[{"available":true,"c_guid":"1174090f-0285-4039-8eca-1641058365ff","c_author":"Balla István","category":"360","description":"Korábban ezt a tárca háttérintézménye is rossz ötletnek tartotta, a Belügyminisztérium mégis osztályozná a kompetenciaméréseket. Mit szólnak ehhez a tanárok? Hogyan tudnák elérni, hogy ne legyen a diákok számára túl rossz egy ilyen lépés?","shortLead":"Korábban ezt a tárca háttérintézménye is rossz ötletnek tartotta, a Belügyminisztérium mégis osztályozná...","id":"20250227_hvg-oktatas-kompetenciameres-vita-jegyre-megy","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/1174090f-0285-4039-8eca-1641058365ff.jpg","index":0,"item":"67853f18-33cb-4a52-aaae-8dd59bdba53e","keywords":null,"link":"/360/20250227_hvg-oktatas-kompetenciameres-vita-jegyre-megy","timestamp":"2025. február. 27. 09:30","title":"„Ha egy tanár jót akar a gyerekeknek és magának, akkor csalni fog” – mit kezdenek a pedagógusok az osztályzott kompetenciamérésekkel?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7b3298d6-3853-4e86-87a7-755e712fe15c","c_author":"HVG","category":"kultura","description":"Mama malac karakterének hangja elárulta, hogy nyáron újabb testvért kap Peppa. A bébi nevét még nem döntötték el.","shortLead":"Mama malac karakterének hangja elárulta, hogy nyáron újabb testvért kap Peppa. A bébi nevét még nem döntötték el.","id":"20250227_Peppa-malac-ujabb-testvert-kap-Mama-malac-bejelenti-terhesseget","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/7b3298d6-3853-4e86-87a7-755e712fe15c.jpg","index":0,"item":"f5ca3f25-02dd-40b7-a1cc-54a62ed030bb","keywords":null,"link":"/kultura/20250227_Peppa-malac-ujabb-testvert-kap-Mama-malac-bejelenti-terhesseget","timestamp":"2025. február. 27. 15:14","title":"Peppa malac újabb testvért kap","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"15839f87-1575-41ba-9f42-b039b9011333","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Négy-kilenc fok lehet.","shortLead":"Négy-kilenc fok lehet.","id":"20250227_idojaras-elorejelzes-meteorologia","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/15839f87-1575-41ba-9f42-b039b9011333.jpg","index":0,"item":"7a2e3550-3e12-4e7b-9669-da11b993b960","keywords":null,"link":"/itthon/20250227_idojaras-elorejelzes-meteorologia","timestamp":"2025. február. 27. 05:18","title":"Esőáztatta, borult lesz a csütörtök","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4afdf09d-95ef-4a54-9542-32158b4fd867","c_author":"HVG","category":"cegauto","description":"A gyalogos felfigyelt az érkező veszélyre, és reagált is. ","shortLead":"A gyalogos felfigyelt az érkező veszélyre, és reagált is. ","id":"20250227_gyalogos-skoda-piruett-video","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/4afdf09d-95ef-4a54-9542-32158b4fd867.jpg","index":0,"item":"867876c5-39ef-4d26-a7ef-539a011dbc73","keywords":null,"link":"/cegauto/20250227_gyalogos-skoda-piruett-video","timestamp":"2025. február. 27. 14:03","title":"Piruettel érkezett meg a zebrához a Skoda, kis híján elcsapott egy gyalogost – videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b51c27f4-0b7b-45bf-a99a-f62119460672","c_author":"HVG","category":"elet","description":"A küldetést tavaszra tűzte ki Jeff Bezos űripari cége.","shortLead":"A küldetést tavaszra tűzte ki Jeff Bezos űripari cége.","id":"20250227_katy-perry-blue-origin-noi-urmisszio","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/b51c27f4-0b7b-45bf-a99a-f62119460672.jpg","index":0,"item":"fe14053b-7387-4a8d-b68d-db92f58aba72","keywords":null,"link":"/elet/20250227_katy-perry-blue-origin-noi-urmisszio","timestamp":"2025. február. 27. 19:51","title":"Katy Perry csupa nőkből álló legénységgel utazik az űrbe","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"da918ef8-aa42-4c95-a2f4-afab9a407744","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A vatikáni sajtóiroda tájékoztatása szerint a pápa jól aludt, az orvosok azonban továbbra is óvatosak a prognózissal. ","shortLead":"A vatikáni sajtóiroda tájékoztatása szerint a pápa jól aludt, az orvosok azonban továbbra is óvatosak a prognózissal. ","id":"20250227_ferenc-papa-veseelegtelenseg-tudogyulladas-javul-az-allapota","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/da918ef8-aa42-4c95-a2f4-afab9a407744.jpg","index":0,"item":"4b3b21df-1d1f-44c2-87a7-2db51c937e7c","keywords":null,"link":"/elet/20250227_ferenc-papa-veseelegtelenseg-tudogyulladas-javul-az-allapota","timestamp":"2025. február. 27. 09:18","title":"Javul Ferenc pápa állapota","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5bb72c07-ff02-4dec-82e7-66bdafb9e10a","c_author":"HVG","category":"cegauto","description":"Jogosítványa sem volt a fiatal autósnak. ","shortLead":"Jogosítványa sem volt a fiatal autósnak. ","id":"20250227_Arokban-kotott-ki-a-bespeedezett-sofor-Veszpremnel","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/5bb72c07-ff02-4dec-82e7-66bdafb9e10a.jpg","index":0,"item":"69c9e197-286d-4e90-b8e6-4a3351c713c4","keywords":null,"link":"/cegauto/20250227_Arokban-kotott-ki-a-bespeedezett-sofor-Veszpremnel","timestamp":"2025. február. 27. 11:20","title":"Többször megpördült, majd az árokban kötött ki egy beszpídezett sofőr autója Veszprémnél","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b3864f52-cd6d-451a-a423-16053eb02b48","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Mindkettejüket holtan találták meg a Santa Fe-i otthonukban. ","shortLead":"Mindkettejüket holtan találták meg a Santa Fe-i otthonukban. ","id":"20250227_gene-hackman-halala-rendorsegi-nyomozas","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/b3864f52-cd6d-451a-a423-16053eb02b48.jpg","index":0,"item":"88fe07b2-4ea8-4d1b-ab0d-1a4105705266","keywords":null,"link":"/kultura/20250227_gene-hackman-halala-rendorsegi-nyomozas","timestamp":"2025. február. 27. 11:25","title":"Rendőrségi nyomozás zajlik Gene Hackman és felesége halála ügyében","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]