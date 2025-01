Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

Chrome 61+, Firefox 57+, Safari 10.1+ Köszönjük, hogy feliratkozott! Hoppá! Valami hiba történt a feliratkozás során, az oldal frissítése után kérjük próbálja meg újra a fejlécben található csengő ikonnal. A böngészőjében az értesítés funkció le van tiltva! Ha értesítéseket szeretne, kérjük engedélyezze a böngésző beállításai között, majd az oldal frissítése után kérjük próbálja meg újra a fejlécben található csengő ikonnal.

[{"available":true,"c_guid":"ed6e97f9-4434-42d2-8d24-5423b72067bf","c_author":"HVG","category":"itthon","description":"Két tűzeset is történt vasárnap este Pest megyében.","shortLead":"Két tűzeset is történt vasárnap este Pest megyében.","id":"20250119_tuzeset-godollo-veroce","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/ed6e97f9-4434-42d2-8d24-5423b72067bf.jpg","index":0,"item":"cda53d0d-0d0f-47ca-9689-bb2d860f0aee","keywords":null,"link":"/itthon/20250119_tuzeset-godollo-veroce","timestamp":"2025. január. 19. 21:09","title":"Gödöllőn egy autó, Verőcén egy faház lángolt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"15beeca8-9d3d-4e8c-a9a1-2cb62db96806","c_author":"HVG","category":"itthon","description":"Elvitelre – a podcast, amelyben a hét legjobb HVG hetilapos és hvg360-as anyagaiból válogatunk. Csak indítsa el a háttérben és hallgassa meg szerzőink legjobb írásait! A héten: magyar Covid, lengyel fákjú. ","shortLead":"Elvitelre – a podcast, amelyben a hét legjobb HVG hetilapos és hvg360-as anyagaiból válogatunk. Csak indítsa el...","id":"20250119_Elvitelre-102-nyunyoka-politikai-menekultek-Lengyelorszag-Covid-Magyarorszag-podcast","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/15beeca8-9d3d-4e8c-a9a1-2cb62db96806.jpg","index":0,"item":"aece5884-d2c7-4eb0-867a-bf0b0062951b","keywords":null,"link":"/itthon/20250119_Elvitelre-102-nyunyoka-politikai-menekultek-Lengyelorszag-Covid-Magyarorszag-podcast","timestamp":"2025. január. 19. 06:00","title":"Elvitelre #102: Vasalt nyunyóka és a politikai menekültek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5ebdb73a-8323-4381-8167-f39018643b56","c_author":"Ligeti Nagy Tamás","category":"360","description":"A modern képzőművészet valamennyi jelentős stílusa tündöklésének részese volt, sőt: a legjelentősebbeket maga formálhatta 98 életéve alatt. A bécsi Albertina múzeum kiállítása Marc Chagall szentélye.","shortLead":"A modern képzőművészet valamennyi jelentős stílusa tündöklésének részese volt, sőt: a legjelentősebbeket maga...","id":"20250119_hvg-kiserleti-oroklet-marc-chagall_kiallitas-albertina","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/5ebdb73a-8323-4381-8167-f39018643b56.jpg","index":0,"item":"be50cda4-380b-47d6-949f-2ef2e922c8c4","keywords":null,"link":"/360/20250119_hvg-kiserleti-oroklet-marc-chagall_kiallitas-albertina","timestamp":"2025. január. 19. 13:30","title":"Út a gyönyör labirintusába – Chagall a bécsi Albertinában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c813742e-ec81-4013-897c-f0929ed6b6ca","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Az alkoholfüggőségével küzdő színész négy nehéz éven van túl. ","shortLead":"Az alkoholfüggőségével küzdő színész négy nehéz éven van túl. ","id":"20250120_Molnar-Gusztav-rehab-kezeles-munka","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/c813742e-ec81-4013-897c-f0929ed6b6ca.jpg","index":0,"item":"b370a78c-3c6f-41f7-a1f8-0b85f98b0f45","keywords":null,"link":"/elet/20250120_Molnar-Gusztav-rehab-kezeles-munka","timestamp":"2025. január. 20. 11:05","title":"Molnár Gusztáv: Négy színházi bemutatóm lesz az évadban, márciustól színészmesterséget oktatok","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b675e436-e563-453c-996c-6edb81b5d6b9","c_author":"hvg360","category":"360","description":"Szijjártó Péter 2019 nyarán jelentette be, hogy Magyarország egy 300 méteres partszakasszal rendelkező 32 hektáros területet vásárolt Triesztben. Az Átlátszó kérésére 2024 november közepén a projektcég, az Adria Port Zrt. megküldte a trieszti kikötő hatástanulmányát. Egy gond akadt, a 192 oldalból 167-et teljesen, 7-et pedig részlegesen kisatíroztak, így tűnt fel például egy kubista gőzmozdony is a dokumentumban. ","shortLead":"Szijjártó Péter 2019 nyarán jelentette be, hogy Magyarország egy 300 méteres partszakasszal rendelkező 32 hektáros...","id":"20250118_duma-aktual-trieszti-kikoto","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/b675e436-e563-453c-996c-6edb81b5d6b9.jpg","index":0,"item":"c9ab699a-1bcf-4ad1-acd1-0a37071cd1ab","keywords":null,"link":"/360/20250118_duma-aktual-trieszti-kikoto","timestamp":"2025. január. 18. 19:30","title":"Duma Aktuál: Kubista négyszögek mögé rejtették a trieszti kikötő terveit","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fe7cd71f-fc53-4599-98bd-ca8f0a29f442","c_author":"HVG","category":"elet","description":"Jártunk már mi is jó lemezboltokban, tudjuk, milyen az – reagált a Bródy Sándor utcai lemezbolt arra, hogy a Financial Times beválogatta őket a világ legjobb lemezboltjai közé.","shortLead":"Jártunk már mi is jó lemezboltokban, tudjuk, milyen az – reagált a Bródy Sándor utcai lemezbolt arra, hogy a Financial...","id":"20250119_Vilaghires-lett-egy-budapesti-lemezbolt-de-ok-csak-nevetnek-ezen","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/fe7cd71f-fc53-4599-98bd-ca8f0a29f442.jpg","index":0,"item":"d3e7909b-073c-46ee-a990-3da4aec39abf","keywords":null,"link":"/elet/20250119_Vilaghires-lett-egy-budapesti-lemezbolt-de-ok-csak-nevetnek-ezen","timestamp":"2025. január. 19. 08:36","title":"Világhíres lett egy budapesti lemezbolt, de ők csak nevetnek ezen","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"06e4b0fc-511c-4044-a31b-725320f216a2","c_author":"HVG","category":"elet","description":"Az biztos, hogy van egy babakocsija, amit tol.","shortLead":"Az biztos, hogy van egy babakocsija, amit tol.","id":"20250119_Henry-Cavill-apa-lett","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/06e4b0fc-511c-4044-a31b-725320f216a2.jpg","index":0,"item":"703ad1cc-81c1-4f41-8c36-ca5f12952752","keywords":null,"link":"/elet/20250119_Henry-Cavill-apa-lett","timestamp":"2025. január. 19. 08:45","title":"Henry Cavill apa lett","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6f224e9c-7e4a-4aa0-8cb7-6e2119c49d5e","c_author":"HVG","category":"cegauto","description":"Vázoljuk, hogy jelenleg mely elektromos autók a legtakarékosabb működésűek.","shortLead":"Vázoljuk, hogy jelenleg mely elektromos autók a legtakarékosabb működésűek.","id":"20250120_toplista-ezek-most-a-legkisebb-fogyasztasu-villanyautok","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/6f224e9c-7e4a-4aa0-8cb7-6e2119c49d5e.jpg","index":0,"item":"4fdb4f35-f01b-4cb8-99c0-cafba467c9bd","keywords":null,"link":"/cegauto/20250120_toplista-ezek-most-a-legkisebb-fogyasztasu-villanyautok","timestamp":"2025. január. 20. 07:21","title":"Toplista: ezek most a legkisebb fogyasztású villanyautók","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]