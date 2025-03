Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

[{"available":true,"c_guid":"d827e604-8021-4cba-ad70-5dc659117ed6","c_author":"Czeglédi Fanni","category":"elet","description":"Megérkezett az elmúlt évek egyik legintelligensebb sorozatának, a Különválásnak (Severance) a második évada. Idegtépő, de az itt felsorakozó munkahelyi rejtélyek megérdemlik a figyelmet és a türelmet is. Spoilermentes ajánló.","shortLead":"Megérkezett az elmúlt évek egyik legintelligensebb sorozatának, a Különválásnak (Severance) a második évada. Idegtépő...","id":"20250317_severance-kulonvalas-apple-ben-stiller-sorozatajanlo","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/d827e604-8021-4cba-ad70-5dc659117ed6.jpg","index":0,"item":"a1bbffd9-38d5-43e1-8311-b3ab010a7d91","keywords":null,"link":"/elet/20250317_severance-kulonvalas-apple-ben-stiller-sorozatajanlo","timestamp":"2025. március. 17. 15:50","title":"Ezek a főnökök rosszabbak még az ön főnökeinél is","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0da316fc-8cd9-4a73-8aa1-e6f8b8c0abd9","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Fényt gyújtanak, mert a miniszterelnök kijelentései és a listázásra való felhívás sötét időket idéz.","shortLead":"Fényt gyújtanak, mert a miniszterelnök kijelentései és a listázásra való felhívás sötét időket idéz.","id":"20250318_orban-poloska-beszed-birok-tiltakozas","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/0da316fc-8cd9-4a73-8aa1-e6f8b8c0abd9.jpg","index":0,"item":"0a97a462-4ef4-462c-9e37-2aa25f1fa843","keywords":null,"link":"/itthon/20250318_orban-poloska-beszed-birok-tiltakozas","timestamp":"2025. március. 18. 10:45","title":"Békés akcióra készülnek a bírók a kormányfő poloskázós beszéde miatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"dee5d199-1674-47fa-a6c8-3b0d5fe6e9ee","c_author":"HVG","category":"gazdasag","description":"Az innovatív fizetési megoldások és az ezekkel járó kiberbiztonsági kockázatok kezelése áll a zágrábi Money Motion konferencia fókuszában. A résztvevők például olyan kérdésekre keresik a választ, hogyan lehet munkaerőhiányos időszakban felvenni a versenyt az egyre kifinomultabb csalásokkal, vagy éppen milyen lehetőségeket tartogat a kereskedők számára az, hogy egyre többen fizetnek digitálisan.","shortLead":"Az innovatív fizetési megoldások és az ezekkel járó kiberbiztonsági kockázatok kezelése áll a zágrábi Money Motion...","id":"20250317_money-motion-konferencia","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/dee5d199-1674-47fa-a6c8-3b0d5fe6e9ee.jpg","index":0,"item":"b3a214de-df7c-4ce2-acce-ff120d5c71a2","keywords":null,"link":"/gazdasag/20250317_money-motion-konferencia","timestamp":"2025. március. 17. 16:01","title":"Kinek jobb, ha a mobilommal fizetek? A kereskedőnek vagy nekem?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e13df37e-5bd4-492a-8857-c209e312628c","c_author":"Lengyel Tibor","category":"itthon","description":"A normál ügymenetet felgyorsítva, bő egy nap alatt eljut a benyújtástól a zárószavazásig a kormánypárti javaslat, amely a gyermekek védelmére hivatkozva korlátozza mások alapvető jogait, és teszi betilthatóvá – egyedüliként az EU-ban – a Pride felvonulást. A döntés jogalapja, az Alaptörvény módosítása ezzel már nem is tudja tartani a tempót.","shortLead":"A normál ügymenetet felgyorsítva, bő egy nap alatt eljut a benyújtástól a zárószavazásig a kormánypárti javaslat, amely...","id":"20250317_Annyira-siet-a-Fidesz-betiltani-a-Pride-ot-hogy-atlep-a-jogon-elobb-szavazzak-vegul-meg-a-tiltast-mint-az-ezt-lehetove-tevo-Alaptorveny-modositast-ebx","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/e13df37e-5bd4-492a-8857-c209e312628c.jpg","index":0,"item":"91111d54-8d22-4479-86bb-f1a07c5e4c02","keywords":null,"link":"/itthon/20250317_Annyira-siet-a-Fidesz-betiltani-a-Pride-ot-hogy-atlep-a-jogon-elobb-szavazzak-vegul-meg-a-tiltast-mint-az-ezt-lehetove-tevo-Alaptorveny-modositast-ebx","timestamp":"2025. március. 17. 15:29","title":"Annyira siet a Fidesz betiltani a Pride-ot, hogy átlép a jogon: előbb szavazzák végül meg a tiltást, mint az ezt lehetővé tevő Alaptörvény-módosítást","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"89810cd7-a06b-4774-9b2a-0cc932cfbf99","c_author":"HVG","category":"kkv","description":"A város polgármestere úgy döntött, a támogatási programból kihagyják Elon Musk cégét, de ez inkább szimbolikus lépésnek tekintendő.","shortLead":"A város polgármestere úgy döntött, a támogatási programból kihagyják Elon Musk cégét, de ez inkább szimbolikus lépésnek...","id":"20250318_Toronto-e-auto-tamogatas-tesla","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/89810cd7-a06b-4774-9b2a-0cc932cfbf99.jpg","index":0,"item":"1cbac34f-8e45-4292-98df-5d46e90cb045","keywords":null,"link":"/kkv/20250318_Toronto-e-auto-tamogatas-tesla","timestamp":"2025. március. 18. 08:38","title":"Toronto önti a pénzt az elektromos autók támogatásába, a Tesla azonban egy centet sem kaphat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f48f0522-c3ce-43d0-878a-e1adeb1449df","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A techmogul és az amerikai alelnök a magyar családpolitikáról nyilatkoztak elismerően – állítja a kormány.","shortLead":"A techmogul és az amerikai alelnök a magyar családpolitikáról nyilatkoztak elismerően – állítja a kormány.","id":"20250318_musk-vance-csaladtamogatas-magyar-kormany","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/f48f0522-c3ce-43d0-878a-e1adeb1449df.jpg","index":0,"item":"54564e6f-aabf-4c30-ad0d-275a24c8ca92","keywords":null,"link":"/elet/20250318_musk-vance-csaladtamogatas-magyar-kormany","timestamp":"2025. március. 18. 21:19","title":"Musk és Vance dicséretével büszkélkedik a kormány","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ab7650b1-f696-4651-aa1a-32e7f97b0273","c_author":"HVG","category":"tudomany","description":"Eredetileg a Hold felé tartott, ám a február 26-i indítást követően nem sokkal megszakadt a kapcsolat a Lunar Trailblazer nevű űreszközzel. A NASA azonban nem szeretné veszni hagyni az értékes eszközét, a szakemberek folyamatosan próbálkoznak a kapcsolat helyreállításával.","shortLead":"Eredetileg a Hold felé tartott, ám a február 26-i indítást követően nem sokkal megszakadt a kapcsolat a Lunar...","id":"20250318_nasa-lunar-trailblazer-szonda-hold-viz-kutatasa-meghibasodas","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/ab7650b1-f696-4651-aa1a-32e7f97b0273.jpg","index":0,"item":"ffe11d82-2835-4a51-a682-db8c5cc18d88","keywords":null,"link":"/tudomany/20250318_nasa-lunar-trailblazer-szonda-hold-viz-kutatasa-meghibasodas","timestamp":"2025. március. 18. 08:03","title":"Egy 34 milliárd forintos eszköz kering irányíthatatlanul az űrben, most próbálják valahogy szóra bírni","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fb0ba444-42bc-48fb-913d-94ff88c4896c","c_author":"HVG","category":"tudomany","description":"A Samsung új telefonjai után a korábbi Galaxy okostelefonok és táblagépek is megkapják az Android 15-re épülő One UI 7-et. A gyakorlatban ez sok új funkciót jelent a mobilokon. A szoftverfrissítés érkezésére több körben számíthatnak az érintettek.","shortLead":"A Samsung új telefonjai után a korábbi Galaxy okostelefonok és táblagépek is megkapják az Android 15-re épülő One UI...","id":"20250319_samsung-galaxy-mobilok-tablagepek-oneui-7-frissites-android-15","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/fb0ba444-42bc-48fb-913d-94ff88c4896c.jpg","index":0,"item":"92b5dfff-0fcd-4d7c-b99b-36d5e52f7ffc","keywords":null,"link":"/tudomany/20250319_samsung-galaxy-mobilok-tablagepek-oneui-7-frissites-android-15","timestamp":"2025. március. 19. 08:03","title":"Ha Samsung mobilja van, vésse be a naptárába ezt: kap majd egy csomó mindent","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]