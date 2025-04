Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

[{"available":true,"c_guid":"9e23b05a-1ca9-4aac-93a8-c237c1322955","c_author":"HVG","category":"gazdasag","description":"Május végéig lehet bírni a kormányzati beavatkozást a kiskereskedelmi árrésbe – véli Heiszler Gabriella, a SPAR elnök-ügyvezető igazgatója.","shortLead":"Május végéig lehet bírni a kormányzati beavatkozást a kiskereskedelmi árrésbe – véli Heiszler Gabriella, a SPAR...","id":"20250402_arresstop-arressapka-arres-kiskereskedelem-spar-heiszler-gabriella","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/9e23b05a-1ca9-4aac-93a8-c237c1322955.jpg","index":0,"item":"c02a192d-7aeb-424a-a234-d90de8c086f3","keywords":null,"link":"/gazdasag/20250402_arresstop-arressapka-arres-kiskereskedelem-spar-heiszler-gabriella","timestamp":"2025. április. 02. 11:22","title":"A SPAR-vezér szerint Győrből már mindenki Szlovákiába jár vásárolni","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e5ead1f4-562f-44e9-af73-150477e43bdf","c_author":"HVG","category":"gazdasag","description":"Nagy Márton a héten bejelentette, hogy a kormány módosítja az idei évre várt gazdasági növekedés mértékét. A korábbi 3,4 százalék helyett várhatóan 2,5 százalék körül alakulhat az idei évben a GDP növekedése. Ez természetesen rossz hír a teljes hazai gazdaság számára, de van egy külön ok, ami miatt a nyugdíjasok még szomorúbbak lehetnek.","shortLead":"Nagy Márton a héten bejelentette, hogy a kormány módosítja az idei évre várt gazdasági növekedés mértékét. A korábbi...","id":"20250402_A-kormany-GDP-elorejelzesenek-modositasaval-a-nyugdijpremium-is-messzebbre-kerult","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/e5ead1f4-562f-44e9-af73-150477e43bdf.jpg","index":0,"item":"88106242-7730-43b2-a91b-12d9743f7cae","keywords":null,"link":"/gazdasag/20250402_A-kormany-GDP-elorejelzesenek-modositasaval-a-nyugdijpremium-is-messzebbre-kerult","timestamp":"2025. április. 02. 10:14","title":"A kormány GDP-előrejelzésének módosításával a nyugdíjprémium is messzebbre került","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7fe2aab0-3954-4748-8e1b-f73424489d55","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"15-16 év börtönt kaptak.","shortLead":"15-16 év börtönt kaptak.","id":"20250403_ukran-katonak-terroristak-orosz-birosag-itelet-kurszk","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/7fe2aab0-3954-4748-8e1b-f73424489d55.jpg","index":0,"item":"0223d0ea-fe12-4756-a623-d8befcaf7f60","keywords":null,"link":"/vilag/20250403_ukran-katonak-terroristak-orosz-birosag-itelet-kurszk","timestamp":"2025. április. 03. 17:58","title":"Terroristaként ítéltek el az oroszok négy ukrán katonát, amiért részt vettek a kurszki betörésben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"876a56c2-9465-45d2-9ced-c9e6bc2ce92e","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Több településen is felmerült a gyanú.","shortLead":"Több településen is felmerült a gyanú.","id":"20250402_szaj-es-koromfajas-magyar-szlovak-hatar-dunakiliti-darnozseli-tunetek","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/876a56c2-9465-45d2-9ced-c9e6bc2ce92e.jpg","index":0,"item":"f7a79205-f4a9-444f-b6b8-90f7285a62aa","keywords":null,"link":"/gazdasag/20250402_szaj-es-koromfajas-magyar-szlovak-hatar-dunakiliti-darnozseli-tunetek","timestamp":"2025. április. 02. 07:59","title":"Tovább terjed a száj- és körömfájás, már a magyar határt is elérhette","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"bca3120b-fccf-4cd9-ad93-f7c9912e426b","c_author":"Para-Kovács Imre","category":"360","description":"Magyarország immunis a változásra, akik azt hitették el magukkal, hogy ez a föld valaha is kész lesz, valaha is normális ország lesz, délibábot kergetnek, szimpatikus álmodozók. Vélemény.","shortLead":"Magyarország immunis a változásra, akik azt hitették el magukkal, hogy ez a föld valaha is kész lesz, valaha is...","id":"20250403_hvg-Para-Kovacs-Imre-Nemzedekek-joga","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/bca3120b-fccf-4cd9-ad93-f7c9912e426b.jpg","index":0,"item":"f27520b1-c36d-4941-b7f0-61ec51f8abf3","keywords":null,"link":"/360/20250403_hvg-Para-Kovacs-Imre-Nemzedekek-joga","timestamp":"2025. április. 03. 08:30","title":"Para-Kovács Imre: Elcsesztük ezt rendesen","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d3938b1e-572d-4e2c-b44e-f09ddb45e228","c_author":"Arató László (EUrologus)","category":"eurologus","description":"22 tagállam szükséges ahhoz, hogy Magyarországnak a jogállamiság betartásával kapcsolatos ajánlásokat fogalmazzanak meg az uniós kormányok. Eddig 19 ország jelezte erre vonatkozó szándékát – értesült az EUrologus.","shortLead":"22 tagállam szükséges ahhoz, hogy Magyarországnak a jogállamiság betartásával kapcsolatos ajánlásokat fogalmazzanak meg...","id":"20250402_jogallamisag-orban-kormany-eu-ebx","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/d3938b1e-572d-4e2c-b44e-f09ddb45e228.jpg","index":0,"item":"99cc8e4a-4e0b-46e4-ada1-8289fe182f6c","keywords":null,"link":"/eurologus/20250402_jogallamisag-orban-kormany-eu-ebx","timestamp":"2025. április. 02. 13:33","title":"Már 19 kormányból áll az Orbán-ellenes koalíció az EU-ban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b110dd5c-7c29-42d5-923c-42587d8d0825","c_author":"Köves Gábor","category":"kultura","description":"Válságban a kémházaspár – ez az alaphelyzet Soderbergh új filmjében, amelyben Cate Blanchett és Michael Fassbender turkálnak titokban egymás házastársi szennyesében. Lehet, hogy Soderbergh végre elkészítette a nagy művet? Az egész nem több 93 percnél, és ez már önmagában nyerő.","shortLead":"Válságban a kémházaspár – ez az alaphelyzet Soderbergh új filmjében, amelyben Cate Blanchett és Michael Fassbender...","id":"20250402_Fekete-taska-kritika-Steven-Soderbergh-Cate-Blanchett-Michael-Fassbender-ebx","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/b110dd5c-7c29-42d5-923c-42587d8d0825.jpg","index":0,"item":"84684c2f-98b8-465a-8439-adaf547a5e68","keywords":null,"link":"/kultura/20250402_Fekete-taska-kritika-Steven-Soderbergh-Cate-Blanchett-Michael-Fassbender-ebx","timestamp":"2025. április. 02. 20:00","title":"Lakberendezési thriller – Kritika Steven Soderbergh kémfilmjéről, a Fekete táskáról","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"09d8e12a-d86a-4161-b954-b58e55305e39","c_author":"HVG","category":"tudomany","description":"Emlékezetes marad a Boeing Starliner űrhajó első tesztrepülése, de nem jó értelemben. Suni Williams és Butch Wilmore most egy interjúban beszélt arról, hogyan élték meg a problémákban gazdag küldetést, és hogyan sikerült végül dokkolni az ISS-hez.","shortLead":"Emlékezetes marad a Boeing Starliner űrhajó első tesztrepülése, de nem jó értelemben. Suni Williams és Butch Wilmore...","id":"20250403_boeing-starliner-suni-williams-butch-wilmore-interju-nasa-problemak","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/09d8e12a-d86a-4161-b954-b58e55305e39.jpg","index":0,"item":"259d5644-137b-4436-b015-3b2d98e027b9","keywords":null,"link":"/tudomany/20250403_boeing-starliner-suni-williams-butch-wilmore-interju-nasa-problemak","timestamp":"2025. április. 03. 18:03","title":"Megszólaltak a Boeing Starliner űrhajósai: közel volt a tragédia az első tesztrepülés során","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]