[{"available":true,"c_guid":"08c18c4d-2370-49a7-90a4-f0be1dbdde92","c_author":"hvg.hu","category":"sport","description":"Az olasz rekordbajnok egy hónapon belül kiesett a BL-ből, a kupából, és beleszaladt két súlyos vereségbe a bajnokságban.","shortLead":"Az olasz rekordbajnok egy hónapon belül kiesett a BL-ből, a kupából, és beleszaladt két súlyos vereségbe a bajnokságban.","id":"20250317_thiago-motta-edzo-juventus-ultimatum-olasz-bajnoksag","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/08c18c4d-2370-49a7-90a4-f0be1dbdde92.jpg","index":0,"item":"c2153f5a-5b28-4a8c-836a-54f37ff3e44f","keywords":null,"link":"/sport/20250317_thiago-motta-edzo-juventus-ultimatum-olasz-bajnoksag","timestamp":"2025. március. 17. 16:45","title":"Kiteszik Mottát, ha nem sikerül összekapnia a bukdácsoló Juventust","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c671be37-3b05-4c97-9148-3550da62d917","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Elég egyértelmű véleménye van az egyik független sajtóorgánumról a Sándor-palota kommunikációs igazgatójának.","shortLead":"Elég egyértelmű véleménye van az egyik független sajtóorgánumról a Sándor-palota kommunikációs igazgatójának.","id":"20250319_Sulyok-Tamas-poloska-kommunikacios-igazgato-Telex","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/c671be37-3b05-4c97-9148-3550da62d917.jpg","index":0,"item":"f6d9c0f1-6960-4291-b1ce-390567b1c04f","keywords":null,"link":"/elet/20250319_Sulyok-Tamas-poloska-kommunikacios-igazgato-Telex","timestamp":"2025. március. 19. 12:35","title":"Sulyok Tamás kommunikációs igazgatója poloskás képpel posztolta ki, hogy a Telexet selejtnek tartja","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d806788f-b8d7-48ec-b656-cc005fa50358","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A független képviselő a „technofasizmus” ellen hirdetett tiltakozást.","shortLead":"A független képviselő a „technofasizmus” ellen hirdetett tiltakozást.","id":"20250319_hadhazy-akos-technofasizmus-tuntetes","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/d806788f-b8d7-48ec-b656-cc005fa50358.jpg","index":0,"item":"7cfd433e-cd76-4ea8-9e6e-da2db4dd1cc9","keywords":null,"link":"/itthon/20250319_hadhazy-akos-technofasizmus-tuntetes","timestamp":"2025. március. 19. 11:43","title":"Hadházy újabb tiltakozást jelentett be a Pride betiltása nyomán jövő hétre","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"65d0d322-3d1a-4e3a-a594-322d3b4ed0a4","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Megérkezett az első előzetes a klasszikus családi vígjáték második részéhez.","shortLead":"Megérkezett az első előzetes a klasszikus családi vígjáték második részéhez.","id":"20250319_Jamie-Lee-Curtis-es-Lindsay-Lohan-ujra-testet-cserel-a-Nem-ferek-a-borodbe-folytatasaban","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/65d0d322-3d1a-4e3a-a594-322d3b4ed0a4.jpg","index":0,"item":"c8c606de-b932-44fa-83e6-47f412ce0fa6","keywords":null,"link":"/kultura/20250319_Jamie-Lee-Curtis-es-Lindsay-Lohan-ujra-testet-cserel-a-Nem-ferek-a-borodbe-folytatasaban","timestamp":"2025. március. 19. 13:10","title":"Jamie Lee Curtis és Lindsay Lohan újra testet cserél a Nem férek a bőrödbe folytatásában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"88d59188-40b1-4d49-9a44-36907de12f0b","c_author":"Domány András","category":"itthon","description":"Kövér László házelnök azonnal aláírta, továbbküldte, majd a köztársasági elnök is gyorsan lépett.","shortLead":"Kövér László házelnök azonnal aláírta, továbbküldte, majd a köztársasági elnök is gyorsan lépett.","id":"20250319_Sulyok-Tamas-mar-ejjel-alairta-a-Pride-ot-betilto-torvenyt","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/88d59188-40b1-4d49-9a44-36907de12f0b.jpg","index":0,"item":"61fa25f2-b167-4d04-978c-2a60ee66a127","keywords":null,"link":"/itthon/20250319_Sulyok-Tamas-mar-ejjel-alairta-a-Pride-ot-betilto-torvenyt","timestamp":"2025. március. 19. 08:20","title":"Sulyok Tamás már éjjel aláírta a Pride-ot betiltó törvényt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"158e1642-74a9-48b0-b301-f33451efff62","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"cegauto","description":"Ez a kezdeményezés a „Kínában, Kínáért” stratégia része, hogy a Volkswagen kifejezetten helyi fejlesztésű járműveket kínáljon az ottani vevőknek.","shortLead":"Ez a kezdeményezés a „Kínában, Kínáért” stratégia része, hogy a Volkswagen kifejezetten helyi fejlesztésű járműveket...","id":"20250318_Tizenegy-uj-VW-modell-Kinaban-Jetta-belepo-szintu-elektromos-auto-lesz","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/158e1642-74a9-48b0-b301-f33451efff62.jpg","index":0,"item":"5326446e-09a6-4e4c-944b-f165bb3bf8c2","keywords":null,"link":"/cegauto/20250318_Tizenegy-uj-VW-modell-Kinaban-Jetta-belepo-szintu-elektromos-auto-lesz","timestamp":"2025. március. 18. 10:57","title":"Tizenegy új modellel erősít a VW Kínában: a Jetta belépő szintű elektromos márka lesz","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"99e96087-5acb-4106-9427-7f7fc5307ef8","c_author":"HVG","category":"cegauto","description":"Sokáig gyártották Magyarországon is. ","shortLead":"Sokáig gyártották Magyarországon is. 