Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

Chrome 61+, Firefox 57+, Safari 10.1+ Köszönjük, hogy feliratkozott! Hoppá! Valami hiba történt a feliratkozás során, az oldal frissítése után kérjük próbálja meg újra a fejlécben található csengő ikonnal. A böngészőjében az értesítés funkció le van tiltva! Ha értesítéseket szeretne, kérjük engedélyezze a böngésző beállításai között, majd az oldal frissítése után kérjük próbálja meg újra a fejlécben található csengő ikonnal.

[{"available":true,"c_guid":"efe2eead-9156-4403-a508-10769e0c4e9d","c_author":"HVG","category":"gazdasag.ingatlan","description":"A kábel Egyiptomot és Európát fogja összekötni.","shortLead":"A kábel Egyiptomot és Európát fogja összekötni.","id":"20250410_Tengerre-magyar-A-4iG-optikai-kabelt-tesz-a-Foldkozi-tenger-ala","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/efe2eead-9156-4403-a508-10769e0c4e9d.jpg","index":0,"item":"b4cd0f1d-fe27-4304-9840-9153cf1ca915","keywords":null,"link":"/ingatlan/20250410_Tengerre-magyar-A-4iG-optikai-kabelt-tesz-a-Foldkozi-tenger-ala","timestamp":"2025. április. 10. 14:15","title":"Tengerre, magyar! – A 4iG optikai kábelt tesz a Földközi-tenger alá","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9f36c769-9b60-43e1-88ed-d36eb1eb81e4","c_author":"hvg360","category":"360","description":"A Fehér Házból érkező sokféle üzenettel csak összezavarják a helyzetet. Az ilyen pánik könnyen önbeteljesítővé válik – figyelmeztet szerkesztőségi állásfoglalásában az amerikai lap.","shortLead":"A Fehér Házból érkező sokféle üzenettel csak összezavarják a helyzetet. Az ilyen pánik könnyen önbeteljesítővé válik –...","id":"20250408_Washington-Post-A-vamok-miatt-lefagy-az-amerikai-gazdasag","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/9f36c769-9b60-43e1-88ed-d36eb1eb81e4.jpg","index":0,"item":"19f2a0b4-e1f4-4bb6-9a9e-3458af5f9683","keywords":null,"link":"/360/20250408_Washington-Post-A-vamok-miatt-lefagy-az-amerikai-gazdasag","timestamp":"2025. április. 08. 19:49","title":"Washington Post: A vámok miatt lefagy az amerikai gazdaság","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ebeb44c2-ea59-4a3d-9c0d-da1e8707c2b0","c_author":"HVG","category":"tudomany","description":"A lehetetlen lehetséges: akár 16 éves mobilon is futhat a legújabb technológia, igaz, a telepítése nem két mozdulat. Ellenben megéri: számos korszerű funkció is működik rajta.","shortLead":"A lehetetlen lehetséges: akár 16 éves mobilon is futhat a legújabb technológia, igaz, a telepítése nem két mozdulat...","id":"20250410_chatgpt-alkalmazas-iphone-3gs-fejlesztes-mesterseges-intelligencia","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/ebeb44c2-ea59-4a3d-9c0d-da1e8707c2b0.jpg","index":0,"item":"4d6f2196-ae3b-4927-8c6f-ea8bbc2a456e","keywords":null,"link":"/tudomany/20250410_chatgpt-alkalmazas-iphone-3gs-fejlesztes-mesterseges-intelligencia","timestamp":"2025. április. 10. 16:03","title":"Megcsinálták: a kőkorszaki iPhone 3GS-en is fut a ChatGPT","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ebf57a53-cc42-410b-bec6-79d0e8210e11","c_author":"Lengyel Tibor","category":"itthon","description":"Kegyelmi kérvény helyett perújításban gondolkodik a Fenyő-gyilkosság ügyében jogerősen 7 év szabadságvesztésre ítélt Gyárfás Tamás védője. Zamecsnik Péter a HVG-nek azt is mondta, ettől függetlenül a volt producernek börtönbe kell vonulnia.","shortLead":"Kegyelmi kérvény helyett perújításban gondolkodik a Fenyő-gyilkosság ügyében jogerősen 7 év szabadságvesztésre ítélt...","id":"20250410_gyarfas-tamas-kegyelem-borton-ebx","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/ebf57a53-cc42-410b-bec6-79d0e8210e11.jpg","index":0,"item":"a32b1b5b-7321-4e47-8d22-00e787c7bc8e","keywords":null,"link":"/itthon/20250410_gyarfas-tamas-kegyelem-borton-ebx","timestamp":"2025. április. 10. 15:58","title":"Nem kérnek államfői kegyelmet Gyárfás Tamásnak, akinek néhány héten belül kell börtönbe vonulnia","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8bd793ef-7b92-4172-b150-3118e63f005c","c_author":"HVG","category":"cegauto","description":"A további több mint 120 millió a kocsi alapára.","shortLead":"A további több mint 120 millió a kocsi alapára.","id":"20250408_Ezen-a-Porsche-911-esen-csak-az-extrak-kerultek-80-millio-forintba","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/8bd793ef-7b92-4172-b150-3118e63f005c.jpg","index":0,"item":"dba86469-c91c-462a-8bb0-01c98b25df5f","keywords":null,"link":"/cegauto/20250408_Ezen-a-Porsche-911-esen-csak-az-extrak-kerultek-80-millio-forintba","timestamp":"2025. április. 08. 20:46","title":"Ezen a Porsche 911-esen csak az extrák kerültek 80 millió forintba","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4cb83165-ac49-4f22-90d2-895b7d260ed2","c_author":"HVG","category":"gazdasag","description":"Az RTL Híradó szerint az Uzsoki Utcai Kórházban fizetős úton hamarabb kaphatnak ellátást a betegek, mint az állami várólistákon. A párhuzamos rendszer a Térítéses Betegellátó Osztályon működik, ahol a szolgáltatások díját nem közvetlenül a kórház, hanem magáncégek szedik be.","shortLead":"Az RTL Híradó szerint az Uzsoki Utcai Kórházban fizetős úton hamarabb kaphatnak ellátást a betegek, mint az állami...","id":"20250408_RTL-Penzert-elobb-juthatnak-ellatashoz-a-betegek-az-Uzsoki-Korhazban-parhuzamos-varolistak-lehetnek","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/4cb83165-ac49-4f22-90d2-895b7d260ed2.jpg","index":0,"item":"82171525-d266-47b6-bf86-03bd14e5230e","keywords":null,"link":"/gazdasag/20250408_RTL-Penzert-elobb-juthatnak-ellatashoz-a-betegek-az-Uzsoki-Korhazban-parhuzamos-varolistak-lehetnek","timestamp":"2025. április. 08. 21:07","title":"RTL: Pénzért előbb juthatnak ellátáshoz a betegek az Uzsoki Kórházban – párhuzamos várólisták lehetnek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"61be24c6-0a95-49ee-8672-f9bd7d788735","c_author":"Hamvay Péter","category":"itthon","description":"Évi 21,8 milliárd forintot szán a kormány a 37 közös működtetésű színházra.","shortLead":"Évi 21,8 milliárd forintot szán a kormány a 37 közös működtetésű színházra.","id":"20250409_Rendelet-van-megallapodas-meg-nincs-a-kozos-mukodtetesu-szinhazak-finanszirozasarol","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/61be24c6-0a95-49ee-8672-f9bd7d788735.jpg","index":0,"item":"e0c1d12f-c6f8-4cfb-b6f2-ec179f1f03a2","keywords":null,"link":"/itthon/20250409_Rendelet-van-megallapodas-meg-nincs-a-kozos-mukodtetesu-szinhazak-finanszirozasarol","timestamp":"2025. április. 09. 08:55","title":"Rendelet van, megállapodás még nincs a közös működtetésű színházak finanszírozásáról","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"08aa36f8-4f28-487b-9b24-4e68fa53b43c","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Az olaszországi látogatáson tartózkodó brit uralkodónak és a feleségének is sűrű programja van azon a napon, amikor a huszadik házassági évfordulójukat ünnepelik. ","shortLead":"Az olaszországi látogatáson tartózkodó brit uralkodónak és a feleségének is sűrű programja van azon a napon, amikor...","id":"20250409_karoly-kiraly-giorgia-meloni-olaszorszag","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/08aa36f8-4f28-487b-9b24-4e68fa53b43c.jpg","index":0,"item":"d641e33d-95f2-455c-97d1-05f14f0ab762","keywords":null,"link":"/elet/20250409_karoly-kiraly-giorgia-meloni-olaszorszag","timestamp":"2025. április. 09. 13:37","title":"Károly király Giorgia Melonival töltötte a házassági évfordulója reggelét","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]