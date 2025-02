Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

Chrome 61+, Firefox 57+, Safari 10.1+ Köszönjük, hogy feliratkozott! Hoppá! Valami hiba történt a feliratkozás során, az oldal frissítése után kérjük próbálja meg újra a fejlécben található csengő ikonnal. A böngészőjében az értesítés funkció le van tiltva! Ha értesítéseket szeretne, kérjük engedélyezze a böngésző beállításai között, majd az oldal frissítése után kérjük próbálja meg újra a fejlécben található csengő ikonnal.

[{"available":true,"c_guid":"dc06e68c-fcd5-4712-84c9-7f7015909b7f","c_author":"HVG","category":"kkv","description":"Budapesten és Maroshegy közelében ütöttek el embert a MÁV szerelvényei, az érintett vonalakon késésekre kell számítani.","shortLead":"Budapesten és Maroshegy közelében ütöttek el embert a MÁV szerelvényei, az érintett vonalakon késésekre kell számítani.","id":"20250224_MAV-gazolas-vasut-kesesek","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/dc06e68c-fcd5-4712-84c9-7f7015909b7f.jpg","index":0,"item":"f90d0095-3245-4c33-b66f-ee4ab8b00aa6","keywords":null,"link":"/kkv/20250224_MAV-gazolas-vasut-kesesek","timestamp":"2025. február. 24. 07:26","title":"Két vasúti gázolás is történt hajnalban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d18ae6fe-b220-4f06-a7b5-ccf956556e8d","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az egyetemi tanár, aki a frontot is megjárta, az ukrajnai orosz invázió harmadik évfordulóján vette át a pozíciót. ","shortLead":"Az egyetemi tanár, aki a frontot is megjárta, az ukrajnai orosz invázió harmadik évfordulóján vette át a pozíciót. ","id":"20250225_Megerkezett-Budapestre-Sandor-Fegyir-Ukrajna-uj-budapesti-nagykovete","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/d18ae6fe-b220-4f06-a7b5-ccf956556e8d.jpg","index":0,"item":"ca9d6438-d189-4ede-9955-e7393a9d823e","keywords":null,"link":"/itthon/20250225_Megerkezett-Budapestre-Sandor-Fegyir-Ukrajna-uj-budapesti-nagykovete","timestamp":"2025. február. 25. 11:54","title":"Megérkezett Budapestre Sándor Fegyir, Ukrajna új budapesti nagykövete","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"aef15c2d-bcfa-458e-bf11-3e257f347777","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Kisgyerekként a pénzzel először arany formájában találkozunk az animációs meséknek köszönhetően, később azonban elfelejtjük az aranyat, mint befektetési lehetőség. ","shortLead":"Kisgyerekként a pénzzel először arany formájában találkozunk az animációs meséknek köszönhetően, később azonban...","id":"20250224_Ugorjunk-fejest-az-aranyba-befektetes-podcast-Kasszakulcs","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/aef15c2d-bcfa-458e-bf11-3e257f347777.jpg","index":0,"item":"7ce36836-feb3-4c2e-8b24-c2cf235ff598","keywords":null,"link":"/gazdasag/20250224_Ugorjunk-fejest-az-aranyba-befektetes-podcast-Kasszakulcs","timestamp":"2025. február. 24. 06:00","title":"Ugorjunk fejest az aranyba? - Kasszakulcs","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0e1f1c94-2167-4359-88c3-28d422ed0975","c_author":"HVG","category":"tudomany","description":"Döbbenetes eredményre jutott egy friss kutatás: az emberek csupán 0,1 százaléka tudja megállapítani egy képről vagy videóról, hogy az valódi, vagy a mesterséges intelligenciával generált deepfake.","shortLead":"Döbbenetes eredményre jutott egy friss kutatás: az emberek csupán 0,1 százaléka tudja megállapítani egy képről vagy...","id":"20250224_deepfake-tartalmak-felismerese-mesterseges-intelligencia-kutatas-eredmenyek","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/0e1f1c94-2167-4359-88c3-28d422ed0975.jpg","index":0,"item":"527888f9-1068-4ad5-9da2-16c824aaa82b","keywords":null,"link":"/tudomany/20250224_deepfake-tartalmak-felismerese-mesterseges-intelligencia-kutatas-eredmenyek","timestamp":"2025. február. 24. 08:03","title":"Az emberek 99,9%-a nem ismeri fel ezt a veszélyt, pedig nagyon súlyos következményei lehetnek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"cb649f34-bf06-4542-8ace-58f78bd15d42","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A légszennyezés továbbra is komoly problémát jelent Kínában, amely nemcsak az emberek életminőségét, hanem a gazdaságot is befolyásolja.","shortLead":"A légszennyezés továbbra is komoly problémát jelent Kínában, amely nemcsak az emberek életminőségét, hanem a gazdaságot...","id":"20250225_Kina-megszuntetne-a-legszennyezettseget-2025","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/cb649f34-bf06-4542-8ace-58f78bd15d42.jpg","index":0,"item":"c099be8d-48c2-4c4b-b86f-83a82e6365a3","keywords":null,"link":"/elet/20250225_Kina-megszuntetne-a-legszennyezettseget-2025","timestamp":"2025. február. 25. 10:31","title":"Folytatódik a kék égért vívott harc Kínában, idén teljesen felszámolnák a súlyos légszennyezést","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b00ca776-116d-4c6a-87e2-8936a97111eb","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"2024-ben 22 milliárd eurót fizettek a tagállamok az orosz gázért, Ukrajna három milliárd euróval kevesebb támogatást kapott.","shortLead":"2024-ben 22 milliárd eurót fizettek a tagállamok az orosz gázért, Ukrajna három milliárd euróval kevesebb támogatást...","id":"20250224_Az-EU-tobb-penzert-vesz-orosz-gazt-es-olajat-mint-amennyivel-az-ukranokat-tamogatja","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/b00ca776-116d-4c6a-87e2-8936a97111eb.jpg","index":0,"item":"00801d12-96c5-4c87-989a-835b5711ab51","keywords":null,"link":"/gazdasag/20250224_Az-EU-tobb-penzert-vesz-orosz-gazt-es-olajat-mint-amennyivel-az-ukranokat-tamogatja","timestamp":"2025. február. 24. 07:20","title":"Az EU több pénzért vett tavaly orosz gázt és olajat, mint amennyivel az ukránokat támogatta","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fc916211-b319-4f79-8496-c22b102e3b9e","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"A színésznő az empátia fontosságát hangsúlyozta a beszédében, amit életműdíja átvételekor mondott, és Donald Trump elnökségére is utalt. ","shortLead":"A színésznő az empátia fontosságát hangsúlyozta a beszédében, amit életműdíja átvételekor mondott, és Donald Trump...","id":"20250224_Jane-Fonda-woke-mozgalom-Donald-Trump-SAG-beszed","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/fc916211-b319-4f79-8496-c22b102e3b9e.jpg","index":0,"item":"b98feba4-8828-4d69-bab4-40683efcb7c3","keywords":null,"link":"/kultura/20250224_Jane-Fonda-woke-mozgalom-Donald-Trump-SAG-beszed","timestamp":"2025. február. 24. 11:50","title":"Jane Fonda szerint „a woke annyit jelent, hogy törődsz mások érzéseivel”","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"40df24e6-3cee-410b-8828-7ae17b339872","c_author":"Remifemin Plus","category":"brandchannel","description":"Ahány nő, annyiféle élet, szokás, test és tűrőképesség. A változókori tünetek – habár jellemzően azonosak – megélése egyénenként változó lehet: kit így, kit úgy, kit jobban, kit kevésbé viselnek meg. Egy biztos, a test változásaira mindenkinek érdemes tudatosan felkészülnie. Mutatjuk, hogyan.","shortLead":"Ahány nő, annyiféle élet, szokás, test és tűrőképesség. A változókori tünetek – habár jellemzően azonosak – megélése...","id":"20250129_Valtozni-a-valtozokorban-remifemin","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/40df24e6-3cee-410b-8828-7ae17b339872.jpg","index":0,"item":"1f064fcd-3835-41e8-9539-f526d60a0389","keywords":null,"link":"/brandchannel/20250129_Valtozni-a-valtozokorban-remifemin","timestamp":"2025. február. 24. 07:30","title":"Változni a változókorban: fontos és elkerülhetetlen","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":true,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":true,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":"Remifemin Plus","c_partnerlogo":"01fbafc5-53c4-42c6-a681-eea34113376e","c_partnertag":""}]