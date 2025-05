Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

[{"available":true,"c_guid":"7f4eeb45-e352-4ba9-b47a-72542217793e","c_author":"HVG","category":"kultura","description":"A HVG fotósa, Veres Viktor munkája hír- és eseményfotó kategóriában nyert, emellett az Escher Károly-díjat is elhozhatta a legjobb Magyarországon készült hírképért.","shortLead":"A HVG fotósa, Veres Viktor munkája hír- és eseményfotó kategóriában nyert, emellett az Escher Károly-díjat is...","id":"20250506_43-Magyar-Sajtofoto-Kiallitas-sajtofoto-dij-Capa-Kozpont","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/7f4eeb45-e352-4ba9-b47a-72542217793e.jpg","index":0,"item":"c9e15aed-72a5-48c0-85b6-2725aac32c7a","keywords":null,"link":"/kultura/20250506_43-Magyar-Sajtofoto-Kiallitas-sajtofoto-dij-Capa-Kozpont","timestamp":"2025. május. 06. 10:00","title":"Kihirdették a Magyar Sajtófotó Pályázat győzteseit, kollégánk, Veres Viktor képe a legjobb hírkép díját kapta","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5e6c85e5-e875-4893-8010-55bf7bfa4f11","c_author":"HVG","category":"itthon","description":"Nagy István szerint azzal is meg kellett küzdeni, hogy az emberek hisztériát akartak kelteni a száj- és körömfájással és a szarvasmarhák leölésével kapcsolatban, de már zajlik a kártalanítás előkészítése is.","shortLead":"Nagy István szerint azzal is meg kellett küzdeni, hogy az emberek hisztériát akartak kelteni a száj- és körömfájással...","id":"20250506_nagy-istvan-mezogazdasagi-bizottsag-szaj--es-koromfajas","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/5e6c85e5-e875-4893-8010-55bf7bfa4f11.jpg","index":0,"item":"ff28f4d5-82e8-438d-934c-975281a37a6b","keywords":null,"link":"/itthon/20250506_nagy-istvan-mezogazdasagi-bizottsag-szaj--es-koromfajas","timestamp":"2025. május. 06. 14:53","title":"Május 30-án kihirdethetik a száj- és körömfájástól való mentességet, ha addig nem találnak több fertőzöttet","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3d936f2f-d957-4130-96c2-61993f00f113","c_author":"HVG","category":"cegauto","description":"Vélhetően gyorsan elkapkodják majd. ","shortLead":"Vélhetően gyorsan elkapkodják majd. ","id":"20250505_Brad-Pitt-F1-es-film-Mercedes-AMG","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/3d936f2f-d957-4130-96c2-61993f00f113.jpg","index":0,"item":"fd070026-5aa6-4f54-99c3-b21928ff867e","keywords":null,"link":"/cegauto/20250505_Brad-Pitt-F1-es-film-Mercedes-AMG","timestamp":"2025. május. 05. 20:20","title":"Egyedi Mercedes-AMG készült Brad Pitt F1-es filmje miatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f0951578-662d-4335-bb1d-5cd73a40dddb","c_author":"HVG","category":"cegauto","description":"Elég egy pillanatnyi figyelmetlenség.","shortLead":"Elég egy pillanatnyi figyelmetlenség.","id":"20250505_motoros-baleset-M85-nem-nezett-a-tukorbe-az-autos","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/f0951578-662d-4335-bb1d-5cd73a40dddb.jpg","index":0,"item":"ac61c04a-b040-41a1-9bcb-e3866038cfa7","keywords":null,"link":"/cegauto/20250505_motoros-baleset-M85-nem-nezett-a-tukorbe-az-autos","timestamp":"2025. május. 05. 12:08","title":"Súlyos motoros baleset az M85-ösön – nem nézett a tükörbe az autós","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"af2a0ad8-3a93-4145-8a42-181fdc278e41","c_author":"HVG","category":"vilag","description":"Penza és Voronyezs kormányzója is arról számolt be, hogy drónok támadták őket keddre virradóra. ","shortLead":"Penza és Voronyezs kormányzója is arról számolt be, hogy drónok támadták őket keddre virradóra. ","id":"20250506_oroszorszag-ukrajna-haboru-drontamadas-moszkva","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/af2a0ad8-3a93-4145-8a42-181fdc278e41.jpg","index":0,"item":"3d8d9cae-a759-4d0c-9902-08a9f0ea01da","keywords":null,"link":"/vilag/20250506_oroszorszag-ukrajna-haboru-drontamadas-moszkva","timestamp":"2025. május. 06. 05:23","title":"Orosz jelentések szerint újabb ukrán dróntámadás érte Moszkvát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5f73dc4f-113c-41ce-9e73-7e6929de4728","c_author":"Dobszay János","category":"360","description":"Azok számára is láthatóvá vált, hogy Orbánnak csak a hatalom megtartása számít, akik eddig félre­néztek – mondja Majtényi László, jogtudós, korábbi ombudsman.","shortLead":"Azok számára is láthatóvá vált, hogy Orbánnak csak a hatalom megtartása számít, akik eddig félre­néztek – mondja...","id":"20250507_hvg-Majtenyi-Laszlo-Foszlik-a-paravan","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/5f73dc4f-113c-41ce-9e73-7e6929de4728.jpg","index":0,"item":"abab9905-02c7-4115-9652-88dcee265c81","keywords":null,"link":"/360/20250507_hvg-Majtenyi-Laszlo-Foszlik-a-paravan","timestamp":"2025. május. 07. 06:45","title":"Majtényi László: „Foszlik a paraván, látszik a rendszer züllöttsége”","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c8202908-32d4-4dff-b13a-2fc5f4b662cb","c_author":"HVG","category":"gazdasag","description":"Már zajlik a tereprendezés, miközben a főváros azon dolgozik, hogy védetté nyilvánítsa a területet. Kiszivárgott egy látványterv is, ami alapján drasztikusan csökkenhet a zöldterületi arány.","shortLead":"Már zajlik a tereprendezés, miközben a főváros azon dolgozik, hogy védetté nyilvánítsa a területet. Kiszivárgott...","id":"20250507_ormezei-retek-termeszetvedelem-ingatlan-forras-invest-alapkezelo-zrt-ujbuda-life-program","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/c8202908-32d4-4dff-b13a-2fc5f4b662cb.jpg","index":0,"item":"555734a2-4317-42a5-8a26-8f551ea19a81","keywords":null,"link":"/gazdasag/20250507_ormezei-retek-termeszetvedelem-ingatlan-forras-invest-alapkezelo-zrt-ujbuda-life-program","timestamp":"2025. május. 07. 08:06","title":"Rendezvényközpontot akarnak építeni a védetté nyilvánítás előtt álló Őrmezei rétekre","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d7b66f2d-fb1d-4fde-b8a4-9a274a808729","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Karácsony Gergely szerint ez azt jelenti, hogy az állami tulajdonú MVM-hez tartozó Gázgyár kármentesítését már nem lehet tovább halogatni.","shortLead":"Karácsony Gergely szerint ez azt jelenti, hogy az állami tulajdonú MVM-hez tartozó Gázgyár kármentesítését már nem...","id":"20250507_A-fovaros-pert-nyert-az-Obudai-Gazgyar-rakkelto-szennyezesenek-ugyeben","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/d7b66f2d-fb1d-4fde-b8a4-9a274a808729.jpg","index":0,"item":"9aee9331-255b-4920-becc-0bb89cbe9d01","keywords":null,"link":"/itthon/20250507_A-fovaros-pert-nyert-az-Obudai-Gazgyar-rakkelto-szennyezesenek-ugyeben","timestamp":"2025. május. 07. 11:13","title":"A főváros pert nyert az Óbudai Gázgyár rákkeltő szennyezésének ügyében","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]