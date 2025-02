2022-ben indította el TikTok-csatornáját Evelyn Miller, aki azzal szerzett ismertséget magának a videómegosztó platformon, hogy egyetlen, valóban különleges témáról gyárt tartalmat: arról, hogy két vaginája van.

Bár a csatorna elsősorban nem edukatív, inkább szórakoztató tartalmakkal van tele, egy korábbi videóban, amelyet a LadBible szúrt most ki, megválaszolja a leggyakoribb kérdéseket, amiket követői feltesznek neki.

Hogy néz ki?

Miller leggyakrabban egy szempárhoz vagy egy puskacsőhöz hasonlítja a nemi szervét videóiban, de mint mondja, első ránézésre ugyanúgy néz ki, mint a legtöbb nő, neki is egy szeméremnyílása van. Hüvelye azonban már kettő van, ezek egymás mellett helyezkednek el, ráadásul a belső nemi szervei is duplikálódtak. Vagyis két méhnyaka és két méhe is van, melyekhez mindkét oldalon egy-egy petefészek tartozik.

Hogyan lehetséges ez? A rendellenesség tudományos neve uterus didelphys, magzati korban alakul ki, mégpedig úgy, hogy a két cső, amelyek összekapcsolódásával létrejön a méh, nem forr teljesen össze, így duplázódnak a szervek.

Rögtön az egyik első általa megosztott képen Evelyn Miller meg is mutatja, hogyan nézett ki két méhe egyik szülésekor – ez ugyanis egy másik kérdés, ami sokakat foglalkoztat.

Tud duplán terhes lenni?

Igen, tud. Mint mondja, minden női szerve működik, így fizikailag kialakulhat egyszerre két terhessége, egy korábbi videójában beszélt is róla, hogy diagnózisa felállításakor is ez volt a helyzet. Állítása szerint biológiailag az is lehetséges lenne, hogy két különböző apától legyen várandós egyszerre, de rövid az az időablak (nagyjából az első terhesség első 3-4 hete), amikor a másik méhben is kialakulhat a terhesség. Vaginálisan azonban nem tud szülni, két gyerekét császármetszéssel hozta világra.

Akkor havonta kétszer menstruál?

„Ez talán a legnagyobb hátrány” – mondja Miller a videóban ciklusáról és hozzáteszi, a két havi vérzése között 4-5 nap eltolódás van. Így időnként az is előfordul, hogy egyszerre két tampont kell felhelyeznie, egyet-egyet a két hüvelybe.

Na de hogy tud szexelni?

Bár intim részletekbe nem bocsátkozik, annyit azért elárul, az együttlét más érzés mindkét fél számára, mint egy átlagos helyzetben. Magyarázatként hozzáteszi, a hüvelyei más szögben, kicsit kifelé állnak, a behatolás azonban mindkét oldalon lehetséges.