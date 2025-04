Gyenge volt a március nekünk és az olvasóinknak is

Talán kicsit a szívünkre is hallgattunk, amikor azt írtuk, hogy Európa legjobb formában lévő csapata sem talál fogást a Liverpoolon. Az angol bajnokság éllovasa hiába győzött Párizsban 1–0-ra , a visszavágón ugyanilyen arányú vereséget szenvedett el az Anfield Roadon, a büntetőpárbajban pedig a franciák bizonyultak jobbnak . Olvasóink elsöprő többsége, 85,5 százaléka is bízott Szoboszlai Dominikék továbbjutásában. Ez most sajnos nem jött össze.Szintén megtréfált minket és az olvasókat is a magyar férfi kézilabda-válogatott, amely Podgoricában ugyan három góllal, 29–26-ra legyőzte Montenegrót az Európa-bajnoki-selejtezőben, a 2. csoportban, de Tatabányán csak egy 29–29-es döntetlenre futotta erejéből. Mindez azt jelenti, a tippünk, hogy a magyar válogatott oda-vissza legyőzi Montenegrót, nem jött be – és olvasóink 60,4 százalékát is tévútra csaltuk –, de a mieink vélhetően így is ott lesznek majd a dán–svéd–norvég közös rendezésű Eb-n.Sajnos nemcsak a kézisek, de a focisták is kibabráltak velünk, utóbbi ráadásul azért is fájó, mert így egy osztályt hátrébb lépett a magyar válogatott a Nemzetek Ligájában. Egy 3–1-es isztambuli vereséget követően hazai pályán történelmi, 3–0-s pofonba szaladt bele a válogatott, amely soha ilyen arányban nem kapott ki Törökországtól. Olvasóink 39,6 százaléka érzett rá, hogy Marco Rossiék nem tudják megőrizni az elitligás tagságukat, aminek okait mi is elemeztük ebben a cikkben A megmentő Charles Leclerc volt, aki a Forma–1-es idénynyitó Ausztrál Nagydíjon megelőzte újdonsült csapattársát, Lewis Hamiltont. A Ferrari szenvedett Melbourne-ben, Leclerc nyolcadik lett a futamon, Hamilton pedig csak a 10. helyen ért célba. A hétszeres világbajnok hamar kiküszöbölte a csorbát és a kínai sprintfutamot megnyerte , ennek ellenére jelentős a hátránya a világbajnoki pontversenyt vezető Lando Norris mögött (Norrisnak 44, Hamiltonnak mindössze 9 pontja van eddig).