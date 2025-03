Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

[{"available":true,"c_guid":"0826d351-d6b3-43b1-8f19-bbb87818c9ea","c_author":"HVG","category":"itthon","description":"A legnépszerűbb magyar politikus Orbán Viktornak Ukrajnáról tett fel kérdéseket. Végül azt kérdezte: “miniszterelnök úr, Kelet vagy Nyugat?”","shortLead":"A legnépszerűbb magyar politikus Orbán Viktornak Ukrajnáról tett fel kérdéseket. Végül azt kérdezte...","id":"20250320_Magyar-Peter-Eleg-a-felrebeszelesbol-es-a-hazudozasbol-Ukrajna-kapcsan-Ontsunk-tiszta-vizet-a-poharba","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/0826d351-d6b3-43b1-8f19-bbb87818c9ea.jpg","index":0,"item":"b7907d48-58d6-46eb-8f30-cde88a24e4f7","keywords":null,"link":"/itthon/20250320_Magyar-Peter-Eleg-a-felrebeszelesbol-es-a-hazudozasbol-Ukrajna-kapcsan-Ontsunk-tiszta-vizet-a-poharba","timestamp":"2025. március. 20. 21:39","title":"Magyar Péter: „Elég a félrebeszélésből és a hazudozásból Ukrajna kapcsán! Öntsünk tiszta vizet a pohárba!”","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b37ff96c-66fa-4289-a7ec-0029c28b08f7","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A főpolgármester arról adott hírt, hogy lezárultak a tárgyalások a rákosrendezői ingatlanokkal kapcsolatos adásvételi szerződés jogtechnikai kérdéseiről.","shortLead":"A főpolgármester arról adott hírt, hogy lezárultak a tárgyalások a rákosrendezői ingatlanokkal kapcsolatos adásvételi...","id":"20250322_rakosrendezo-szerzodes-karacsony-gergely","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/b37ff96c-66fa-4289-a7ec-0029c28b08f7.jpg","index":0,"item":"9a3627ed-8a26-40e1-99d8-3c76b43078ae","keywords":null,"link":"/itthon/20250322_rakosrendezo-szerzodes-karacsony-gergely","timestamp":"2025. március. 22. 09:06","title":"Karácsony Rákosrendezőről: Hétfőn elutalják az első vételárrészletet","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6273a32c-7c86-4fbf-b8bb-8697b695da0b","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"sport","description":"A brit F1-es versenyző rajtolhat a pole-pozícióból a Kínai Nagydíj sprintfutamán. Liam Lawson a Red Bull-lal az utolsóról indul.","shortLead":"A brit F1-es versenyző rajtolhat a pole-pozícióból a Kínai Nagydíj sprintfutamán. Liam Lawson a Red Bull-lal...","id":"20250321_autosport-forma-1-lewis-hamilton-ferrari-kinai-nagydij-sprintkvalifikacio","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/6273a32c-7c86-4fbf-b8bb-8697b695da0b.jpg","index":0,"item":"1d57f56c-5f32-4633-b501-f48e6d1545e9","keywords":null,"link":"/sport/20250321_autosport-forma-1-lewis-hamilton-ferrari-kinai-nagydij-sprintkvalifikacio","timestamp":"2025. március. 21. 10:52","title":"Megvan Hamilton első sikere a Ferrarinál","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e7deb43f-4fdd-4362-9973-d41abe8116da","c_author":"HVG","category":"vilag","description":"Az ukrajnai békefolyamatokról és a fekete-tengeri hajózásról fognak tárgyalni a tervek szerint.","shortLead":"Az ukrajnai békefolyamatokról és a fekete-tengeri hajózásról fognak tárgyalni a tervek szerint.","id":"20250320_amerikai-orosz-targyalas-rijad","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/e7deb43f-4fdd-4362-9973-d41abe8116da.jpg","index":0,"item":"b037bd7b-173d-48ff-afd2-c366b2094434","keywords":null,"link":"/vilag/20250320_amerikai-orosz-targyalas-rijad","timestamp":"2025. március. 20. 16:00","title":"Hétfőn ismét tárgyalnak az amerikaiak és az oroszok képviselői","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c9b8280f-3fa1-4e0d-bb17-49831a0243d4","c_author":"Horn Andrea","category":"sport","description":"A korábbi sportvezető, televíziós szakértő prosztatarákban szenvedett.","shortLead":"A korábbi sportvezető, televíziós szakértő prosztatarákban szenvedett.","id":"20250320_meghalt-Eddie-Jordan-forma1-csapattulajdonos","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/c9b8280f-3fa1-4e0d-bb17-49831a0243d4.jpg","index":0,"item":"f9f7fc80-f5d3-40c1-a046-1b57add7522c","keywords":null,"link":"/sport/20250320_meghalt-Eddie-Jordan-forma1-csapattulajdonos","timestamp":"2025. március. 20. 10:15","title":"Meghalt Eddie Jordan korábbi Forma–1-es csapattulajdonos","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0a4ffc7b-9717-4bcd-ae8a-9bc60a48e8a2","c_author":"HVG","category":"gazdasag","description":"Egy kormányzati tervezet szerint az anyák munka mellett is megkaphatnák a gyerek születése utáni első fél évben járó csed 70 százalékát. Ez már részmunkaidő mellett is havi több tízezer forint pluszbevételt jelentene a családnak.","shortLead":"Egy kormányzati tervezet szerint az anyák munka mellett is megkaphatnák a gyerek születése utáni első fél évben járó...","id":"20250320_csed-plusz-jovedelem-munka","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/0a4ffc7b-9717-4bcd-ae8a-9bc60a48e8a2.jpg","index":0,"item":"09778d99-1fd7-46c5-b3bf-fc200333d6e5","keywords":null,"link":"/gazdasag/20250320_csed-plusz-jovedelem-munka","timestamp":"2025. március. 20. 13:37","title":"Repülőrajt: a kormány havi több tízezer forintos pluszpénzzel noszogatná vissza dolgozni a kismamákat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f445bd8a-cfba-47c5-8651-9efa77a70c1b","c_author":"EUrologus","category":"eurologus","description":"Megismétlődött a két héttel ezelőtti forgatókönyv, az EU-csúcson 26 vezető támogatásával adtak ki közös nyilatkozatot, a 27., Orbán Viktor nem vett részt ennek a dokumentumnak az elfogadásában.","shortLead":"Megismétlődött a két héttel ezelőtti forgatókönyv, az EU-csúcson 26 vezető támogatásával adtak ki közös nyilatkozatot...","id":"20250320_orosz-ukran-haboru_orban_eu-csucs-ebx","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/f445bd8a-cfba-47c5-8651-9efa77a70c1b.jpg","index":0,"item":"b7b43c9a-9f31-4f32-ba71-197d29cad152","keywords":null,"link":"/eurologus/20250320_orosz-ukran-haboru_orban_eu-csucs-ebx","timestamp":"2025. március. 20. 14:50","title":"Ismét Orbán nélkül foglaltak állást az állam- és kormányfők Ukrajnáról","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7c3d58ad-cbb5-4d19-b53e-628d643bef91","c_author":"Lőrincz Tamás","category":"360","description":"A Magyar Villamos Művek nagyjából 8,5 milliárd forint értékben jelentetett meg hirdetéseket csaknem két év alatt, a pénz háromnegyede kormánypárti médiumokhoz került – tudta meg a HVG.","shortLead":"A Magyar Villamos Művek nagyjából 8,5 milliárd forint értékben jelentetett meg hirdetéseket csaknem két év alatt...","id":"20250320_hvg-mvm-kormanykozeli-sajto-reklamkoltes-kulfoldi-tamogatas-mediapiac","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/7c3d58ad-cbb5-4d19-b53e-628d643bef91.jpg","index":0,"item":"94dac293-cbf6-4221-87ed-69bbbc509421","keywords":null,"link":"/360/20250320_hvg-mvm-kormanykozeli-sajto-reklamkoltes-kulfoldi-tamogatas-mediapiac","timestamp":"2025. március. 20. 09:55","title":"Így hízik közpénzen a kormánypárti sajtó – mutatjuk a számokat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]