Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

Chrome 61+, Firefox 57+, Safari 10.1+ Köszönjük, hogy feliratkozott! Hoppá! Valami hiba történt a feliratkozás során, az oldal frissítése után kérjük próbálja meg újra a fejlécben található csengő ikonnal. A böngészőjében az értesítés funkció le van tiltva! Ha értesítéseket szeretne, kérjük engedélyezze a böngésző beállításai között, majd az oldal frissítése után kérjük próbálja meg újra a fejlécben található csengő ikonnal.

[{"available":true,"c_guid":"32f8eb20-8654-42c3-895a-0b42f4f96bdb","c_author":"HVG","category":"cegauto","description":"Közel félmillió forintot fizethet miatta.","shortLead":"Közel félmillió forintot fizethet miatta.","id":"20250213_130-cal-robogott-Porsche-Sarospatakon","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/32f8eb20-8654-42c3-895a-0b42f4f96bdb.jpg","index":0,"item":"6d9c5e89-48fc-4164-89ea-74ad199bca46","keywords":null,"link":"/cegauto/20250213_130-cal-robogott-Porsche-Sarospatakon","timestamp":"2025. február. 13. 12:50","title":"40-es táblánál 130-cal robogott a szlovák Porsche Sárospatakon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4be6bc8c-4a00-4db6-8156-213077df2000","c_author":"HVG","category":"vilag","description":"Gömbbombát, bokszert, késeket és lőszereket is találtak a lakásán. ","shortLead":"Gömbbombát, bokszert, késeket és lőszereket is találtak a lakásán. ","id":"20250213_21-eves-szelsojobboldali-ferfi-tervezett-merenyletet-egy-brandenburgi-menekultszallas-ellen","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/4be6bc8c-4a00-4db6-8156-213077df2000.jpg","index":0,"item":"d5080412-d812-4b23-89c6-d9089fa69f3e","keywords":null,"link":"/vilag/20250213_21-eves-szelsojobboldali-ferfi-tervezett-merenyletet-egy-brandenburgi-menekultszallas-ellen","timestamp":"2025. február. 13. 20:19","title":"21 éves szélsőjobboldali férfi tervezett merényletet egy brandenburgi menekültszállás ellen, de időben elfogták","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1d944c85-ee95-4d3f-94e8-fbe5100b8f1b","c_author":"HVG","category":"cegauto","description":"A német gyártó legújabb Dakar tematikájú modellje várhatóan 541 lóerős hibrid hajtáslánccal támad.","shortLead":"A német gyártó legújabb Dakar tematikájú modellje várhatóan 541 lóerős hibrid hajtáslánccal támad.","id":"20250213_erosebb-uj-911-dakar-sportkocsival-lepi-meg-a-rajongokat-a-porsche","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/1d944c85-ee95-4d3f-94e8-fbe5100b8f1b.jpg","index":0,"item":"afdf3a53-4e41-40d8-a980-e7584c0d748d","keywords":null,"link":"/cegauto/20250213_erosebb-uj-911-dakar-sportkocsival-lepi-meg-a-rajongokat-a-porsche","timestamp":"2025. február. 13. 06:41","title":"Erősebb új 911 Dakar sportkocsival lepi meg a rajongókat a Porsche","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"45e3e3dc-0efd-42c3-9dd4-b5906cca9ce5","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Magyar Levente állítása szerint azért utazott az ukrán fővárosba, hogy számon kérje az ukrán vezetésen, hogy „aktívan finanszíroz és támogat olyan akciókat, amelyek a magyar kormány bel- és külpolitikai térben való lejáratására irányulnak”.","shortLead":"Magyar Levente állítása szerint azért utazott az ukrán fővárosba, hogy számon kérje az ukrán vezetésen, hogy „aktívan...","id":"20250212_Kijevbe-utazott-a-Kulgazdasagi-es-Kulugyminiszterium-parlamenti-allamtitkara","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/45e3e3dc-0efd-42c3-9dd4-b5906cca9ce5.jpg","index":0,"item":"ff8459e4-5555-486c-b2bd-6f2304e36e46","keywords":null,"link":"/itthon/20250212_Kijevbe-utazott-a-Kulgazdasagi-es-Kulugyminiszterium-parlamenti-allamtitkara","timestamp":"2025. február. 12. 12:06","title":"Kijevbe utazott a külügyminisztérium parlamenti államtitkára, hogy arról érdeklődjön, miért költenek pénzt a magyar kormány lejáratására","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7ef2ea27-e022-47ab-a352-f6c22a02eeb3","c_author":"HVG","category":"kkv","description":"A német autógyártó 1900 munkahelyet szüntet meg.","shortLead":"A német autógyártó 1900 munkahelyet szüntet meg.","id":"20250213_Tomeges-leepitesek-kezdodnek-a-Porsche-nel","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/7ef2ea27-e022-47ab-a352-f6c22a02eeb3.jpg","index":0,"item":"28c38bcc-4b61-48ac-83fc-7bb3384b5e00","keywords":null,"link":"/kkv/20250213_Tomeges-leepitesek-kezdodnek-a-Porsche-nel","timestamp":"2025. február. 13. 19:56","title":"Döcög a Porsche, tömeges leépítések jönnek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"05ac36a8-2f65-4f1d-87fa-f630a4729b57","c_author":"HVG","category":"itthon","description":"A 21 éves nő könnyű, nyolc napon belül gyógyuló sérülést szenvedett.","shortLead":"A 21 éves nő könnyű, nyolc napon belül gyógyuló sérülést szenvedett.","id":"20250212_xviii-kerulet-dohanybolt-keseles","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/05ac36a8-2f65-4f1d-87fa-f630a4729b57.jpg","index":0,"item":"87abc203-2ad6-443c-a295-5dcfec31d2ae","keywords":null,"link":"/itthon/20250212_xviii-kerulet-dohanybolt-keseles","timestamp":"2025. február. 12. 17:44","title":"„Meg akarta ijeszteni” áldozatát a dohánybolti késelő, mert szerelmes belé","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d8e88e5f-f619-46d8-8065-2a484305aef0","c_author":"HVG","category":"tudomany","description":"A YouTube 2026-ban vezetheti be világszerte azt az új eszközét, ami a gépi tanulásra építve igyekezne kiszűrni a platformon a fiatalkorú felhasználókat.","shortLead":"A YouTube 2026-ban vezetheti be világszerte azt az új eszközét, ami a gépi tanulásra építve igyekezne kiszűrni...","id":"20250213_youtube-gyerekek-fiatalkoru-felhasznalok-eletkor-azonositas","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/d8e88e5f-f619-46d8-8065-2a484305aef0.jpg","index":0,"item":"f77b6392-c541-4e30-9d2f-2aff9c8af873","keywords":null,"link":"/tudomany/20250213_youtube-gyerekek-fiatalkoru-felhasznalok-eletkor-azonositas","timestamp":"2025. február. 13. 13:03","title":"Jön a YouTube nagy újítása, végleg kiszűrné a gyerekeket a platformon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"12c090bb-e23a-44c7-b5b9-8b41817c0cef","c_author":"HVG","category":"itthon","description":"A most érettségi előtt álló fiút letartóztatták.","shortLead":"A most érettségi előtt álló fiút letartóztatták.","id":"20250213_erdi-diler-elfogas","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/12c090bb-e23a-44c7-b5b9-8b41817c0cef.jpg","index":0,"item":"b030e030-3f74-4394-b0d3-7c14a142f7c8","keywords":null,"link":"/itthon/20250213_erdi-diler-elfogas","timestamp":"2025. február. 13. 13:59","title":"Tízévesen kezdett füvet árulni az érdi díler, nagykorú lett, mire elfogták","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]