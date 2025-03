Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

Chrome 61+, Firefox 57+, Safari 10.1+ Köszönjük, hogy feliratkozott! Hoppá! Valami hiba történt a feliratkozás során, az oldal frissítése után kérjük próbálja meg újra a fejlécben található csengő ikonnal. A böngészőjében az értesítés funkció le van tiltva! Ha értesítéseket szeretne, kérjük engedélyezze a böngésző beállításai között, majd az oldal frissítése után kérjük próbálja meg újra a fejlécben található csengő ikonnal.

[{"available":true,"c_guid":"b3002917-4036-425d-bada-454d204f71f4","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A párt szerint az akciónak köze van a gyömrői horrormenhely ügyéhez.","shortLead":"A párt szerint az akciónak köze van a gyömrői horrormenhely ügyéhez.","id":"20250323_kutyaurulek-mi-hazank-gyomro-kisberk-horrormenhely","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/b3002917-4036-425d-bada-454d204f71f4.jpg","index":0,"item":"9cda30b5-0fa7-4e8b-b275-0a677e849da6","keywords":null,"link":"/itthon/20250323_kutyaurulek-mi-hazank-gyomro-kisberk-horrormenhely","timestamp":"2025. március. 23. 14:34","title":"Vízzel kevert kutyaürüléket öntöttek a Mi Hazánk egyik képviselőjének autójába","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3878d778-9301-4a48-aca8-a6c64bc94c9c","c_author":"HVG","category":"tudomany","description":"Néhány napja világszerte megvásárolható Apple legújabb okostelefonja, az iPhone 16e, ami ugyan nem olcsó, de iPhone-árhoz mérve mégsem annyira drága. Sokan be is ruháztak rá, azonban most egy bosszantó problémával találkoznak: vagy okosórájukat viselik, vagy zenét hallgatnak.","shortLead":"Néhány napja világszerte megvásárolható Apple legújabb okostelefonja, az iPhone 16e, ami ugyan nem olcsó, de...","id":"20250322_apple-iphone-16e-bluetooth-problemak-hiba-szoftver","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/3878d778-9301-4a48-aca8-a6c64bc94c9c.jpg","index":0,"item":"3374bcb5-dc13-45ea-abeb-71473f433dd5","keywords":null,"link":"/tudomany/20250322_apple-iphone-16e-bluetooth-problemak-hiba-szoftver","timestamp":"2025. március. 22. 14:03","title":"Óra vagy zene? Fura választás elé állították az iPhone 16e tulajdonosait","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"32165344-7a3a-40dc-9db9-eeece810acf5","c_author":"Folk György (EUrologus)","category":"eurologus","description":"A Covid-19 világjárvány kellős közepén Európa vezetői meglepték a világot, amikor 2020 nyarán igen nagynak számító gazdaság fellendülési támogatási programot RRF összerakták. Mind a méretét – 750 milliárd eurót terveztek elkölteni 2026 végéig -, mind a finanszírozási módját tekintve újdonságként hatott a közös alap létrehozása. A valóság azonban közbeszólt, és ma a fejlesztések és beruházások megvalósításában élen járó tagállamok is komoly kihívásokkal állnak szemben.","shortLead":"A Covid-19 világjárvány kellős közepén Európa vezetői meglepték a világot, amikor 2020 nyarán igen nagynak számító...","id":"20250322_COVID_RRF_unios-forrasok_jogallamisag","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/32165344-7a3a-40dc-9db9-eeece810acf5.jpg","index":0,"item":"ac7b83d1-f333-4c08-ab28-0106a78ed31c","keywords":null,"link":"/eurologus/20250322_COVID_RRF_unios-forrasok_jogallamisag","timestamp":"2025. március. 22. 11:30","title":"Nem csak a magyarokra nézve jár súlyos következményekkel, hogy csúszik az uniós helyreállítási alap felhasználása","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"40ee0bc9-c47a-447e-80a8-9bb24e52f92a","c_author":"Karafiáth Orsolya","category":"360","description":"Az én hetem című sorozatunkhoz négy írót kértünk fel, hogy öt kulcsszót felhasználva írjanak arról, miként élték meg az elmúlt hetet. Karafiáth Orsolyának most az alábbi készletből kellett ihletet merítenie: csúcspozíció, jogtiprás, tömjénfüst, hírös-hírhedt, sportmentalitás.","shortLead":"Az én hetem című sorozatunkhoz négy írót kértünk fel, hogy öt kulcsszót felhasználva írjanak arról, miként élték meg...","id":"20250323_az-en-hetem-karafiath-orsolya","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/40ee0bc9-c47a-447e-80a8-9bb24e52f92a.jpg","index":0,"item":"eff9ff93-1f48-42a1-a78f-f37ed8758a5c","keywords":null,"link":"/360/20250323_az-en-hetem-karafiath-orsolya","timestamp":"2025. március. 23. 17:30","title":"Az én hetem Karafiáth Orsolyával: Láttuk ezt már Mekk Mesternél is","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4c251ed4-d67e-4772-ac2b-b86764cc30f5","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A Tisza vezetője közzétette a vagyonnyilatkozatát a Facebookon, miután a Fidesz új törvényjavaslattal próbálta kényszeríteni erre. ","shortLead":"A Tisza vezetője közzétette a vagyonnyilatkozatát a Facebookon, miután a Fidesz új törvényjavaslattal próbálta...","id":"20250322_magyar-peter-vagyonnyilatkozat-orban-viktor-hatvanpuszta","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/4c251ed4-d67e-4772-ac2b-b86764cc30f5.jpg","index":0,"item":"e5c90412-26bc-4327-a431-82e1c1f58c46","keywords":null,"link":"/itthon/20250322_magyar-peter-vagyonnyilatkozat-orban-viktor-hatvanpuszta","timestamp":"2025. március. 22. 10:02","title":"Magyar Péter Orbánnak: Toljuk le együtt a nadrágot miniszterelnök úr!","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2cce341c-5b43-4520-b7cf-bbb3d20d84a8","c_author":"MTI","category":"gazdasag","description":"A 10 éve kötött megállapodás szerintük maximum tárgyalási alapnak jó.","shortLead":"A 10 éve kötött megállapodás szerintük maximum tárgyalási alapnak jó.","id":"20250323_iran-atomalku-trump-szankciok","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/2cce341c-5b43-4520-b7cf-bbb3d20d84a8.jpg","index":0,"item":"20ea2732-71b9-47ee-94e6-3f0e25d14e34","keywords":null,"link":"/gazdasag/20250323_iran-atomalku-trump-szankciok","timestamp":"2025. március. 23. 11:15","title":"Irán szerint nem lehet újraéleszteni a jelenlegi formájában a 2015-ös atomalkut","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"524e1fcd-e025-44db-9d90-3ca8bc3af4bf","c_author":"hvg360","category":"360","description":"Orbán Viktor és Benjamin Netanjahu hatalomért folytatott harca, Trump lépései és az ezekre adott nemzetközi válasz a világlapok fókuszában. Nemzetközi lapszemle.","shortLead":"Orbán Viktor és Benjamin Netanjahu hatalomért folytatott harca, Trump lépései és az ezekre adott nemzetközi válasz...","id":"20250323_nemzetkozi-lapszemle-orban-trump-szijjarto-izrael","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/524e1fcd-e025-44db-9d90-3ca8bc3af4bf.jpg","index":0,"item":"f1633551-2e51-4df1-8eab-aabf1dabafd7","keywords":null,"link":"/360/20250323_nemzetkozi-lapszemle-orban-trump-szijjarto-izrael","timestamp":"2025. március. 23. 11:02","title":"Tekintélyelvű, mohó és soviniszta: ilyen Trump imperialista politikája","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"26248e83-0ea1-430c-a809-b522bfe49c50","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Steven Witkoff, az amerikai különmegbízott arról is áradozott egy sort Tucker Carlsonnak, hogy Putyin egy Trumpról készült szép festményt ajándékozott az elnöknek.","shortLead":"Steven Witkoff, az amerikai különmegbízott arról is áradozott egy sort Tucker Carlsonnak, hogy Putyin egy Trumpról...","id":"20250323_witkoff-oroszorszag-trump-festmeny-putyin-nepszavazasok","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/26248e83-0ea1-430c-a809-b522bfe49c50.jpg","index":0,"item":"bd852b04-8cc3-4c7a-816f-f2517cc52592","keywords":null,"link":"/vilag/20250323_witkoff-oroszorszag-trump-festmeny-putyin-nepszavazasok","timestamp":"2025. március. 23. 09:40","title":"Az amerikaiak legitimnek tekintik a megszállt területeken rendezett orosz népszavazásokat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]