasok-vadlottjat-ebx","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/2dd0c91e-b485-4d36-957c-9514f24f3d6c.jpg","index":0,"item":"e361093b-6161-4b89-991e-124f9773f7fe","keywords":null,"link":"/itthon/20250207_Magyarorszagnak-egyelore-biztosan-nem-kell-kiadnia-az-antifa-tamadasok-vadlottjat-ebx","timestamp":"2025. február. 07. 16:41","title":"Magyarországnak egyelőre biztosan nem kell visszaadnia Németországnak az antifa-támadások vádlottját","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"85e7adcb-668a-45dd-b752-c4267d010471","c_author":"HVG","category":"itthon","description":"Négy autót vitt el, mire elfogták.","shortLead":"Négy autót vitt el, mire elfogták.","id":"20250207_tippmix-tartozas-platos-kocsi-autolopas-ugyeszseg-birosag-itelet","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/85e7adcb-668a-45dd-b752-c4267d010471.jpg","index":0,"item":"7e5f06ba-0269-4a7b-bdcf-379d636a2582","keywords":null,"link":"/itthon/20250207_tippmix-tartozas-platos-kocsi-autolopas-ugyeszseg-birosag-itelet","timestamp":"2025. február. 07. 14:26","title":"Eltippmixezte a rábízott pénzt, nekiállt platós kocsival autókat lopni","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"12b8b7ed-e00c-4e50-8c60-d063ba15c2e2","c_author":"Kovács Gábor","category":"360","description":"Két éve csökken a magyar ipari kibocsátás, ilyesmire 2001 óta egyszer sem volt példa. A ludas elsősorban az autó- és az akkugyártás. A gazdasági minisztérium vádaskodva mutogat Németországra, pedig a kormány felelőssége, hogy az erőltetett akkuiparosítással nemhogy csökkentette volna, de növelte a nyugati függést. Idén újabb termelőkapacitások létesülnek, pedig a meglévőek is kihasználatlanok.","shortLead":"Két éve csökken a magyar ipari kibocsátás, ilyesmire 2001 óta egyszer sem volt példa. A ludas elsősorban az autó- és...","id":"20250206_Orban-Viktor-gazdasagi-semlegesseg-ngm-ipari-termeles-nemet-gazdasag","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/12b8b7ed-e00c-4e50-8c60-d063ba15c2e2.jpg","index":0,"item":"74427d12-96c6-46cc-82fa-2a75b655a3f1","keywords":null,"link":"/360/20250206_Orban-Viktor-gazdasagi-semlegesseg-ngm-ipari-termeles-nemet-gazdasag","timestamp":"2025. február. 06. 15:55","title":"Kártyavárként omlott össze az Orbán Viktor által meghirdetett „gazdasági semlegesség”","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"10bfb5f6-ee28-4bc5-b7bf-92358a5326a9","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"A szerencsétlenségben négyen meghaltak, az Egyesült Államok szerint rutinfeladatot végeztek, amikor a gép lezuhant.","shortLead":"A szerencsétlenségben négyen meghaltak, az Egyesült Államok szerint rutinfeladatot végeztek, amikor a gép lezuhant.","id":"20250207_hirszerzes-amerikai-repulogep-fulop-szigetek","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/10bfb5f6-ee28-4bc5-b7bf-92358a5326a9.jpg","index":0,"item":"1e0eba47-66ad-4c86-b153-5b74ab017261","keywords":null,"link":"/vilag/20250207_hirszerzes-amerikai-repulogep-fulop-szigetek","timestamp":"2025. február. 07. 07:36","title":"Lezuhant egy amerikai hírszerző-repülőgép a Fülöp-szigeteken","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"15b4138d-df8f-4262-9d49-55643a93805e","c_author":"Galicza Dorina","category":"itthon","description":"Korábban szinte lehetetlen volt megszólaltatni Simicska Lajost, a médiavezérről még fényképek is alig készültek, annyira elbújt a nyilvánosság elől. Február 6-án azonban borította az asztalt és a teljes független sajtónak megvillantotta, milyen változatos is a magyar nyelv.","shortLead":"Korábban szinte lehetetlen volt megszólaltatni Simicska Lajost, a médiavezérről még fényképek is alig készültek...","id":"20250206_G-nap-Simicska-Lajos-idorend-nosztalgia","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/15b4138d-df8f-4262-9d49-55643a93805e.jpg","index":0,"item":"f1e17d67-e8ce-4a72-8a88-319117b2191e","keywords":null,"link":"/itthon/20250206_G-nap-Simicska-Lajos-idorend-nosztalgia","timestamp":"2025. február. 06. 18:51","title":"Ön mire emlékszik a G-napból? Idézze fel velünk az eseményeket időrendben!","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e4793d78-b04a-40a4-bd34-d38a4352ca4a","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Lesz Tűz van, babám!, Hair és Amadeus is.","shortLead":"Lesz Tűz van, babám!, Hair és Amadeus is.","id":"20250207_egymast-erik-a-Milos-Forman-filmek-a-Puskinban","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/e4793d78-b04a-40a4-bd34-d38a4352ca4a.jpg","index":0,"item":"8dcc2548-a4f6-43b2-8767-79d2fac0131d","keywords":null,"link":"/kultura/20250207_egymast-erik-a-Milos-Forman-filmek-a-Puskinban","timestamp":"2025. február. 07. 11:23","title":"Örömhír minden filmrajongónak: egymást érik a Milos Forman-filmek a Puskinban!","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"960160cd-7731-404d-beb8-eecdd12c779d","c_author":"Balizs Benedek","category":"sport","description":"Kiütéssel nyert a Liverpool és bejutott az angol Ligakupa döntőjébe.","shortLead":"Kiütéssel nyert a Liverpool és bejutott az angol Ligakupa döntőjébe.","id":"20250206_szoboszlai-dominik-gol-liverpool-fc-angol-ligakupa-elodonto-osztalyzat-ertekeles-nemzetkozi-sajto-tottenham","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/960160cd-7731-404d-beb8-eecdd12c779d.jpg","index":0,"item":"fb545268-4e9b-44da-bdcf-f8ed8e4d28fa","keywords":null,"link":"/sport/20250206_szoboszlai-dominik-gol-liverpool-fc-angol-ligakupa-elodonto-osztalyzat-ertekeles-nemzetkozi-sajto-tottenham","timestamp":"2025. február. 06. 23:51","title":"„A csodálatos magyar sziporkázó játéka” – több külföldi lapnál is az elődöntő legjobbja volt a szép gólt szerző Szoboszlai Dominik – videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]