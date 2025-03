A Coldplay énekese, Chris Martin és menedzsere, Phil Harvey segítségével választják ki 2026-os, az Egyesült Államokban rendezett labdarúgó-világbajnokság döntőjében rendezett félidei show résztvevőit – ezt a Nemzetközi Labdarúgó Szövetség (FIFA) elnöke, Gianni Infantino jelentette be egy szerdai médiaesemények a The Athletic beszámolója szerint. A műsor összeállításában emellett a szegénység ellen és a társadalmi igazságosságért küzdő Global Citizen nemzetközi szervezet is részt vesz.

A 2026-os foci-vébét az Egyesült Államok Mexikóval és Kanadával közösen rendezi, a döntőnek a New Jersey-ben található MetLife Stadium ad otthont, itt kerül majd sor a félidei showra is, amelyet a FIFA már szeptemberben bejelentett. Infantino most azt is közölte, hogy a FIFA “elfoglalja” New York ikonikus terét, a Times Square-t a torna utolsó hétvégéjére, de erről több részletet egyelőre nem árult el.

Az USA-ban nagy hagyománya van a félidei shownak, hiszen a Super Bowl második és harmadik negyede közötti műsor szinte nagyobb látványosságnak számít, mint maga a meccs, idén például Kendrick Lamar volt a főszereplő. A labdarúgástól idegen ez a szokás, igaz, a 2024-es Copa America döntőjében már tettek rá egy kísérletet, akkor Shakira lépett fel.

Kérdés, hogy a félidei show miatt szükség lesz a félidők közötti, alaphelyzetben 15 perces szünet meghosszabbítására. Az NFL-ben 30 percet vesz igénybe a műsor, hiszen a színpadot fel kell állítani és el is kell bontani. A Copa America említett döntőjében 25 percesre nyúlt a Shakira-koncerttel tarkított félidei szünet.