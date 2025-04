Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

Chrome 61+, Firefox 57+, Safari 10.1+ Köszönjük, hogy feliratkozott! Hoppá! Valami hiba történt a feliratkozás során, az oldal frissítése után kérjük próbálja meg újra a fejlécben található csengő ikonnal. A böngészőjében az értesítés funkció le van tiltva! Ha értesítéseket szeretne, kérjük engedélyezze a böngésző beállításai között, majd az oldal frissítése után kérjük próbálja meg újra a fejlécben található csengő ikonnal.

[{"available":true,"c_guid":"f80e16fc-ad34-4798-becf-0703e1fd3cee","c_author":"HVG","category":"gazdasag","description":"A VIII. kerületi polgármester több ponton cáfolta az építészeti államtitkár projektről tett kijelentéseit. Szerinte a helyieknek továbbra sincs ráhatásuk a projektre, ami még módosult formájában sem tetszik nekik.","shortLead":"A VIII. kerületi polgármester több ponton cáfolta az építészeti államtitkár projektről tett kijelentéseit. Szerinte...","id":"20250424_piko-andras-lanszki-rego-pazmany-kampusz","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/f80e16fc-ad34-4798-becf-0703e1fd3cee.jpg","index":0,"item":"3b329238-4b85-4016-b5d9-21ece4ae0289","keywords":null,"link":"/gazdasag/20250424_piko-andras-lanszki-rego-pazmany-kampusz","timestamp":"2025. április. 24. 17:36","title":"Cáfolja az államtitkárt Pikó András, szerinte nem egyeztettek az önkormányzattal a Pázmány-kampusz módosult terveiről","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ed04b248-daff-44d1-ab2c-d9b69bafed86","c_author":"HVG","category":"gazdasag","description":"Az Európai Unió már az év elején megtiltotta a számítógépes játékokhoz készült konzolok értékesítését az orosz piacon. ","shortLead":"Az Európai Unió már az év elején megtiltotta a számítógépes játékokhoz készült konzolok értékesítését az orosz piacon. ","id":"20250424_Nagy-Britannia-megtiltotta-a-videojatek-konzolok-oroszorszagi-exportjat-mert-az-oroszok-azokkal-iranyitottak-az-Ukrajna-ellen-bevetett-dronokat","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/ed04b248-daff-44d1-ab2c-d9b69bafed86.jpg","index":0,"item":"9ca234bf-c121-4d21-9e55-00c29c7d6c51","keywords":null,"link":"/gazdasag/20250424_Nagy-Britannia-megtiltotta-a-videojatek-konzolok-oroszorszagi-exportjat-mert-az-oroszok-azokkal-iranyitottak-az-Ukrajna-ellen-bevetett-dronokat","timestamp":"2025. április. 24. 21:10","title":"Nagy-Britannia megtiltotta a videojáték-konzolok oroszországi exportját, mert az oroszok azokkal irányították az Ukrajna ellen bevetett drónokat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8e2be03b-989b-4a7c-a0aa-f2d27e5af526","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A miniszterelnök vejéről Magyar Péter fogalmazott meg erős állítást.","shortLead":"A miniszterelnök vejéről Magyar Péter fogalmazott meg erős állítást.","id":"20250424_tiborcz-istvan-magyar-peter-emirsegek-allampolgarsag","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/8e2be03b-989b-4a7c-a0aa-f2d27e5af526.jpg","index":0,"item":"daa94607-9520-4805-9c20-f42b8badd4be","keywords":null,"link":"/itthon/20250424_tiborcz-istvan-magyar-peter-emirsegek-allampolgarsag","timestamp":"2025. április. 24. 12:48","title":"Tiborcz István tagadja, hogy állampolgárságért folyamodott az Egyesült Arab Emírségekben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0f2c56f5-2ecb-49d1-91f1-5755f33c16c0","c_author":"Szabó Yvette","category":"360","description":"Míg zajlik a vita, hogy a kormány végre rendbe rakja vagy éppen romba dönti a közösségi közlekedést, Tiborcz István érdekeltsége az állami tulajdonból megszerzett vasúti fuvarozócég után egy olyan buszos vállalkozásba is bevásárolta magát, amelynek Lázár János reformjai nyithatnak most új piacot.","shortLead":"Míg zajlik a vita, hogy a kormány végre rendbe rakja vagy éppen romba dönti a közösségi közlekedést, Tiborcz István...","id":"20250424_hvg-lazar-janos-kozossegi-kozlekedes-vitezy-david-tiborcz-istvan","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/0f2c56f5-2ecb-49d1-91f1-5755f33c16c0.jpg","index":0,"item":"1d38a9f9-399b-4b9f-9b8f-57afd1f66a1b","keywords":null,"link":"/360/20250424_hvg-lazar-janos-kozossegi-kozlekedes-vitezy-david-tiborcz-istvan","timestamp":"2025. április. 24. 09:00","title":"Orbán veje pótolhatatlan, övé lehet a nagy vonatpótlóbiznisz is","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a99537c3-4f3e-4ce4-a256-5b381ebdc958","c_author":"HVG","category":"gazdasag","description":"Csőrepedés miatt került a tengerbe a rengeteg olaj.","shortLead":"Csőrepedés miatt került a tengerbe a rengeteg olaj.","id":"20250425_tizenhet-tonna-olaj-adria-hvar","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/a99537c3-4f3e-4ce4-a256-5b381ebdc958.jpg","index":0,"item":"55a3cab2-7cba-4d14-96b0-c4dd83cdb9f8","keywords":null,"link":"/gazdasag/20250425_tizenhet-tonna-olaj-adria-hvar","timestamp":"2025. április. 25. 13:08","title":"Tizenhét tonna olaj ömlött az Adriába Hvar városánál – videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"18325941-9fbb-4a15-a544-74e5b7b7bced","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Tim Burton újra támad. Jön Lady Gaga és Steve Buscemi is.","shortLead":"Tim Burton újra támad. Jön Lady Gaga és Steve Buscemi is.","id":"20250423_Itt-a-Wednesday-masodik-evadanak-elozetese","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/18325941-9fbb-4a15-a544-74e5b7b7bced.jpg","index":0,"item":"e3fa2544-b4b3-42c9-a9fa-0c9f16b017b6","keywords":null,"link":"/elet/20250423_Itt-a-Wednesday-masodik-evadanak-elozetese","timestamp":"2025. április. 23. 16:07","title":"Dobjon el mindent: itt a Wednesday második évadának előzetese","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"507025b6-f243-4549-9887-91cd13ad67af","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A területfejlesztési miniszter értékelte a másfél évtizednyi Fidesz-kétharmadot.","shortLead":"A területfejlesztési miniszter értékelte a másfél évtizednyi Fidesz-kétharmadot.","id":"20250425_Navracsics-Tibor-Fidesz-ketharmad-tizenot-ev","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/507025b6-f243-4549-9887-91cd13ad67af.jpg","index":0,"item":"c2bf6e3e-6bc6-4270-ac57-96c60b3d217d","keywords":null,"link":"/itthon/20250425_Navracsics-Tibor-Fidesz-ketharmad-tizenot-ev","timestamp":"2025. április. 25. 10:53","title":"Navracsics Tibor: A folyamatos kétharmad „nem az önmérséklet irányába mutatott”","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5ed7605f-d740-443f-893c-e1be1e64d26e","c_author":"HVG","category":"kkv","description":"Élesen kritizálta a nemzetgazdasági minisztert a Mezőgazdasági Szövetkezők és Termelők Országos Szövetsége. Szerintük az NGM „termelőellenes politikája” csak tetézi a száj- és körömfájás járvány hatásai miatt kilátástalan helyzetbe kerülő állattartó ágazat bajait. A gazdák már sertések százezreit nem tudják eladni, és vidéki csődhullám is fenyeget.","shortLead":"Élesen kritizálta a nemzetgazdasági minisztert a Mezőgazdasági Szövetkezők és Termelők Országos Szövetsége. Szerintük...","id":"20250424_szaj-es-koromfajas-allattarto-agazat-exportkorlatozas-mosz-nagy-marton","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/5ed7605f-d740-443f-893c-e1be1e64d26e.jpg","index":0,"item":"565ee3d1-3671-4b7c-9fb2-2431b22717c6","keywords":null,"link":"/kkv/20250424_szaj-es-koromfajas-allattarto-agazat-exportkorlatozas-mosz-nagy-marton","timestamp":"2025. április. 24. 14:05","title":"Páros lábbal szálltak bele Nagy Mártonba százezer eladatlan sertés miatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]