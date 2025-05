Miközben Donald Trump, aki a mesterséges intelligencia segítségével még a pápai reverendát is felpróbálta, akár dicsőségként is elkönyvelheti, hogy amerikai pápát választottak, arra aligha számíthat, hogy XIV. Leótól politikai támogatást kap majd a Vatikánból, legalábbis a migráció kérdésében. Donald Trump az emberiességi szempontokat is sutba dobva elszánt a rendezetlen körülmények közt az Egyesült Államokba érkezett bevándorlók kitoloncolásában, az új egyházfő azonban ezt nemrég kritikával illette közösségi oldalán.

Robert Prevost az utóbbi időben ritkán posztolt az X-en, februárban azonban úgy gondolta, nem hagyhatja szó nélkül az amerikai alelnök, J. D. Vance szavait, aki a Fox News-on arról beszélt, hogy létezik olyan keresztény eszme, amely szerint először a családunkat kell szeretnünk, majd a szomszédainkat, azután a közösségünket, a polgártársainkat, és ezután törődhetünk a világ többi részével. Prevost viszont megosztotta egy katolikus lap, a National Catholic Reporter cikkét, amelynek már a címe is állásfoglalás: „J. D. Vance téved: Jézus nem kérte tőlünk, hogy rangsoroljuk a mások iránti szeretetünket.”

Megosztott egy cikket arról a levélről is, amit Ferenc pápa az amerikai püspököknek írt a tömeges kitoloncolásokra reagálva, illetve még egy írást a témában Evelio Menjivar-Ayala washingtoni segédpüspöktől, aki salvadori származású, és maga is illegálisan érkezett az Egyesült Államokba. Menjivar-Alaja azt kérdezi a katolikusoktól, akik szó nélkül nézik a töemges kitoloncolásokat:

Nem látjátok felebarátaitok szenvedését? Nem veszitek észre a fájdalmat és nyomorúságot, a nagyon is valóságos félelmet és szorongást, amit ezek az igazságtalan kormányzati cselekedetek és politikák okoznak? Nem zavarja a lelkiismereteteket? Hogyan maradhattok csendben?

Hozzáteszi: Jézus arra figyelmeztetett, hogy aszerint ítélnek majd meg bennünket, hogy hogyan bántunk a bajbajutottakkal.