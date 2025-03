Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

[{"available":true,"c_guid":"da918ef8-aa42-4c95-a2f4-afab9a407744","c_author":"HVG","category":"elet","description":"A katolikus egyházfő már 17. napja fekszik kórházban.","shortLead":"A katolikus egyházfő már 17. napja fekszik kórházban.","id":"20250302_Tovabbra-is-stabil-Ferenc-papa-allapota","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/da918ef8-aa42-4c95-a2f4-afab9a407744.jpg","index":0,"item":"eeb3dfa0-cd19-45dc-995c-a120e169f145","keywords":null,"link":"/elet/20250302_Tovabbra-is-stabil-Ferenc-papa-allapota","timestamp":"2025. március. 02. 10:23","title":"Továbbra is stabil Ferenc pápa állapota","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5f3f47c7-7adb-426e-beb3-9490ed872b69","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Jelezte, hogy Szlovákia a jövő heti uniós csúcson azonnali tűzszüneti megállapodás megkötését javasolja majd.","shortLead":"Jelezte, hogy Szlovákia a jövő heti uniós csúcson azonnali tűzszüneti megállapodás megkötését javasolja majd.","id":"20250301_robert-fico-szlovakia-ukrajna-tamogatas-orosz-ukran-haboru-gaztranzit","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/5f3f47c7-7adb-426e-beb3-9490ed872b69.jpg","index":0,"item":"864fae06-a4c4-4b7d-b9a5-be0bf9769e80","keywords":null,"link":"/vilag/20250301_robert-fico-szlovakia-ukrajna-tamogatas-orosz-ukran-haboru-gaztranzit","timestamp":"2025. március. 01. 22:09","title":"Fico bejelentette: Sem pénzügyileg, sem katonailag nem támogatják tovább Ukrajnát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3e50de0d-1e5a-4dc6-b402-5f8b1eb4701d","c_author":"Nagy Gábor","category":"360","description":"A demokratáktól állt Donald Trump mellé, s Oroszország biztonsági érdekeit emlegette az ukrajnai háború kitörése kapcsán az USA új hírszerzési igazgatója, Tulsi Gabbard.","shortLead":"A demokratáktól állt Donald Trump mellé, s Oroszország biztonsági érdekeit emlegette az ukrajnai háború kitörése...","id":"20250302_tulsi-gabbard","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/3e50de0d-1e5a-4dc6-b402-5f8b1eb4701d.jpg","index":0,"item":"894b0694-c23d-47c4-a22b-9ed730145e8d","keywords":null,"link":"/360/20250302_tulsi-gabbard","timestamp":"2025. március. 02. 13:30","title":"Putyint mentegette, Asszadhoz látogatott, pártot váltott Trump hírszerzési igazgatója","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ca124e94-262f-4b7d-aaa2-79a0a591060c","c_author":"HVG","category":"kkv","description":"Mivel az infláció 3,7 százalék volt tavaly, legfeljebb ennyivel emelhetnek.","shortLead":"Mivel az infláció 3,7 százalék volt tavaly, legfeljebb ennyivel emelhetnek.","id":"20250301_bank-dijemeles-inflacio","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/ca124e94-262f-4b7d-aaa2-79a0a591060c.jpg","index":0,"item":"84902bd1-5e00-42fc-902a-de406f88116c","keywords":null,"link":"/kkv/20250301_bank-dijemeles-inflacio","timestamp":"2025. március. 01. 15:12","title":"Újabb két bank emeli a díjait az inflációra hivatkozva","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ec169aa1-672c-4f76-8f68-7a2fcd6c2361","c_author":"HVG","category":"itthon","description":"A rákosrendezői terület fővárosi elővásárlási jogával bíró Budapesti Közművek (BKM) vezérigazgatója az immár a főváros kezébe kerülő beruházás jövőjéről, az őt ért médiabeli támadásokról és ifjabb Donald Trumpról is nyilatkozott.","shortLead":"A rákosrendezői terület fővárosi elővásárlási jogával bíró Budapesti Közművek (BKM) vezérigazgatója az immár a főváros...","id":"20250302_Martha-Imre-interju-BKM-Stockton-Rakosrendezo-Rogan-Antal-Toni","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/ec169aa1-672c-4f76-8f68-7a2fcd6c2361.jpg","index":0,"item":"85499665-c476-47ea-a615-79af62c910d5","keywords":null,"link":"/itthon/20250302_Martha-Imre-interju-BKM-Stockton-Rakosrendezo-Rogan-Antal-Toni","timestamp":"2025. március. 02. 09:54","title":"Mártha Imre: Amit Tóni kreált rólam, azt ezerszeres szorzóval tette","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9be1f029-50fd-406b-b38b-25604a47d0b3","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az egyik személygépkocsiba beszorultak az utasok, őket a tűzoltók szabadították ki a roncsokból.","shortLead":"Az egyik személygépkocsiba beszorultak az utasok, őket a tűzoltók szabadították ki a roncsokból.","id":"20250301_Egy-ember-meghalt-amikor-egymasban-hajtott-ket-auto-es-egy-BKK-busz-Pecelen","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/9be1f029-50fd-406b-b38b-25604a47d0b3.jpg","index":0,"item":"ff5eb3af-2041-474e-bb60-1c54979588c3","keywords":null,"link":"/itthon/20250301_Egy-ember-meghalt-amikor-egymasban-hajtott-ket-auto-es-egy-BKK-busz-Pecelen","timestamp":"2025. március. 01. 12:45","title":"Egy ember meghalt, amikor egymásba hajtott két autó és egy BKK-busz Pécelen","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ff94920b-9689-4240-8811-9301963026f4","c_author":"Remifemin Plus","category":"brandchannel","description":"A változókorról legtöbbünknek jól ismert tünetei, a hőhullámok és alvászavarok jutnak eszébe, de az valójában sokkal több ennél. Egy komplex folyamat, amely számos fizikai és érzelmi változást hozhat magával: a hormontermelés lassú leállása nemcsak az életminőségre, de egészségünkre is hatással lehet. Ugyanakkor, ha tudjuk, mire van szüksége szervezetünknek ezekben a kritikus években, azzal nagyon sokat tehetünk azért, hogy egészségesen, csinosan és kiegyensúlyozottan éljük meg ezt az időszakot.","shortLead":"A változókorról legtöbbünknek jól ismert tünetei, a hőhullámok és alvászavarok jutnak eszébe, de az valójában sokkal...","id":"20250129_Etrend-a-valtozokor-alatt-remifemin","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/ff94920b-9689-4240-8811-9301963026f4.jpg","index":0,"item":"e2e84bee-af89-4016-8465-6b0f2707d9c2","keywords":null,"link":"/brandchannel/20250129_Etrend-a-valtozokor-alatt-remifemin","timestamp":"2025. március. 01. 15:30","title":"Ezért nem mindegy, mit eszünk a változókor alatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":true,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":true,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":"Remifemin Plus","c_partnerlogo":"01fbafc5-53c4-42c6-a681-eea34113376e","c_partnertag":""},{"available":true,"c_guid":"bd63a178-391f-4621-b4b6-976f68a256d3","c_author":"HVG","category":"itthon","description":"Azért nem volt olyan komoly a dolog.","shortLead":"Azért nem volt olyan komoly a dolog.","id":"20250302_Ruszin-Szendi-elkesett-a-Tisza-forumarol-Bekescsaban-a-szinpadon-bunhodott-miatta","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/bd63a178-391f-4621-b4b6-976f68a256d3.jpg","index":0,"item":"bd83a2f3-63e4-417f-a1a4-d11c3db4c9ed","keywords":null,"link":"/itthon/20250302_Ruszin-Szendi-elkesett-a-Tisza-forumarol-Bekescsaban-a-szinpadon-bunhodott-miatta","timestamp":"2025. március. 02. 11:07","title":"Ruszin-Szendi elkésett a Tisza fórumáról Békéscsabán, a színpadon bűnhődött miatta","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]