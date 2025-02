Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

[{"available":true,"c_guid":"2fa667f9-8915-4c3e-bb79-12698047d43e","c_author":"Sztupa Melitta Boglárka","category":"kultura","description":"Mi lehet nehezebb annál, mint rájönni, hogy egy kapcsolat megromlásában nemcsak a másik fél, de mi is hibásak lehetünk? Talán csak elfogadni azt, hogy ennek ellenére megérdemeljük a szeretetet. Erről is szól a Szerethető című norvég film.","shortLead":"Mi lehet nehezebb annál, mint rájönni, hogy egy kapcsolat megromlásában nemcsak a másik fél, de mi is hibásak lehetünk...","id":"20250208_Szeretheto-filmkritika","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/2fa667f9-8915-4c3e-bb79-12698047d43e.jpg","index":0,"item":"d142f798-c81d-4a37-9ee6-e99fef8199bb","keywords":null,"link":"/kultura/20250208_Szeretheto-filmkritika","timestamp":"2025. február. 08. 09:00","title":"Ki magához nem jó, mást sem szerethet – kritika a Szerethető című filmről","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6df06d48-84f5-4318-9724-fe0a900c715b","c_author":"HVG","category":"tudomany","description":"A Google üzenetküldője váltja a Samsung sajátját, a cég már meg is kezdte az app nyugdízajását.","shortLead":"A Google üzenetküldője váltja a Samsung sajátját, a cég már meg is kezdte az app nyugdízajását.","id":"20250207_samsung-uzenetek-messages-megszunes-kivezetes-android","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/6df06d48-84f5-4318-9724-fe0a900c715b.jpg","index":0,"item":"e13b64be-b9c4-44e0-b8cb-50680f3b5a97","keywords":null,"link":"/tudomany/20250207_samsung-uzenetek-messages-megszunes-kivezetes-android","timestamp":"2025. február. 07. 08:03","title":"Ha Samsung telefonja van, akkor tudjon róla: végleg megszűnik az egyik népszerű app","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d565bedc-895a-44d7-b377-27d2fcf4199f","c_author":"HVG Extra Pszichológia","category":"elet.pszichologiamagazin","description":"A cím a manapság egyre népszerűbb „belső ökológia” mozgalom alapszabálya. De hogyan kezdjünk a rendrakáshoz, kiselejtezéshez? Kívülről vagy belülről induljunk? Hogyan alakítsunk ki egészséges kapcsolatokat tárgyakkal és emberekkel?","shortLead":"A cím a manapság egyre népszerűbb „belső ökológia” mozgalom alapszabálya. De hogyan kezdjünk a rendrakáshoz...","id":"20250207_Amiben-nem-vagyunk-biztosak-hogy-szuksegunk-van-ra-arra-biztosan-nincs-szuksegunk","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/d565bedc-895a-44d7-b377-27d2fcf4199f.jpg","index":0,"item":"37da118f-fd34-4369-a5ac-cd4e5f0bbddc","keywords":null,"link":"/pszichologiamagazin/20250207_Amiben-nem-vagyunk-biztosak-hogy-szuksegunk-van-ra-arra-biztosan-nincs-szuksegunk","timestamp":"2025. február. 07. 08:46","title":"Amiben nem vagyunk biztosak, hogy szükségünk van rá, arra biztosan nincs szükségünk","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4391c760-2651-47f2-898a-9b6c5bb53813","c_author":"Bábel Vilmos - Bokros Dorottya","category":"itthon","description":"A miniszterelnök-helyettes rajong Afrikáért, valamint reméli, hogy Bayer Zsolt összeszedi magát és lediplomázik. Csütörtökön megnyílt a 31. FeHoVa Fegyver, Horgászat, Vadászat Nemzetközi Kiállítás a Hungexpón, ahol rendszeresen megjelenik a NER vadászó elitje is. Őket kérdeztük a vadászati szokásaikról, a többi látogatót meg róluk. Videóriport.","shortLead":"A miniszterelnök-helyettes rajong Afrikáért, valamint reméli, hogy Bayer Zsolt összeszedi magát és lediplomázik...","id":"20250207_fehova-vadaszat-semjen-zsolt-bayer-zsolt-interju-ebx","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/4391c760-2651-47f2-898a-9b6c5bb53813.jpg","index":0,"item":"d0af82e4-d262-47dc-866e-2173c3716e1c","keywords":null,"link":"/itthon/20250207_fehova-vadaszat-semjen-zsolt-bayer-zsolt-interju-ebx","timestamp":"2025. február. 07. 09:40","title":"Semjén Zsolt fél egyre bevert két pálinkát, majd elmondta, hogy ő vagy Bayer Zsolt a jobb vadász","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f74ff539-b31a-4d75-9ad3-4b3821d26573","c_author":"HVG","category":"elet","description":"A kerület alpolgármestere kiakadt a döntésen, szerinte egy hétköznapi állampolgárral nem így jártak volna el.","shortLead":"A kerület alpolgármestere kiakadt a döntésen, szerinte egy hétköznapi állampolgárral nem így jártak volna el.","id":"20250207_delhusa-gjon-rendorigazolvany-nyomozas-megszuntetes","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/f74ff539-b31a-4d75-9ad3-4b3821d26573.jpg","index":0,"item":"d479658d-a2a9-479a-8881-99648e5d967a","keywords":null,"link":"/elet/20250207_delhusa-gjon-rendorigazolvany-nyomozas-megszuntetes","timestamp":"2025. február. 07. 18:22","title":"Megszüntették az eljárást a rendőrigazolványnak látszó iratot lobogtató Delhusa Gjon ellen","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b38bcc24-ccd9-4c9b-9bd6-a793a307c0bb","c_author":"HVG","category":"tudomany","description":"Kínán kívül a világ legnagyobb teljesítményű szélerőműve Dánia partjainál termelhet majd elektromos áramot, de a világ más részére is gyártana belőle a Siemens.","shortLead":"Kínán kívül a világ legnagyobb teljesítményű szélerőműve Dánia partjainál termelhet majd elektromos áramot, de a világ...","id":"20250206_siemes-szelturbina-szeleromu-rekord","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/b38bcc24-ccd9-4c9b-9bd6-a793a307c0bb.jpg","index":0,"item":"a2de3f6c-0ea6-46db-8529-89797be3c8d4","keywords":null,"link":"/tudomany/20250206_siemes-szelturbina-szeleromu-rekord","timestamp":"2025. február. 06. 19:03","title":"Világrekorder szélturbinát épített a Siemens, 280 méteres lapátokat forgathat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"de771bfe-1426-4f5a-8367-4c6642613973","c_author":"Ford KKE Kft.","category":"brandchannel","description":"Egy életvitelszerűen autózó embert kérdeztünk az úton tapasztalható legjobb és legrosszabb helyzetekről, illetve arról, hogyan lehet ép ésszel megúszni a közlekedést a nagyvárosban. ","shortLead":"Egy életvitelszerűen autózó embert kérdeztünk az úton tapasztalható legjobb és legrosszabb helyzetekről, illetve arról...","id":"20241217_fordmagyarorszag_Ford_Puma_vezetestechnika_autovezetes","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/de771bfe-1426-4f5a-8367-4c6642613973.jpg","index":0,"item":"5ffb32e9-2406-483d-b368-d0b6f73d0bc4","keywords":null,"link":"/brandchannel/20241217_fordmagyarorszag_Ford_Puma_vezetestechnika_autovezetes","timestamp":"2025. február. 06. 13:30","title":"Hogyan lehet ép ésszel megúszni a közlekedést a nagyvárosban?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":true,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":true,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":"Ford Közép- és Kelet-Európai Kft.","c_partnerlogo":"cc7ea449-d2a8-423d-ac2e-cc71c2f7b6d5","c_partnertag":""},{"available":true,"c_guid":"a74ff602-598e-41e6-8e76-cd3bda1c0fde","c_author":"HVG","category":"itthon","description":"A magas infláció mellett nagyon megugrott az inflációkövető átvételi ár, úgyhogy a kormány öt évre felfüggesztette az inflációkövetést.","shortLead":"A magas infláció mellett nagyon megugrott az inflációkövető átvételi ár, úgyhogy a kormány öt évre felfüggesztette...","id":"20250207_Inflacios-extraprofit-miatt-tett-keresztbe-a-kormany-egyik-naprol-a-masikra-sok-napelemesnek","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/a74ff602-598e-41e6-8e76-cd3bda1c0fde.jpg","index":0,"item":"bb373e8c-67d5-4cde-8931-66486d77db68","keywords":null,"link":"/itthon/20250207_Inflacios-extraprofit-miatt-tett-keresztbe-a-kormany-egyik-naprol-a-masikra-sok-napelemesnek","timestamp":"2025. február. 07. 13:56","title":"Inflációs „extraprofit” miatt tett keresztbe a kormány egyik napról a másikra sok napelemesnek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]