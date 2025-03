Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

[{"available":true,"c_guid":"5b6c1cd9-2002-4d0e-aadc-83a4769afe89","c_author":"Somfai Dávid","category":"elet","description":"Megjelent az országok boldogságszintjét mérő éves jelentés, a World Happiness Report, amelyből az is kiderül, hogy a skandinávok verhetetlenek, és hogy milyen országokban virágoznak a populista mozgalmak. ","shortLead":"Megjelent az országok boldogságszintjét mérő éves jelentés, a World Happiness Report, amelyből az is kiderül...","id":"20250320_boldogsag-index-world-happiness-report-finnorszag-magyarorszag-populizmus","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/5b6c1cd9-2002-4d0e-aadc-83a4769afe89.jpg","index":0,"item":"7d432130-dd87-4d87-8b6f-144a4b74f88a","keywords":null,"link":"/elet/20250320_boldogsag-index-world-happiness-report-finnorszag-magyarorszag-populizmus","timestamp":"2025. március. 20. 20:02","title":"Elkészült a boldogságindex: a finnek az élen, a magyarok életét pedig néhány körülmény különösen megkeseríti","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b61c7e10-d6b6-4c09-a31b-788dbb63cd7e","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Gwyneth Paltrow azt mondta, túlságosan feszengene, ha valaki más mondaná meg neki és Timothée Chalamet-nek, mit és hogyan kell csinálniuk.","shortLead":"Gwyneth Paltrow azt mondta, túlságosan feszengene, ha valaki más mondaná meg neki és Timothée Chalamet-nek, mit és...","id":"20250320_Gwyneth-Paltrow-intimitas-koordinator-Timothee-Chalamet-forgatas-hollywood-Marty-Supreme","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/b61c7e10-d6b6-4c09-a31b-788dbb63cd7e.jpg","index":0,"item":"058c0106-1e16-4b77-8c1e-691143e18bfd","keywords":null,"link":"/elet/20250320_Gwyneth-Paltrow-intimitas-koordinator-Timothee-Chalamet-forgatas-hollywood-Marty-Supreme","timestamp":"2025. március. 20. 17:56","title":"Gwyneth Paltrow rászólt az intimitás koordinátorra, hogy vegyen vissza magából","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1bebde7c-a6d6-4f88-9683-fcbcd6b9420e","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Az elnök szerint a lépést a „józan ész” vezérelte.","shortLead":"Az elnök szerint a lépést a „józan ész” vezérelte.","id":"20250321_egyesult-allamok-oktatasi-miniszterium-donald-trump-megszuntetes-elnoki-rendelet","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/1bebde7c-a6d6-4f88-9683-fcbcd6b9420e.jpg","index":0,"item":"b697d284-3f3d-4e64-a153-f8efa52fc810","keywords":null,"link":"/vilag/20250321_egyesult-allamok-oktatasi-miniszterium-donald-trump-megszuntetes-elnoki-rendelet","timestamp":"2025. március. 21. 05:21","title":"Trump aláírta az oktatási minisztériumot megszüntető rendeletet","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6c6df013-3ae5-4ce9-a52c-a31485bcb331","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Két napra Észtországba utazott a brit trónörökös, ahol brit katonák mellett többek között Ukrajnából menekült gyerekekkel is találkozott. ","shortLead":"Két napra Észtországba utazott a brit trónörökös, ahol brit katonák mellett többek között Ukrajnából menekült...","id":"20250321_vilmos-herceg-esztorszag-latogatas-hadsereg-tank","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/6c6df013-3ae5-4ce9-a52c-a31485bcb331.jpg","index":0,"item":"d5f3cfc5-53a1-4afb-8aa4-94617564e0c3","keywords":null,"link":"/elet/20250321_vilmos-herceg-esztorszag-latogatas-hadsereg-tank","timestamp":"2025. március. 21. 18:05","title":"Vilmos herceg tankba ült az észt–orosz határ közelében, látogatása komoly üzenettel bír – fotók","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6db9f460-65a8-463b-973c-ccf2d70237d4","c_author":"HVG","category":"vilag","description":"Szűk fél évet kaptak az ukránok, hogy orosz útlevelet kérjenek, akik ezt nem teszik meg, azoknak el kell hagyniuk az otthonukat.","shortLead":"Szűk fél évet kaptak az ukránok, hogy orosz útlevelet kérjenek, akik ezt nem teszik meg, azoknak el kell hagyniuk...","id":"20250320_putyin-ukran-elfoglalt-teruletek-orosz-allampolgarsag","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/6db9f460-65a8-463b-973c-ccf2d70237d4.jpg","index":0,"item":"d352e58a-f774-4137-b909-6634518deebe","keywords":null,"link":"/vilag/20250320_putyin-ukran-elfoglalt-teruletek-orosz-allampolgarsag","timestamp":"2025. március. 20. 16:39","title":"Putyin kiutasítja azokat az ukránokat az elfoglalt területekről, akik nem akarnak orosz állampolgárok lenni","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"40df24e6-3cee-410b-8828-7ae17b339872","c_author":"Remifemin Plus","category":"brandchannel","description":"Ahány nő, annyiféle élet, szokás, test és tűrőképesség. A változókori tünetek – habár jellemzően azonosak – megélése egyénenként változó lehet: kit így, kit úgy, kit jobban, kit kevésbé viselnek meg. Egy biztos, a test változásaira mindenkinek érdemes tudatosan felkészülnie. Mutatjuk, hogyan.","shortLead":"Ahány nő, annyiféle élet, szokás, test és tűrőképesség. A változókori tünetek – habár jellemzően azonosak – megélése...","id":"20250129_Valtozni-a-valtozokorban-remifemin","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/40df24e6-3cee-410b-8828-7ae17b339872.jpg","index":0,"item":"1f064fcd-3835-41e8-9539-f526d60a0389","keywords":null,"link":"/brandchannel/20250129_Valtozni-a-valtozokorban-remifemin","timestamp":"2025. március. 22. 11:30","title":"Változni a változókorban: fontos és elkerülhetetlen","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":true,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":true,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":"Remifemin Plus","c_partnerlogo":"01fbafc5-53c4-42c6-a681-eea34113376e","c_partnertag":""},{"available":true,"c_guid":"243b4607-127f-47fe-9f77-7aa71e940df4","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az Európai Bizottság a jelek szerint felhagy a félévenkénti óraátállítás EU-s megszüntetését célzó próbálkozással, miután patthelyzet alakult ki, és hét év után sincs döntés arról, ki melyik időszámításra állna át, nyárira vagy télire.","shortLead":"Az Európai Bizottság a jelek szerint felhagy a félévenkénti óraátállítás EU-s megszüntetését célzó próbálkozással...","id":"20250321_oraatallitas-nyari-teli-idoszamitas-europai-unio-europai-bizottsag","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/243b4607-127f-47fe-9f77-7aa71e940df4.jpg","index":0,"item":"5eb5453c-4c8c-4d2d-a0ef-ef6e99b5f7e0","keywords":null,"link":"/itthon/20250321_oraatallitas-nyari-teli-idoszamitas-europai-unio-europai-bizottsag","timestamp":"2025. március. 21. 09:30","title":"Maradhat az óraátállítás, mert az EU-ban hét év alatt sem tudtak eldönteni, melyik időszámítás legyen","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"96d01208-8729-4984-be30-432bfcc7adcf","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Orbán Viktor az árrésstopról – “egy kormánnyal szemben nem lehet csatát nyerni”, a gyülekezési törvény szigorításáról – “mindig is aggasztott, hogy ilyesmik történhetnek, mint a Pride” – valamint az ukrajnai helyzetről – “ez a háború elveszett” – is beszélt a Kossuth Rádióban. ","shortLead":"Orbán Viktor az árrésstopról – “egy kormánnyal szemben nem lehet csatát nyerni”, a gyülekezési törvény...","id":"20250321_Orban-Viktor-Kossuth-radio-EU-csucs-Brusszel-Ukrajna-interju-ebx","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/96d01208-8729-4984-be30-432bfcc7adcf.jpg","index":0,"item":"0b343d52-c2fe-434b-8a4a-bd0c1446bf70","keywords":null,"link":"/itthon/20250321_Orban-Viktor-Kossuth-radio-EU-csucs-Brusszel-Ukrajna-interju-ebx","timestamp":"2025. március. 21. 07:37","title":"Orbán Viktor: \"Én is jobb szeretek olyan országban élni, ahol nem kell ilyen vészbeavatkozás\"","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]