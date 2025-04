Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

[{"available":true,"c_guid":"75c5fd62-b943-4682-b2e2-8931d04c9c86","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Vagy a kutya, vagy az iskolai végzettség – a kettő között kellett döntenie.","shortLead":"Vagy a kutya, vagy az iskolai végzettség – a kettő között kellett döntenie.","id":"20250417_Kitiltottak-a-vakvezeto-kutyas-diakot-az-iskolajabol","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/75c5fd62-b943-4682-b2e2-8931d04c9c86.jpg","index":0,"item":"fd0274a7-b1a6-47d3-b338-53d8224af359","keywords":null,"link":"/elet/20250417_Kitiltottak-a-vakvezeto-kutyas-diakot-az-iskolajabol","timestamp":"2025. április. 17. 08:12","title":"Kitiltották a vakvezető kutyás diákot az iskolájából","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0bdd5ec5-5cca-427b-bdf6-9b1b973543a9","c_author":"Földes András","category":"itthon","description":"Kik mennek el egy 24 órás tüntetésre, és miért ügyesebbek az éjszaka eltöltésében, mint a szervező, Hadházy Ákos? Földes András riportja. ","shortLead":"Kik mennek el egy 24 órás tüntetésre, és miért ügyesebbek az éjszaka eltöltésében, mint a szervező, Hadházy Ákos...","id":"20250416_Mint-egy-fesztival-reggelen---videon-hogyan-birtak-az-ejszakazast-Hadhazyek-a-Karmelita-elott","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/0bdd5ec5-5cca-427b-bdf6-9b1b973543a9.jpg","index":0,"item":"b98f9c00-c0af-4707-b8be-05ddc2b413dc","keywords":null,"link":"/itthon/20250416_Mint-egy-fesztival-reggelen---videon-hogyan-birtak-az-ejszakazast-Hadhazyek-a-Karmelita-elott","timestamp":"2025. április. 16. 19:44","title":"Mint egy fesztivál reggelén – videón, hogyan bírták az éjszakázást Hadházyék a Karmelita előtt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7abb1ca8-f63e-494b-b043-053642ad932c","c_author":"HVG","category":"sport","description":"A sportolók azért fordultak bírósághoz, mert nem kaptak jutalmat a 2022-es Világjátékokon nyújtott teljesítményükért.","shortLead":"A sportolók azért fordultak bírósághoz, mert nem kaptak jutalmat a 2022-es Világjátékokon nyújtott teljesítményükért.","id":"20250417_vilagjatekok-sportoloi-jutalom-jakabos-zsuzsanna-uszok-per-allam","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/7abb1ca8-f63e-494b-b043-053642ad932c.jpg","index":0,"item":"b6785026-7410-45db-aeb6-f57156a623b1","keywords":null,"link":"/sport/20250417_vilagjatekok-sportoloi-jutalom-jakabos-zsuzsanna-uszok-per-allam","timestamp":"2025. április. 17. 08:59","title":"Pert nyert az állammal szemben Jakabos Zsuzsanna és hét másik úszó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"407b49b8-9342-4c4a-b72a-b99f61a04544","c_author":"HVG","category":"kkv","description":"A hazai részvénypiac fialt a legjobban.","shortLead":"A hazai részvénypiac fialt a legjobban.","id":"20250417_Kivalo-evuk-volt-tavaly-a-befektetesi-alapoknak","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/407b49b8-9342-4c4a-b72a-b99f61a04544.jpg","index":0,"item":"e60ee944-9cd4-4d76-aa16-2f555af3af45","keywords":null,"link":"/kkv/20250417_Kivalo-evuk-volt-tavaly-a-befektetesi-alapoknak","timestamp":"2025. április. 17. 13:05","title":"Kiváló évük volt tavaly a befektetési alapoknak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b33603df-4663-4d4f-b3fe-5bfca03becf3","c_author":"HVG","category":"gazdasag","description":"Az átlagkeresetek emelkedése 10 százalék alá lassult februárban, a reálkereset csak 3,5 százalékkal volt magasabb, mint egy évvel korábban. A nettó átlagkereset 455 ezer forint volt, a közepes nettó 371 ezer forint.","shortLead":"Az átlagkeresetek emelkedése 10 százalék alá lassult februárban, a reálkereset csak 3,5 százalékkal volt magasabb, mint...","id":"20250417_keresetek-atlagkereset-realkereset-inflacio-februar","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/b33603df-4663-4d4f-b3fe-5bfca03becf3.jpg","index":0,"item":"f551090f-b85d-4432-9d9d-d492e58de2ff","keywords":null,"link":"/gazdasag/20250417_keresetek-atlagkereset-realkereset-inflacio-februar","timestamp":"2025. április. 17. 08:30","title":"Beesett a keresetek emelkedése februárban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9028d536-f043-4e9e-9ab3-966bb2b3bc0a","c_author":"Balizs Benedek","category":"sport","description":"Kialakultak a Bajnokok Ligája elődöntőinek párosításai.","shortLead":"Kialakultak a Bajnokok Ligája elődöntőinek párosításai.","id":"20250416_bajnokok-ligaja-real-madrid-arsenal-internazionale-bayern-munchen-osszefoglalo-negyeddonto-visszavago-ebx","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/9028d536-f043-4e9e-9ab3-966bb2b3bc0a.jpg","index":0,"item":"3ad1ee5b-f818-47cd-a2f6-f685343f9701","keywords":null,"link":"/sport/20250416_bajnokok-ligaja-real-madrid-arsenal-internazionale-bayern-munchen-osszefoglalo-negyeddonto-visszavago-ebx","timestamp":"2025. április. 16. 23:06","title":"BL: Kettős vereséggel búcsúzott a címvédő Real Madrid, hatalmasat küzdött a Bayern München, de ez is kevésnek bizonyult","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"48e4b752-bf4f-45ea-9946-a3a635b91376","c_author":"HVG","category":"vilag","description":"Ha nem lesz eredmény, Amerika figyelme másfelé fordul.","shortLead":"Ha nem lesz eredmény, Amerika figyelme másfelé fordul.","id":"20250418_orosz-ukran-usa-bekemegallapodas-ebx","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/48e4b752-bf4f-45ea-9946-a3a635b91376.jpg","index":0,"item":"c5626baf-83a5-45d3-b708-29f75ea5c6dd","keywords":null,"link":"/vilag/20250418_orosz-ukran-usa-bekemegallapodas-ebx","timestamp":"2025. április. 18. 09:40","title":"Kifarolhat az USA az orosz-ukrán békemegállapodás közvetítéséből","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1b537cc0-8095-45be-b404-f1ae7acc096c","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"A sérültek között is több a gyerek.","shortLead":"A sérültek között is több a gyerek.","id":"20250417_ukrajna-haboru-orosz-drontamadas-dnyipro","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/1b537cc0-8095-45be-b404-f1ae7acc096c.jpg","index":0,"item":"3467af35-9b25-43d4-90cb-2cd54d2d1098","keywords":null,"link":"/vilag/20250417_ukrajna-haboru-orosz-drontamadas-dnyipro","timestamp":"2025. április. 17. 11:24","title":"Három ember, köztük egy gyerek is meghalt az ukrajnai Dnyiprót ért orosz dróntámadásban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]