[{"available":true,"c_guid":"3fc6c08e-dfcf-4138-ab04-9f329cde0cc5","c_author":"HVG","category":"sport","description":"A játékvezetők a Crvena zvezda 17 játékosa közül 14-et állítottak ki a múlt szombati bajnokin.","shortLead":"A játékvezetők a Crvena zvezda 17 játékosa közül 14-et állítottak ki a múlt szombati bajnokin.","id":"20250228_jegkorong-u14-vasas-crvena-zvezda-verekedes-eltiltas","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/3fc6c08e-dfcf-4138-ab04-9f329cde0cc5.jpg","index":0,"item":"d28abedf-05ab-4089-b0dc-e9ef6b0ca30e","keywords":null,"link":"/sport/20250228_jegkorong-u14-vasas-crvena-zvezda-verekedes-eltiltas","timestamp":"2025. február. 28. 18:37","title":"Összesen 69 mérkőzésre meszelték el a Vasas elleni U14-es hokimeccsen verekedő szerb játékosokat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9e64c883-7f76-45e6-b5ce-c93ea8bd7b69","c_author":"MTI","category":"sport","description":"Márton Viviana az első magyar, akinek odaítélték az elismerést.","shortLead":"Márton Viviana az első magyar, akinek odaítélték az elismerést.","id":"20250301_marton-viviana-ev-legjobb-europai-ifjusagi-sportoloja-olimpiai-bajnok-taekwondo","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/9e64c883-7f76-45e6-b5ce-c93ea8bd7b69.jpg","index":0,"item":"fd6ca389-8eb7-46ee-a8f8-7dd320032ef7","keywords":null,"link":"/sport/20250301_marton-viviana-ev-legjobb-europai-ifjusagi-sportoloja-olimpiai-bajnok-taekwondo","timestamp":"2025. március. 01. 12:59","title":"Magyar olimpiai bajnok lett az év legjobb európai ifjúsági sportolója","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"12b8b7ed-e00c-4e50-8c60-d063ba15c2e2","c_author":"HVG","category":"kkv","description":"Az ipar termelői árai több mint 9 százalékkal voltak magasabbak januárban, mint egy évvel korábban. A KSH szerint a gyenge forint és a költségek növekedése áll az áremelkedés mögött.","shortLead":"Az ipar termelői árai több mint 9 százalékkal voltak magasabbak januárban, mint egy évvel korábban. A KSH szerint...","id":"20250228_Repulorajtot-vett-az-inflacio-az-iparban-is","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/12b8b7ed-e00c-4e50-8c60-d063ba15c2e2.jpg","index":0,"item":"7db107b4-4ccf-450a-8629-3303cf86aa38","keywords":null,"link":"/kkv/20250228_Repulorajtot-vett-az-inflacio-az-iparban-is","timestamp":"2025. február. 28. 10:20","title":"Repülőrajtot vett az infláció az iparban is","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f96e0f9c-d040-4d05-b1c3-04e67628224a","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A miniszterelnök politikai igazgatójának odaítélték a tudományos fokozatot, erről jegyzőkönyv is készült. ","shortLead":"A miniszterelnök politikai igazgatójának odaítélték a tudományos fokozatot, erről jegyzőkönyv is készült. ","id":"20250228_Orban-Balazs-hivatalosan-is-megkapta-a-doktori-cimet","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/f96e0f9c-d040-4d05-b1c3-04e67628224a.jpg","index":0,"item":"489c7229-6ad3-487c-927d-1e7f587b9d3f","keywords":null,"link":"/itthon/20250228_Orban-Balazs-hivatalosan-is-megkapta-a-doktori-cimet","timestamp":"2025. február. 28. 19:18","title":"Orbán Balázs hivatalosan is megkapta a doktori címet","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"da918ef8-aa42-4c95-a2f4-afab9a407744","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"elet","description":"Fokozatosan javul a katolikus egyházfő állapota, de még nem engedték ki a kórházból. ","shortLead":"Fokozatosan javul a katolikus egyházfő állapota, de még nem engedték ki a kórházból. ","id":"20250228_ferenc-papa-betegseg-allapot-bekes-ejszaka","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/da918ef8-aa42-4c95-a2f4-afab9a407744.jpg","index":0,"item":"fe1694c1-7706-40fa-b19d-7d22a3d9a012","keywords":null,"link":"/elet/20250228_ferenc-papa-betegseg-allapot-bekes-ejszaka","timestamp":"2025. február. 28. 12:09","title":"Békés éjszakán van túl Ferenc pápa","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"72fd23a7-5062-43ba-9a8f-736208a1e5bd","c_author":"Sztojcsev Iván","category":"360","description":"Nagy pénzszórásra készül a kormány a választás előtt – így futottak rá nem csak 2026-ra, hanem már 2022-re is. Akkor mindent arra az egy lapra tettek fel: hiába okoz az osztogatás egy ideig nagy inflációt, majd kezelik ezt, ha nyugodt lesz a nemzetközi helyzet. Nem jött össze.","shortLead":"Nagy pénzszórásra készül a kormány a választás előtt – így futottak rá nem csak 2026-ra, hanem már 2022-re is. Akkor...","id":"20250301_valasztas-osztogatas-penzszoras-kampany-covid-arstop-inflacio","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/72fd23a7-5062-43ba-9a8f-736208a1e5bd.jpg","index":0,"item":"968b9dbd-b8a5-45b1-822f-4212d54175ec","keywords":null,"link":"/360/20250301_valasztas-osztogatas-penzszoras-kampany-covid-arstop-inflacio","timestamp":"2025. március. 01. 09:00","title":"Csúnya vége lett, amikor a Fidesz legutóbb egy 2000 milliárd forintos osztogatással akarta megnyerni a választást","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"cd59d2f6-099a-4f50-b903-81f15842d610","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A külpolitikai szakértő szerint, amit Trump megengedhet Oroszországgal szemben Amerikából, azt Kelet-Európa nem kockáztathatja meg.","shortLead":"A külpolitikai szakértő szerint, amit Trump megengedhet Oroszországgal szemben Amerikából, azt Kelet-Európa nem...","id":"20250301_Feledy-Botond-uj-vasfuggony-Trump-Zelenszkij-Orban","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/cd59d2f6-099a-4f50-b903-81f15842d610.jpg","index":0,"item":"54218ed3-5c7c-47e8-9975-4664b5221c7e","keywords":null,"link":"/itthon/20250301_Feledy-Botond-uj-vasfuggony-Trump-Zelenszkij-Orban","timestamp":"2025. március. 01. 11:35","title":"Feledy Botond: Ha most lenne új vasfüggöny, egyértelmű, hogy a magyar kormány melyik oldalra gondolja az országot","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c4760b2e-3ac4-487b-b007-6891f5f93a95","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A magyar külügyminiszter szerint az ukrán elnök nem akarja, hogy véget érjen az öldöklés a hazájában. ","shortLead":"A magyar külügyminiszter szerint az ukrán elnök nem akarja, hogy véget érjen az öldöklés a hazájában. ","id":"20250301_szijjarto-peter-volodimir-zelenszkij-donald-trump-talalkozo-feher-haz-orosz-ukran-haboru","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/c4760b2e-3ac4-487b-b007-6891f5f93a95.jpg","index":0,"item":"ea58adc1-ac37-4e6e-9d51-8f5503ad9f94","keywords":null,"link":"/itthon/20250301_szijjarto-peter-volodimir-zelenszkij-donald-trump-talalkozo-feher-haz-orosz-ukran-haboru","timestamp":"2025. március. 01. 08:36","title":"Szijjártó a Trump–Zelenszkij találkozóról: Az amerikai elnök kiállása a béke mellett az elmúlt három év legnagyszerűbb pillanata volt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]