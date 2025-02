Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

Chrome 61+, Firefox 57+, Safari 10.1+ Köszönjük, hogy feliratkozott! Hoppá! Valami hiba történt a feliratkozás során, az oldal frissítése után kérjük próbálja meg újra a fejlécben található csengő ikonnal. A böngészőjében az értesítés funkció le van tiltva! Ha értesítéseket szeretne, kérjük engedélyezze a böngésző beállításai között, majd az oldal frissítése után kérjük próbálja meg újra a fejlécben található csengő ikonnal.

[{"available":true,"c_guid":"df3ae9cc-675b-4290-83d8-07873bb46cea","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Isabella Rossellini gyors felépülést kívánt a katolikus egyházfőnek.","shortLead":"Isabella Rossellini gyors felépülést kívánt a katolikus egyházfőnek.","id":"20250224_Ferenc-papa-valsagos-allapotban-korhaz-kezeles-Konklave-szereplok-SAG-dijatado-Isabella-Rossellini","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/df3ae9cc-675b-4290-83d8-07873bb46cea.jpg","index":0,"item":"665a4b3b-b69a-4968-b2fd-f127722c64b8","keywords":null,"link":"/kultura/20250224_Ferenc-papa-valsagos-allapotban-korhaz-kezeles-Konklave-szereplok-SAG-dijatado-Isabella-Rossellini","timestamp":"2025. február. 24. 09:35","title":"A Konklávé szereplői is reagáltak Ferenc pápa egészségi állapotára","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f98b919f-33f5-421a-bfbc-7797bef5b143","c_author":"Kovács István","category":"itthon","description":"Üvöltözésről is beszélt a HVG-nek Hankó Viktória pécsi önkormányzati képviselő, aki megtartja mandátumát, és függetlenként folytatja, de a Magyar Kétfarkú Kutya Pártból kilép. A párt szerint személyes konfliktusok állnak a háttérben.","shortLead":"Üvöltözésről is beszélt a HVG-nek Hankó Viktória pécsi önkormányzati képviselő, aki megtartja mandátumát, és...","id":"20250225_kutyapart-pecs-onkormanyzat-kilep-hanko-viktoria-kepviselo","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/f98b919f-33f5-421a-bfbc-7797bef5b143.jpg","index":0,"item":"bbda401f-8b9b-450b-9b31-922e0fc62560","keywords":null,"link":"/itthon/20250225_kutyapart-pecs-onkormanyzat-kilep-hanko-viktoria-kepviselo","timestamp":"2025. február. 25. 15:44","title":"Elvesztette egyetlen képviselőjét a Kutyapárt Pécsen","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"31dc80c5-651e-4fe8-a349-fe327aefbf76","c_author":"HVG","category":"cegauto","description":"A hétvégén már a változásoknak megfelelően kell erre autózni.","shortLead":"A hétvégén már a változásoknak megfelelően kell erre autózni.","id":"20250225_Video-autosok-Florian-teri-feluljaro-felujitas","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/31dc80c5-651e-4fe8-a349-fe327aefbf76.jpg","index":0,"item":"809b351d-b6ee-42aa-83e5-4566937405df","keywords":null,"link":"/cegauto/20250225_Video-autosok-Florian-teri-feluljaro-felujitas","timestamp":"2025. február. 25. 10:10","title":"Videó: Erre számíthanak hónapokig az autósok a Flórián téren","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"967c3923-567b-406c-a93c-4d03485877fc","c_author":"HVG","category":"elet","description":"A Huszti testvérek halotti bizonyítványában a fulladást jelölték meg a halál egyetlen okaként.","shortLead":"A Huszti testvérek halotti bizonyítványában a fulladást jelölték meg a halál egyetlen okaként.","id":"20250224_skocia-aberdeen-huszti-henrietta-eliza-eltunt-ikrek-fulladas-ebx","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/967c3923-567b-406c-a93c-4d03485877fc.jpg","index":0,"item":"d39f9f88-cbc1-4d99-8075-77eb1911eb25","keywords":null,"link":"/elet/20250224_skocia-aberdeen-huszti-henrietta-eliza-eltunt-ikrek-fulladas-ebx","timestamp":"2025. február. 24. 14:13","title":"Hivatalos: fulladás okozta a Skóciában eltűnt magyar ikrek halálát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"881842cc-85b0-477c-bd0a-2a5d55b5a0e1","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A nemzetgazdasági miniszter viszont azt is elismerte, hogy a kormánynak az ítélet alapján vissza kellene fizetnie a mintegy hatmilliárd forintnyi kamatot. Bár azt is jelezte, hogy a döntéssel nem értenek egyet, és fellebbeznek. ","shortLead":"A nemzetgazdasági miniszter viszont azt is elismerte, hogy a kormánynak az ítélet alapján vissza kellene fizetnie...","id":"20250224_Nagy-Marton-uzent-Karacsony-Gergelynek-A-befizetett-szolidaritasi-ado-nem-jar-vissza","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/881842cc-85b0-477c-bd0a-2a5d55b5a0e1.jpg","index":0,"item":"4b35d143-c0b0-49bc-a98b-dba634745280","keywords":null,"link":"/itthon/20250224_Nagy-Marton-uzent-Karacsony-Gergelynek-A-befizetett-szolidaritasi-ado-nem-jar-vissza","timestamp":"2025. február. 24. 12:39","title":"Nagy Márton üzent Karácsony Gergelynek: A befizetett szolidaritási adó nem jár vissza","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"39f91707-bd03-4d23-b70d-50d2d459791d","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az áldozat ügyvédje a gyámügy rendszerszintű problémáira világított rá.","shortLead":"Az áldozat ügyvédje a gyámügy rendszerszintű problémáira világított rá.","id":"20250224_v-kerulet-gyilkossag-japan-no-gyanusitott-tagadas-volt-ferj-gyamugy","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/39f91707-bd03-4d23-b70d-50d2d459791d.jpg","index":0,"item":"c6dee98a-988c-4fb7-924b-9f9b69b590ae","keywords":null,"link":"/itthon/20250224_v-kerulet-gyilkossag-japan-no-gyanusitott-tagadas-volt-ferj-gyamugy","timestamp":"2025. február. 24. 15:17","title":"Tagadja volt férje a japán nő meggyilkolását","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"79b26305-4b3a-4978-9cd0-0ee6dcfb892c","c_author":"MTI","category":"kultura","description":"Emlékezetes alakításairól készült fotókat és a családi albumokban őrzött dokumentumokat is láthatnak a látogatók. ","shortLead":"Emlékezetes alakításairól készült fotókat és a családi albumokban őrzött dokumentumokat is láthatnak a látogatók. ","id":"20250224_Tompos-Katya-emlek-kiallitas-Bajor-Gizi-Szineszmuzeum","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/79b26305-4b3a-4978-9cd0-0ee6dcfb892c.jpg","index":0,"item":"855bf0f3-cc48-4e61-8c1c-1ec62a68d9bd","keywords":null,"link":"/kultura/20250224_Tompos-Katya-emlek-kiallitas-Bajor-Gizi-Szineszmuzeum","timestamp":"2025. február. 24. 10:18","title":"Tompos Kátya-emlékkiállítás nyílik a Bajor Gizi Színészmúzeumban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"61cced61-cf2f-494a-b86b-80866546db30","c_author":"HVG","category":"gazdasag","description":"80 ezer autótulajdonosnak kell március 1-ig rendezni a kötelező biztosítás esedékes összegét, különben súlyos következményekkel kell számolniuk.","shortLead":"80 ezer autótulajdonosnak kell március 1-ig rendezni a kötelező biztosítás esedékes összegét, különben súlyos...","id":"20250225_kgfb-hatarido-befizetes-fbamsz","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/61cced61-cf2f-494a-b86b-80866546db30.jpg","index":0,"item":"a678c6e9-7647-46a4-84ca-b8a831a1c41b","keywords":null,"link":"/gazdasag/20250225_kgfb-hatarido-befizetes-fbamsz","timestamp":"2025. február. 25. 08:36","title":"Sok pénzt bukhat az az autós, aki most nem figyel","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]